https://ru.sputnik.md/20220125/zaklyuchennye-moldavskoy-tyurmy-48315324.html
Заключенные молдавской тюрьмы сумели обмануть более 20 граждан
Заключенные молдавской тюрьмы сумели обмануть более 20 граждан
Правоохранители раскрыли деятельность мошенников, которые обманным путем получили более 300 тысяч леев.
2022-01-25T19:55+0200
2022-01-25T19:55+0200
2022-01-25T19:55+0200
общество
в молдове
молдова
мошенничество
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КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. Полиция и прокуроры раскрыли деятельность банды мошенников, которые действовали по указанию двух заключенных тюрьмы №3 в Леово. Об этом сообщили в Национальной администрации тюрем. Как отметили в ведомстве, мошенники размещали в интернете объявления о продаже дров, получали от клиентов деньги и больше на связь не выходили. Так были обмануты более 20 человек по всей республике. По данным следствия, ущерб, нанесенный потерпевшим, превышает 300 тысяч леев. Полиция выяснила, что группировкой руководили двое осужденных, которые действовали через двух сообщниц, находящихся на свободе. В рамках расследования данного уголовного дела в тюрьме Леово прошли обыски. В камерах заключенных обнаружили электронные носители с информацией, мобильные телефоны, SIM-карты и другие предметы.Обыски провели и в домах, где проживают сообщницы заключенных. Расследование продолжается.
https://ru.sputnik.md/20211228/tyurmakh-moldovy-snova-obyski-chto-nashli-na-etot-raz-47599592.html
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Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
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в молдове, молдова, мошенничество
Заключенные молдавской тюрьмы сумели обмануть более 20 граждан
Правоохранители раскрыли деятельность мошенников, которые обманным путем получили более 300 тысяч леев.
КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. Полиция и прокуроры раскрыли деятельность банды мошенников, которые действовали по указанию двух заключенных тюрьмы №3 в Леово. Об этом сообщили в Национальной администрации тюрем.
Как отметили в ведомстве, мошенники размещали в интернете объявления о продаже дров, получали от клиентов деньги и больше на связь не выходили. Так были обмануты более 20 человек по всей республике.
По данным следствия, ущерб, нанесенный потерпевшим, превышает 300 тысяч леев. Полиция выяснила, что группировкой руководили двое осужденных, которые действовали через двух сообщниц, находящихся на свободе.
"Злоумышленники разместили на одном из рекламных сайтов объявление о продаже дров. Клиенты договаривались с так называемыми продавцами и переводили им деньги. Затем клиенты ничего не получали", – говорится в сообщении администрации тюрем.
В рамках расследования данного уголовного дела в тюрьме Леово прошли обыски. В камерах заключенных обнаружили электронные носители с информацией, мобильные телефоны, SIM-карты и другие предметы.
Обыски провели и в домах, где проживают сообщницы заключенных. Расследование продолжается.