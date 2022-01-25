https://ru.sputnik.md/20220125/zaklyuchennye-moldavskoy-tyurmy-48315324.html

Заключенные молдавской тюрьмы сумели обмануть более 20 граждан

Заключенные молдавской тюрьмы сумели обмануть более 20 граждан

Правоохранители раскрыли деятельность мошенников, которые обманным путем получили более 300 тысяч леев.

2022-01-25T19:55+0200

2022-01-25T19:55+0200

2022-01-25T19:55+0200

общество

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молдова

мошенничество

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КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. Полиция и прокуроры раскрыли деятельность банды мошенников, которые действовали по указанию двух заключенных тюрьмы №3 в Леово. Об этом сообщили в Национальной администрации тюрем. Как отметили в ведомстве, мошенники размещали в интернете объявления о продаже дров, получали от клиентов деньги и больше на связь не выходили. Так были обмануты более 20 человек по всей республике. По данным следствия, ущерб, нанесенный потерпевшим, превышает 300 тысяч леев. Полиция выяснила, что группировкой руководили двое осужденных, которые действовали через двух сообщниц, находящихся на свободе. В рамках расследования данного уголовного дела в тюрьме Леово прошли обыски. В камерах заключенных обнаружили электронные носители с информацией, мобильные телефоны, SIM-карты и другие предметы.Обыски провели и в домах, где проживают сообщницы заключенных. Расследование продолжается.

https://ru.sputnik.md/20211228/tyurmakh-moldovy-snova-obyski-chto-nashli-na-etot-raz-47599592.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, мошенничество