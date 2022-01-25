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Заключенные молдавской тюрьмы сумели обмануть более 20 граждан
Заключенные молдавской тюрьмы сумели обмануть более 20 граждан
Правоохранители раскрыли деятельность мошенников, которые обманным путем получили более 300 тысяч леев.
2022-01-25T19:55+0200
2022-01-25T19:55+0200
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молдова
мошенничество
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КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. Полиция и прокуроры раскрыли деятельность банды мошенников, которые действовали по указанию двух заключенных тюрьмы №3 в Леово. Об этом сообщили в Национальной администрации тюрем. Как отметили в ведомстве, мошенники размещали в интернете объявления о продаже дров, получали от клиентов деньги и больше на связь не выходили. Так были обмануты более 20 человек по всей республике. По данным следствия, ущерб, нанесенный потерпевшим, превышает 300 тысяч леев. Полиция выяснила, что группировкой руководили двое осужденных, которые действовали через двух сообщниц, находящихся на свободе. В рамках расследования данного уголовного дела в тюрьме Леово прошли обыски. В камерах заключенных обнаружили электронные носители с информацией, мобильные телефоны, SIM-карты и другие предметы.Обыски провели и в домах, где проживают сообщницы заключенных. Расследование продолжается.
https://ru.sputnik.md/20211228/tyurmakh-moldovy-snova-obyski-chto-nashli-na-etot-raz-47599592.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, мошенничество

Заключенные молдавской тюрьмы сумели обмануть более 20 граждан

19:55 25.01.2022
© Sputnik / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкТюрьма
Тюрьма - Sputnik Молдова, 1920, 25.01.2022
© Sputnik / Михаил Тургиев
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Юлия Липовая
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Правоохранители раскрыли деятельность мошенников, которые обманным путем получили более 300 тысяч леев.
КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. Полиция и прокуроры раскрыли деятельность банды мошенников, которые действовали по указанию двух заключенных тюрьмы №3 в Леово. Об этом сообщили в Национальной администрации тюрем.
Как отметили в ведомстве, мошенники размещали в интернете объявления о продаже дров, получали от клиентов деньги и больше на связь не выходили. Так были обмануты более 20 человек по всей республике.
По данным следствия, ущерб, нанесенный потерпевшим, превышает 300 тысяч леев. Полиция выяснила, что группировкой руководили двое осужденных, которые действовали через двух сообщниц, находящихся на свободе.
"Злоумышленники разместили на одном из рекламных сайтов объявление о продаже дров. Клиенты договаривались с так называемыми продавцами и переводили им деньги. Затем клиенты ничего не получали", – говорится в сообщении администрации тюрем.
В рамках расследования данного уголовного дела в тюрьме Леово прошли обыски. В камерах заключенных обнаружили электронные носители с информацией, мобильные телефоны, SIM-карты и другие предметы.
Исправительное учреждение - Sputnik Молдова, 1920, 28.12.2021
Общество
В тюрьмах Молдовы – снова обыски: что обнаружили на этот раз
28 декабря 2021, 17:43
Обыски провели и в домах, где проживают сообщницы заключенных. Расследование продолжается.
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