https://ru.sputnik.md/20220126/aviatsiya-moldova-eksperty-ikao-48334899.html

Авиацию Молдовы проверяют эксперты ИКАО

Авиацию Молдовы проверяют эксперты ИКАО

Очередной аудит безопасности авиационных полетов в Молдове проводят международные эксперты.

2022-01-26T14:52+0200

2022-01-26T14:52+0200

2022-01-26T14:52+0200

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безопасность

авиация

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КИШИНЕВ, 26 янв — Sputnik. В Органе гражданской авиации Молдовы начала работу аудиторская миссия Международной организации гражданской авиации (ИКАО)С 26 января по 7 февраля 2022 года международные эксперты оценят соблюдение Молдовой правил безопасности в обеспечении гражданских полетов и стандартов, изложенных в Конвенции о международной гражданской авиации, к которой Республика Молдова присоединилась в 1994 году.Инспекция изучит все аспекты деятельности гражданской авиации в Молдове —производство полетов, летную годность и допуск авиационного персонала, а также аэропорты, процедуру расследования авиационных происшествий и инцидентов, аэронавигацию и авиационную медицину.В ноябре 2021 года глава Органа гражданской авиации Молдовы Октавиан Николаеску был отправлен в отставку. В сентябре Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) провело комплексную проверку структур гражданской авиации Молдовы.

https://ru.sputnik.md/20210924/grazhdanskuyu-aviatsiyu-moldovy-proverili-na-bezopasnost-45025262.html

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2022

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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в молдове, полеты, безопасность, авиация