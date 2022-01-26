https://ru.sputnik.md/20220126/boegotovnost-rossiyskikh-zvo-yuvo-48345111.html

Еще не война: для чего проверяют боеготовность российских военных округов

Еще не война: для чего проверяют боеготовность российских военных округов

Части и соединения Западного и Южного военных округов ВС РФ с 25 января подняты по тревоге и планово решают учебно-боевые задачи

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Проверка боевой готовности сразу двух военных округов России – Западного и Южного определена планами Минобороны РФ и сложной военно-политической обстановкой в Европе. Высокий уровень специальной подготовки и боеготовность войск формируется на полигонах, в походах и полетах, это – основа обороноспособности, безопасности и суверенитета России и ее союзников.Соединения и части Западного и Южного военных округов ВС РФ 25 января подняты по тревоге, вышли в районы сосредоточения, на войсковые полигоны, и планово решают учебно-боевые задачи. Привлечены более 7000 военнослужащих и сотни единиц вооружения, военной и специальной техники двух округов. В едином замысле оперативной обстановки действуют тактические группы общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, корабельные группы Балтийского и Черноморского флотов, Каспийской флотилии. При этом российские силы и средства не создают угроз безопасности сопредельным странам Балтии, Южного Кавказа и Украины.На пространстве от Балтийского до Черного морей пришли в движение 1-я танковая армия и 58-я общевойсковая армия. В поле развернуты оперативно-тактические комплексы "Искандер-М" и самоходные артиллерийские установки "Акация". Проверяется готовность войск и сил ЗВО и ЮВО к выполнению боевых задач после переброски на большие расстояния. В Крыму, на Кубани и в Ростовской области более 60 истребителей и бомбардировщиков Су-27СМ, Су-30СМ2, Су-34 отрабатывают ракетные удары на максимальном удалении от целей.Выдвинулись в районы сосредоточения и выполняют плановые задачи российские миротворческие подразделения в Приднестровье (входят в структуру Западного военного округа).В Балтийском, Черном и Каспийском морях действуют корабельные группы двух флотов и одной флотилии. В ходе учений на Балтике малые ракетные корабли "Мытищи", "Одинцово" и "Зеленый Дол" выполнили стрельбы по мишеням, имитирующим средства воздушного нападения противника.Ранее Минобороны России сообщило о начале серии маневров Военно-морского флота РФ в разных точках планеты с участием более 140 кораблей и судов, свыше 10 тысяч военнослужащих. Продолжается активная подготовка к совместным российско-белорусским учениям "Союзная решимость – 2022", которые состоятся 10 – 20 февраля, на территории Республики Беларусь. С учетом сложной оперативной обстановки на украинском направлении, Госпогранкомитет РБ сосредоточил резервные силы и средства для защиты государственной границы.Противостояние у красной линииПроверка боеготовности ЗВО и ЮВО продлится до 29 января, однако части постоянной готовности двух передовых округов неизменно находятся в состоянии "сжатой пружины", меняя лишь полигонные позиции и времена года. Таковы реалии современного противостояния Востока и Запада.Госсекретарь США Энтони Блинкен 26 января обсудил с британской коллегой Лиз Трасс "агрессию России на ее границах". Днем ранее на транслируемом Атлантическим советом мероприятии было заявлено, что войска РФ, "около 127 000" вторгнутся на Украину по завершении совместных учений с РБ, то есть 20 февраля.Вашингтон не первый месяц распространяет дезинформацию о подготовке российского нападения на Украину, имеется даже "вариант" агрессии РФ со стороны Приднестровья. Хотя известно, что немотивированные военные вторжения в разные страны мира – специализация Пентагона и НАТО (вспоминаем Афганистан, Югославию, Ирак, Ливию, Сирию), растет военное присутствие альянса в Восточной Европе, и агрессивный киевский режим – также продукт геополитических экспериментов США.Россия считает недопустимыми провокационные поставки американского оружия на Украину и постоянное присутствие кораблей ВМС США у российских берегов. Москва осуждает американское культивирование русофобии, двойные стандарты Вашингтона в международных отношениях. РФ готова к серьезной трансформации отношений с коллективным Западом – на основе договоров о взаимной безопасности или другим способом, не по "правилам" Соединенных Штатов.Вашингтон и Брюссель пока не готовы идти на компромисс в диалоге с Москвой. На мирные российские предложения США и НАТО реагируют неконструктивно, и этим лишают безопасности своих граждан. Пентагон намерен перебросить в Европу дополнительные войска из Северной Америки – по разным данным, от восьми до пятидесяти тысяч солдат. Дания отправляет в Балтийское море фрегат, и в Литву – четыре истребителя F-16. Нидерланды перебрасывают в Болгарию два истребителя F-35. Испания и Франция рассматривают возможность расширения военного присутствия в Румынии.И все же американцы не смогут игнорировать мирный "ультиматум" Москвы, надолго затянуть переговоры по безопасности. Североатлантический "танец с саблями" угрожает, прежде всего, исполнителям.Как ядерная супердержава, Россия неуязвима в военном отношении, и технологически готова к любым вариантам ответа "партнеров". Вероятно, в феврале Москва начнет реализовывать "план Б", то есть принуждать американцев и их союзников к миру иными политическими и военно-техническими средствами.Об этом еще раз напомнил сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров. Разумеется, это не Третья мировая война, не примитивное вторжение на Украину, и все же действия Кремля поставят Белый дом в определенные рамки. По-хорошему или по-плохому, американцам придется идти на серьезные уступки.У Вашингтона нет эффективных инструментов воздействия на политику и стратегию Москвы, "гегемону" придется соизмерять потребности и возможности, адаптироваться в суровых условиях многополярного мира. Лондон уже получил уведомление о проведении российским ВМФ в феврале ракетных стрельб и бомбометания – в 250 километров от британского побережья.Систему глобальной безопасности ожидает радикальная трансформация, в основе которой – отказ от расширения НАТО, прекращение военного сотрудничества альянса с постсоветскими странами, вывод иностранных войск и вооружений из государств Восточной Европы. И масштабные (высокотехнологичные) мероприятия боевой подготовки российского ВМФ в Мировом океане и двух военных округов в западной части РФ убедительно доказывают: удобной альтернативы у "партнеров" нет.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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