https://ru.sputnik.md/20220126/delo-pyatogo-upravleniya-48338283.html

Дело "Пятого управления": Дамир и Кожокару вышли из тюрьмы

Дело "Пятого управления": Дамир и Кожокару вышли из тюрьмы

Дамира и Кожокару освободили из тюрьмы и перевели под домашний арест.

2022-01-26T16:25+0200

2022-01-26T16:25+0200

2022-01-26T17:32+0200

в молдове

тюремное заключение

суд

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КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. Двух фигурантов дела "Пятого управления" освободили из пенитенциара №13. Речь идет о председателе Ассоциации FEA Дорине Дамире и бывшем главе Инспектората полиции Бельцы Валерии Кожокару. Об этом сообщили в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCCOCS). По данным ведомства, кишиневский суд сектора Буюканы отклонил запросы прокуроров PCCOCS о еще одном продлении ареста фигурантов дела "Пятого управления". Таким образом, суд решил поместить Дамира под домашний арест на 30 дней. Кожокару поместили под домашний арест на 60 дней. В инстанции пока представлено решение суда, но без мотивационной части. Согласно закону, прокуроры не могут оспорить это решение суда в Апелляционной палате. Ранее заседание по делу переносили из-за отсутствия адвокатов, которые объявили протест. Напомним, ранее уголовное дело было возбуждено против бывших сотрудников Пятого управления МВД. Это бывший глава Генинспектората полиции Александр Пынзарь, председатель Ассоциации FEA Дорин Дамир, а также отстраненный от должности глава Инспектората полиции Бельц Валерий Кожокару.По данным следствия, всем фигурантам предъявили обвинения в злоупотреблении служебным положением, растрате госимущества, незаконном пересечении государственной границы, разглашении гостайны и подделке государственных документов.

https://ru.sputnik.md/20210924/pinzari-damir-cozhokaru-otpravyatsya-pod-sud-predstavleny-detali-dela-45019163.html

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2022

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, тюремное заключение, суд