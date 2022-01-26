https://ru.sputnik.md/20220126/deputat-pas-prizval-mitropolita-postupit-kak-papa-reaktsiya-tserkvi-48344648.html
Депутат PAS призвал митрополита поступить, как Папа: реакция церкви
Депутат PAS призвал митрополита поступить, как Папа: реакция церкви
В Митрополии Молдовы осудили попытки некоторых деятелей втянуть церковь в политику.
2022-01-26T17:55+0200
2022-01-26T17:55+0200
2022-01-26T18:02+0200
общество
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митрополия молдовы
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КИШИНЕВ, 26 янв - Sputnik. Митрополия Кишинева и всея Молдовы обратила внимание на то, что молдавская православная церковь молится о мире не только один день, 26 января, а ежедневно. Сообщение было опубликовано в ответ на открытое письмо депутата Оазу Нантоя, который призвал объявить 26 января днем молитвы за мир во избежание конфликта на Украине. Он призвал митрополита Владимира последовать в этом отношении примеру Папы Римского. "Я считаю, что моральным долгом Митрополии Молдовы перед Папой является поспособствовать в этом деле, занять позицию в отношении риска повторного развязывания войны в соседней стране", - заявил Нантой на конференции. В этом контексте Митрополия Молдовы заявила, что "Папа Римский, помимо того, что является религиозным лидером, является еще и политическим лидером, поэтому он может позволить себе "роскошь" делать какие-то заявления". При этом "церковь осуждает определенные заявления некоторых политиков"."Подобные высказывания, прежде всего, открыто и намеренно смешивают обращение к официальному публичному лицу с обращением к физическому лицу, используя банальные, нецензурные выражения, а сарказм и пренебрежительный тон этих обращений не только унижают достоинство некоторых людей, но задевают чувства тысяч и тысяч людей, которые находят или признают в них своих духовных лидеров", — говорится в послании Митрополии. В то же время в сообщении подчеркнули, что церковь может полностью сохранить за собой право на нейтралитет, право, которое также закреплено за ней Конституцией страны.В церкви также выразили сожаление, что отдельные партии и деятели пытаются переложить вину и ответственность на другие институты, такие, как Митрополия Молдовы. "Молдавская православная церковь также отмечает, что некоторые политические деятели непоследовательны в своих сообщениях, иногда призывая к полному молчанию и невмешательству церкви в политику, а иногда "прямо" запрашивая заявления и позицию по определенным вопросам и ситуациям", - добавили в Митрополии. В этом контексте Митрополия объявила недопустимой любую форму вмешательства в дела церкви и призывает политический класс позволить церкви осуществлять свою основную миссию - проповедь истины веры, исповедание Евангелия Христа.
https://ru.sputnik.md/20201210/pochemu-moldavskaya-molodezh-ne-speshit-khodit-v-tserkov-32830409.html
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в молдове, молдова, митрополия молдовы
Депутат PAS призвал митрополита поступить, как Папа: реакция церкви
17:55 26.01.2022 (обновлено: 18:02 26.01.2022)
Митрополия Кишинева и всея Молдовы отреагировала на открытое письмо, адресованное депутатом PAS Оазу Нантой Его Высокопреосвященству Владимиру.
КИШИНЕВ, 26 янв - Sputnik. Митрополия Кишинева и всея Молдовы обратила внимание на то, что молдавская православная церковь молится о мире не только один день, 26 января, а ежедневно.
"Молитва, совершаемая Святой Церковью нашей, есть безмолвная, не через площади и декларации, но в мире, в Духе и Истине, по повелению Спасителя Христа", - говорится в сообщении Митрополии.
Сообщение было опубликовано в ответ на открытое письмо депутата Оазу Нантоя, который призвал объявить 26 января днем молитвы за мир во избежание конфликта на Украине. Он призвал митрополита Владимира последовать в этом отношении примеру Папы Римского.
"Я считаю, что моральным долгом Митрополии Молдовы перед Папой является поспособствовать в этом деле, занять позицию в отношении риска повторного развязывания войны в соседней стране", - заявил Нантой на конференции.
В этом контексте Митрополия Молдовы заявила, что "Папа Римский, помимо того, что является религиозным лидером, является еще и политическим лидером, поэтому он может позволить себе "роскошь" делать какие-то заявления". При этом "церковь осуждает определенные заявления некоторых политиков".
"Подобные высказывания, прежде всего, открыто и намеренно смешивают обращение к официальному публичному лицу с обращением к физическому лицу, используя банальные, нецензурные выражения, а сарказм и пренебрежительный тон этих обращений не только унижают достоинство некоторых людей, но задевают чувства тысяч и тысяч людей, которые находят или признают в них своих духовных лидеров", — говорится в послании Митрополии.
В то же время в сообщении подчеркнули, что церковь может полностью сохранить за собой право на нейтралитет, право, которое также закреплено за ней Конституцией страны.
В церкви также выразили сожаление, что отдельные партии и деятели пытаются переложить вину и ответственность на другие институты, такие, как Митрополия Молдовы.
"Молдавская православная церковь также отмечает, что некоторые политические деятели непоследовательны в своих сообщениях, иногда призывая к полному молчанию и невмешательству церкви в политику, а иногда "прямо" запрашивая заявления и позицию по определенным вопросам и ситуациям", - добавили в Митрополии.
В этом контексте Митрополия объявила недопустимой любую форму вмешательства в дела церкви и призывает политический класс позволить церкви осуществлять свою основную миссию - проповедь истины веры, исповедание Евангелия Христа.