Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20220126/es-pravila-vezda-dlya-turistov-48324410.html
ЕС изменил правила въезда для туристов: что надо знать
ЕС изменил правила въезда для туристов: что надо знать
В правила въезда внести некоторые корректировки.
2022-01-26T11:28+0200
2022-01-26T11:32+0200
в мире
европейский союз
правила въезда
коронавирус
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2934/45/29344599_0:285:2629:1764_1920x0_80_0_0_36cca68d8b4db0137ec3d7894f2504a3.jpg
КИШИНЕВ, 26 янв - Sputnik. Новые правила въезда для туристов принял Совет ЕС, они должны обеспечить свободное и безопасное передвижение в странах-участницах во время пандемии COVID-19.Согласно новым правилам, разрешение на въезд в страну Евросоюза будет предоставляться с учетом личного санитарного статуса человека, а не по эпидемиологической ситуации в стране. Тем не менее исключение составляют те регионы, где количество новых заражений коронавирусом крайне высокое. "Статус вакцинации, результат теста или статус переболевшего COVID-19 путешественника, подтвержденный действительным цифровым сертификатом ЕС о COVID, должен являться ключевым определяющим фактором при предоставлении разрешения на въезд в страну Евросоюза", - отметили в Совете ЕС. Тех, у кого нет цифрового сертификата COVID-19, могут обязать пройти тест до приезда или не позднее чем за 24 часа после прибытия.Новые правила вступят в силу 1 февраля 2022 года.
https://ru.sputnik.md/20220117/vstupili-v-silu-novye-pravila-vezda-v-moldovu-48067345.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2934/45/29344599_0:38:2629:2010_1920x0_80_0_0_17fc812ef59b5e6b2e08ff19e1a9949d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, европейский союз, правила въезда

ЕС изменил правила въезда для туристов: что надо знать

11:28 26.01.2022 (обновлено: 11:32 26.01.2022)
© Sputnik / Miroslav RotariРумыния контрольно пропускной пункт
Румыния контрольно пропускной пункт - Sputnik Молдова, 1920, 26.01.2022
© Sputnik / Miroslav Rotari
Подписаться на
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В правила въезда в ЕС внесен ряд изменений, они касаются вакцинации от коронавируса.
КИШИНЕВ, 26 янв - Sputnik. Новые правила въезда для туристов принял Совет ЕС, они должны обеспечить свободное и безопасное передвижение в странах-участницах во время пандемии COVID-19.
Согласно новым правилам, разрешение на въезд в страну Евросоюза будет предоставляться с учетом личного санитарного статуса человека, а не по эпидемиологической ситуации в стране.
Тем не менее исключение составляют те регионы, где количество новых заражений коронавирусом крайне высокое.
"Статус вакцинации, результат теста или статус переболевшего COVID-19 путешественника, подтвержденный действительным цифровым сертификатом ЕС о COVID, должен являться ключевым определяющим фактором при предоставлении разрешения на въезд в страну Евросоюза", - отметили в Совете ЕС.
Тех, у кого нет цифрового сертификата COVID-19, могут обязать пройти тест до приезда или не позднее чем за 24 часа после прибытия.
Новые правила вступят в силу 1 февраля 2022 года.
Punctul comun de trecere a frontierei de stat Palanca - Sputnik Молдова, 1920, 17.01.2022
Коронавирус
Вступили в силу новые правила въезда в Молдову
17 января, 07:30
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский