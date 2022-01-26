https://ru.sputnik.md/20220126/es-pravila-vezda-dlya-turistov-48324410.html

ЕС изменил правила въезда для туристов: что надо знать

ЕС изменил правила въезда для туристов: что надо знать

В правила въезда внести некоторые корректировки.

2022-01-26T11:28+0200

2022-01-26T11:28+0200

2022-01-26T11:32+0200

в мире

европейский союз

правила въезда

коронавирус

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КИШИНЕВ, 26 янв - Sputnik. Новые правила въезда для туристов принял Совет ЕС, они должны обеспечить свободное и безопасное передвижение в странах-участницах во время пандемии COVID-19.Согласно новым правилам, разрешение на въезд в страну Евросоюза будет предоставляться с учетом личного санитарного статуса человека, а не по эпидемиологической ситуации в стране. Тем не менее исключение составляют те регионы, где количество новых заражений коронавирусом крайне высокое. "Статус вакцинации, результат теста или статус переболевшего COVID-19 путешественника, подтвержденный действительным цифровым сертификатом ЕС о COVID, должен являться ключевым определяющим фактором при предоставлении разрешения на въезд в страну Евросоюза", - отметили в Совете ЕС. Тех, у кого нет цифрового сертификата COVID-19, могут обязать пройти тест до приезда или не позднее чем за 24 часа после прибытия.Новые правила вступят в силу 1 февраля 2022 года.

https://ru.sputnik.md/20220117/vstupili-v-silu-novye-pravila-vezda-v-moldovu-48067345.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в мире, европейский союз, правила въезда