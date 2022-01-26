https://ru.sputnik.md/20220126/es-pravila-vezda-dlya-turistov-48324410.html
ЕС изменил правила въезда для туристов: что надо знать
ЕС изменил правила въезда для туристов: что надо знать
В правила въезда внести некоторые корректировки.
2022-01-26T11:28+0200
2022-01-26T11:28+0200
2022-01-26T11:32+0200
в мире
европейский союз
правила въезда
коронавирус
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КИШИНЕВ, 26 янв - Sputnik. Новые правила въезда для туристов принял Совет ЕС, они должны обеспечить свободное и безопасное передвижение в странах-участницах во время пандемии COVID-19.Согласно новым правилам, разрешение на въезд в страну Евросоюза будет предоставляться с учетом личного санитарного статуса человека, а не по эпидемиологической ситуации в стране. Тем не менее исключение составляют те регионы, где количество новых заражений коронавирусом крайне высокое. "Статус вакцинации, результат теста или статус переболевшего COVID-19 путешественника, подтвержденный действительным цифровым сертификатом ЕС о COVID, должен являться ключевым определяющим фактором при предоставлении разрешения на въезд в страну Евросоюза", - отметили в Совете ЕС. Тех, у кого нет цифрового сертификата COVID-19, могут обязать пройти тест до приезда или не позднее чем за 24 часа после прибытия.Новые правила вступят в силу 1 февраля 2022 года.
https://ru.sputnik.md/20220117/vstupili-v-silu-novye-pravila-vezda-v-moldovu-48067345.html
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в мире, европейский союз, правила въезда
ЕС изменил правила въезда для туристов: что надо знать
11:28 26.01.2022 (обновлено: 11:32 26.01.2022)
В правила въезда в ЕС внесен ряд изменений, они касаются вакцинации от коронавируса.
КИШИНЕВ, 26 янв - Sputnik. Новые правила въезда для туристов принял Совет ЕС, они должны обеспечить свободное и безопасное передвижение в странах-участницах во время пандемии COVID-19.
Согласно новым правилам, разрешение на въезд в страну Евросоюза будет предоставляться с учетом личного санитарного статуса человека, а не по эпидемиологической ситуации в стране.
Тем не менее исключение составляют те регионы, где количество новых заражений коронавирусом крайне высокое.
"Статус вакцинации, результат теста или статус переболевшего COVID-19 путешественника, подтвержденный действительным цифровым сертификатом ЕС о COVID, должен являться ключевым определяющим фактором при предоставлении разрешения на въезд в страну Евросоюза", - отметили в Совете ЕС.
Тех, у кого нет цифрового сертификата COVID-19, могут обязать пройти тест до приезда или не позднее чем за 24 часа после прибытия.
Новые правила вступят в силу 1 февраля 2022 года.