https://ru.sputnik.md/20220126/gavrilitsa-tarif-gaz-48337589.html

Премьер-министр Молдовы рассказала, будет ли повышен тариф на газ

Премьер-министр Молдовы рассказала, будет ли повышен тариф на газ

Премьер Молдовы объявила, насколько может быть повышен тариф за природный газ для конечных потребителей.

2022-01-26T15:33+0200

2022-01-26T15:33+0200

2022-01-26T16:01+0200

в молдове

общество

молдова

тариф на газ

наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. Тариф за первые 150 кубометров потребленного природного газа в январе не изменится. Такое заявление сделала премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица в начале заседания правительства в среду. По ее словам, тариф за первые 150 кубометров останется тем же, вне зависимости от решения Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ), в которое АО "Молдовагаз" направило запрос о повышении, начиная с января, тарифа на газ. Премьер рассказала, что правительство планирует разработать программы компенсаций и для предпринимателей. Речь идет о предприятиях, где используется природный газ и где производят продукты первой необходимости: хлеб, молоко и другие продукты питания. "Мы также рассматриваем другие программы, которые приведут к повышению покупательной способности определенных категорий сотрудников и уязвимых категорий граждан", – добавила Гаврилица. В связи с этим премьер призвала потребителей экономить энергетические ресурсы, чтобы не перешагнуть за лимит в 150 кубометров газа и не переплачивать.Напомним, компания "Молдовагаз" направила в НАРЭ запрос с требованием повысить тариф на газ для конечных потребителей, начиная с 2022 года. Тариф предлагается поднять с 9227 до 13 418 леев за тысячу кубометров.

https://ru.sputnik.md/20220121/moldovagaz-nare-povysit-tarif-prirodnyy-gaz-48208770.html

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Родика Герчиу https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

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в молдове, молдова, тариф на газ, наталья гаврилица