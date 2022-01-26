https://ru.sputnik.md/20220126/inflyatsionnyy-monstr-pochemu-rost-tsen-v-ssha-grozit-vsemu-miru-48323705.html

Инфляционный монстр: почему рост цен в США грозит всему миру

Инфляционный монстр: почему рост цен в США грозит всему миру

Корреспондент РИА Новости размышляет о причинах и последствиях рекордно высокой инфляции в США.

2022-01-26T13:02+0200

2022-01-26T13:02+0200

2022-01-26T13:02+0200

экономика

в мире

инфляция

сша

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КИШИНЕВ, 26 янв - Sputnik. Инфляция в США бьет рекорды — такого не было 40 лет. Это результат антикризисных денежных вливаний в экономику. Расплачиваться за американский печатный станок придется всему миру, но президент Джо Байден не хочет разговаривать об этом с журналистами.На полную катушкуСемь процентов в годовом выражении — показатель декабря. Это обсуждали в понедельник в Белом доме. Байден встречался с экономическими советниками. Была телетрансляция.Когда журналистов выводили из зала, корреспондент телеканала Fox News Питер Дуси выкрикнул президенту: "Считаете ли вы, что в преддверии промежуточных выборов (в конгресс в конце этого года. — прим. ред.) инфляция уже стала большой политической проблемой?"По всей видимости, вопрос Байдену очень не понравился. "Это большая ценность. Больше инфляции. Что за тупой сукин сын", — ответил он с сарказмом. Вероятно, думал, что микрофон выключен.Через час президент позвонил журналисту, чтобы извиниться, сообщил Fox News. Мол, "ничего личного".Между Питером Дуси и Байденом непростые отношения. Репортер любит задавать колкие вопросы. Глава государства называет его "легкомысленным".Не особо жалует президент и других журналистов.Но пока Байден полемизирует с прессой, инфляция разгоняется. Власти имеют к этому самое непосредственное отношение. В 2020-м Федеральная резервная система США напечатала триллионы долларов. Раздали бизнесу, домашним хозяйствам.Львиную долю антикризисных средств абсорбировал финансовый рынок. Постепенно эти триллионы проникают в реальную экономику, повышая инфляцию."Положение доллара в структуре глобальных валютных резервов (больше 59%) и международной торговли (87% сделок) развязывает руки Вашингтону. США могут активно увеличивать денежную массу для стимулирования экономики", — отмечает Евгений Лашков, генеральный директор инвестиционной компании ООО "АБЦ".За полтора года американские индексы выросли в среднем на треть.Забыли подумать о последствияхВ разгар пандемии масштабные денежные вливания были неизбежны. "О последствиях никто не задумывался. Между тем американская экономика — локомотив глобального рынка. Любые изменения за океаном мгновенно сказываются на других странах. Причем негативно", — говорит финансист Андрей Плотников.Подорожание не несет ничего хорошего ни американцам, ни всем остальным. Сомнительная "ценность".Активно печатал деньги и Европейский центральный банк. "В Великобритании инфляция больше пяти. Почти столько же в Германии, Франции. Это десятилетние максимумы", — указывает Федор Сидоров, частный инвестор, основатель "Школы практического инвестирования".Отпускные цены производителей в некоторых странах только в декабре подскочили на 25%.Ситуация усугубляется тем, что до сих пор не восстановилось производство. А спрос увеличивается — причем повсюду.Этот замкнутый круг может разорвать только повышение ставок центральными банками. ФРС к этому уже готова. И, возможно, первый шаг сделает в марте. Всего таких раундов будет не менее четырех. Но ослабление инфляции аналитики прогнозируют только к концу года. Нет такого инструмента, который дает результат здесь и сейчас.Опять же не обойдется без последствий: отток капиталов с развивающихся рынков, девальвация национальных валют, стагнация экономик.Антиинфляционная политика ФРС приведет к снижению глобального спроса на сырье. Это невыгодно развивающимся странам, ориентированным на экспорт, в частности, России.Впрочем, на резкое ужесточение денежно-кредитной политики рассчитывать не стоит. В этом Белый дом не заинтересован, полагает Евгений Лашков. Близятся выборы в конгресс, и демократы не хотели бы растерять голоса. А у Байдена рейтинг и так лишь 40% — меньше было только у его предшественника Дональда Трампа (38).По данным Morning Consult/Politico, среди избирателей-демократов действующего президента поддерживают 78%. Безоговорочно — лишь каждый третий. Только за декабрь Байден потерял 15 пунктов. А среди избирателей-республиканцев его не одобряет абсолютное большинство.

https://ru.sputnik.md/20220125/kazus-dusi-ili-bolshoy-aktiv-rekordnoy-inflyatsii-v-ssha-48300261.html

https://ru.sputnik.md/20220112/inflyatsiya-moldova-dekabr-47936197.html

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в мире, инфляция, сша