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Как снежный шторм парализовал аэропорт и улицы Стамбула
Как снежный шторм парализовал аэропорт и улицы Стамбула
Смотрите в фотоленте Sputnik, как сильнейший снегопад накрыл один из самых крупных городов Турции, нарушив транспортное сообщение и спровоцировав настоящий коллапс.
2022-01-26T12:34+0200
2022-01-26T12:34+0200
фото
в мире
стамбул
снегопад
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Более 50 сантиметров снега выпало в Стамбуле 24 января. Город не был готов к таким испытаниям, поэтому крупнейшие международные трассы буквально встали, пробки растянулись на километры, на дорогах фиксировали многочисленные ДТП.Вынужденно прекратил работу Стамбульский международный аэропорт. Толщина снежного покрова была настолько большой, что не выдержала кровля одного из складских отсеков аэропорта, произошло обрушение.Постепенно город возвращается к обычной жизни, однако синоптики еще прогнозируют метели.
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фото, в мире, стамбул, снегопад

Как снежный шторм парализовал аэропорт и улицы Стамбула

12:34 26.01.2022
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Смотрите в фотоленте Sputnik, как сильнейший снегопад накрыл один из самых крупных городов Турции, нарушив транспортное сообщение и спровоцировав настоящий коллапс.
Более 50 сантиметров снега выпало в Стамбуле 24 января. Город не был готов к таким испытаниям, поэтому крупнейшие международные трассы буквально встали, пробки растянулись на километры, на дорогах фиксировали многочисленные ДТП.
Вынужденно прекратил работу Стамбульский международный аэропорт. Толщина снежного покрова была настолько большой, что не выдержала кровля одного из складских отсеков аэропорта, произошло обрушение.
Постепенно город возвращается к обычной жизни, однако синоптики еще прогнозируют метели.
© REUTERS / Umit Bektas

Вид на заснеженную мечеть Нуруосмание в Стамбуле.

Вид на заснеженную мечеть Нуруосмание в Стамбуле. - Sputnik Молдова
1/11
© REUTERS / Umit Bektas

Вид на заснеженную мечеть Нуруосмание в Стамбуле.

© AFP 2021 / Bulent Kilic

Уличный продавец после аномального снегопада в Стамбуле.

Уличный продавец после аномального снегопада в Стамбуле. - Sputnik Молдова
2/11
© AFP 2021 / Bulent Kilic

Уличный продавец после аномального снегопада в Стамбуле.

© AFP 2021 / Yasin Akgul

Пассажир в аэропорте Стамбула во время отмены полетов, вызванной аномальными снегопадами.

Пассажир в аэропорте Стамбула во время отмены полетов, вызванной аномальными снегопадами. - Sputnik Молдова
3/11
© AFP 2021 / Yasin Akgul

Пассажир в аэропорте Стамбула во время отмены полетов, вызванной аномальными снегопадами.

© AP Photo / Emrah Gurel

Заснеженная набережная в Стамбуле.

Заснеженная набережная в Стамбуле. - Sputnik Молдова
4/11
© AP Photo / Emrah Gurel

Заснеженная набережная в Стамбуле.

© REUTERS / Umit Bektas

Воробьи клюют корм на заснеженной улице Стамбула.

Воробьи клюют корм на заснеженной улице Стамбула. - Sputnik Молдова
5/11
© REUTERS / Umit Bektas

Воробьи клюют корм на заснеженной улице Стамбула.

© REUTERS / Umit Bektas

Пассажиры ждут своих рейсов в аэропорту Стамбула.

Пассажиры ждут своих рейсов в аэропорту Стамбула. - Sputnik Молдова
6/11
© REUTERS / Umit Bektas

Пассажиры ждут своих рейсов в аэропорту Стамбула.

© AP Photo / Emrah Gurel

Люди толкают машину на заснеженной улице в Стамбуле.

Люди толкают машину на заснеженной улице в Стамбуле. - Sputnik Молдова
7/11
© AP Photo / Emrah Gurel

Люди толкают машину на заснеженной улице в Стамбуле.

© REUTERS / Umit Bektas

Общий вид припаркованных самолетов в аэропорту Стамбула, который приостанавливает полеты из-за сильного снегопада.

Общий вид припаркованных самолетов в аэропорту Стамбула, который приостанавливает полеты из-за сильного снегопада. - Sputnik Молдова
8/11
© REUTERS / Umit Bektas

Общий вид припаркованных самолетов в аэропорту Стамбула, который приостанавливает полеты из-за сильного снегопада.

© REUTERS / Umit Bektas

Застрявшие пассажиры ждут своих рейсов в аэропорту Стамбула, который приостанавливает полеты из-за сильного снегопада.

Застрявшие пассажиры ждут своих рейсов в аэропорту Стамбула, который приостанавливает полеты из-за сильного снегопада. - Sputnik Молдова
9/11
© REUTERS / Umit Bektas

Застрявшие пассажиры ждут своих рейсов в аэропорту Стамбула, который приостанавливает полеты из-за сильного снегопада.

© REUTERS / Umit Bektas

Общий вид автомобилей, застрявших на шоссе после сильного снегопада в Стамбуле.

Общий вид автомобилей, застрявших на шоссе после сильного снегопада в Стамбуле. - Sputnik Молдова
10/11
© REUTERS / Umit Bektas

Общий вид автомобилей, застрявших на шоссе после сильного снегопада в Стамбуле.

© REUTERS / Umit Bektas

Люди идут на фоне мечети Султанахмет, известной как Голубая мечеть, во время сильного снегопада в Стамбуле.

Люди идут на фоне мечети Султанахмет, известной как Голубая мечеть, во время сильного снегопада в Стамбуле. - Sputnik Молдова
11/11
© REUTERS / Umit Bektas

Люди идут на фоне мечети Султанахмет, известной как Голубая мечеть, во время сильного снегопада в Стамбуле.

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