https://ru.sputnik.md/20220126/kak-snezhnyy-shtorm-paralizoval-aeroport-i-ulitsy-stambula-48326207.html

Как снежный шторм парализовал аэропорт и улицы Стамбула

Как снежный шторм парализовал аэропорт и улицы Стамбула

Смотрите в фотоленте Sputnik, как сильнейший снегопад накрыл один из самых крупных городов Турции, нарушив транспортное сообщение и спровоцировав настоящий коллапс.

2022-01-26T12:34+0200

2022-01-26T12:34+0200

2022-01-26T12:34+0200

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Более 50 сантиметров снега выпало в Стамбуле 24 января. Город не был готов к таким испытаниям, поэтому крупнейшие международные трассы буквально встали, пробки растянулись на километры, на дорогах фиксировали многочисленные ДТП.Вынужденно прекратил работу Стамбульский международный аэропорт. Толщина снежного покрова была настолько большой, что не выдержала кровля одного из складских отсеков аэропорта, произошло обрушение.Постепенно город возвращается к обычной жизни, однако синоптики еще прогнозируют метели.

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фото, в мире, стамбул, снегопад