https://ru.sputnik.md/20220126/kishinev-punkty-vaktsinatsii-48322682.html

Где в Кишиневе 26 января находятся мобильные пункты вакцинации

Где в Кишиневе 26 января находятся мобильные пункты вакцинации

Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.

2022-01-26T10:31+0200

2022-01-26T10:31+0200

2022-01-26T10:31+0200

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КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации – троллейбус и автобус – продолжают работать и в январе. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в среду, 26 января, с 12.00 до 18.00.Троллейбус отправится на Рышкановку на улицу Мирона Костина к мемориальному комплексу "Сыновьям Родины - вечная память".Автобус поедет в сектор Чеканы на проспект Мирчиа чел Бэтрын и остановится на пересечении с улицей Джинта Латинэ у сельхозрынка.Где будут находиться пункты вакцинации 27 январяТроллейбус отправится на Ботанику на проспект Дечебала и остановится возле ТЦ Varna.Автобус поедет в сектор Центр на улицу Армянскую возле парковки у Центрального рынка. Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.

https://ru.sputnik.md/20220120/avstriya-vvodit-obyazatelnuyu-vaktsinatsiyu-frantsiya-covid-propuska-48192483.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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