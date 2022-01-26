https://ru.sputnik.md/20220126/kishinev-punkty-vaktsinatsii-48322682.html
Где в Кишиневе 26 января находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 26 января находятся мобильные пункты вакцинации
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.
2022-01-26T10:31+0200
2022-01-26T10:31+0200
2022-01-26T10:31+0200
в молдове
коронавирус
кишинев
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вакцинация
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КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации – троллейбус и автобус – продолжают работать и в январе. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в среду, 26 января, с 12.00 до 18.00.Троллейбус отправится на Рышкановку на улицу Мирона Костина к мемориальному комплексу "Сыновьям Родины - вечная память".Автобус поедет в сектор Чеканы на проспект Мирчиа чел Бэтрын и остановится на пересечении с улицей Джинта Латинэ у сельхозрынка.Где будут находиться пункты вакцинации 27 январяТроллейбус отправится на Ботанику на проспект Дечебала и остановится возле ТЦ Varna.Автобус поедет в сектор Центр на улицу Армянскую возле парковки у Центрального рынка. Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.
https://ru.sputnik.md/20220120/avstriya-vvodit-obyazatelnuyu-vaktsinatsiyu-frantsiya-covid-propuska-48192483.html
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Юлия Липовая
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в молдове, кишинев, молдова, вакцинация
Где в Кишиневе 26 января находятся мобильные пункты вакцинации
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.
КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации – троллейбус и автобус – продолжают работать и в январе. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в среду, 26 января, с 12.00 до 18.00.
Троллейбус отправится на Рышкановку на улицу Мирона Костина к мемориальному комплексу "Сыновьям Родины - вечная память".
Автобус поедет в сектор Чеканы на проспект Мирчиа чел Бэтрын и остановится на пересечении с улицей Джинта Латинэ у сельхозрынка.
Где будут находиться пункты вакцинации 27 января
Троллейбус отправится на Ботанику на проспект Дечебала и остановится возле ТЦ Varna.
Автобус поедет в сектор Центр на улицу Армянскую возле парковки у Центрального рынка.
Вакцинация от коронавируса в Молдове
Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.