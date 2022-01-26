https://ru.sputnik.md/20220126/kishinev-soobscheniya-bomb-zaminirovano-dva-suda-48321815.html
В Кишиневе - новые сообщения о бомбе: "заминировано" два здания суда
В Кишиневе - новые сообщения о бомбе: "заминировано" два здания суда
Утро среды началось с оцепления двух зданий в столице.
2022-01-26T09:25+0200
2022-01-26T09:25+0200
2022-01-26T09:41+0200
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сообщение о бомбе
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КИШИНЕВ, 26 янв - Sputnik. Здания судов сектора Буюканы и Центр были оцеплены полицией в среду утром в связи с поступившим сообщением о заложенных там взрывных устройствах.Информацию корреспонденту Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь Генинспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Лилиана Пушкашу. "Оба здания оцеплены. На место событий выехали спецмашины для обеспечения безопасности", - пояснила Пушкашу. По ее словам, первое сообщение о "минировании" поступило в 08.14, второе - в 09.00. Как позднее сообщили в полиции, звонок поступил от неизвестного мужчины. Для проверки двух зданий всех людей из них эвакуировали. Согласно законодательству, за "телефонный терроризм" виновному грозит штраф в размере от 27 500 до 42 500 леев или неоплачиваемая работа в пользу общества на срок от 180 до 240 часов либо лишение свободы на срок до двух лет.
https://ru.sputnik.md/20220113/skolko-lozhnykh-soobscheniy-bomba-bylo-2021-godu-47996171.html
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в молдове, кишинев, молдова, сообщение о бомбе
В Кишиневе - новые сообщения о бомбе: "заминировано" два здания суда
09:25 26.01.2022 (обновлено: 09:41 26.01.2022)
Утро среды в Кишиневе началось с оцепления двух зданий суда.
КИШИНЕВ, 26 янв - Sputnik. Здания судов сектора Буюканы и Центр были оцеплены полицией в среду утром в связи с поступившим сообщением о заложенных там взрывных устройствах.
Информацию корреспонденту Sputnik Молдова
подтвердила пресс-секретарь Генинспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Лилиана Пушкашу.
"Оба здания оцеплены. На место событий выехали спецмашины для обеспечения безопасности", - пояснила Пушкашу.
По ее словам, первое сообщение о "минировании" поступило в 08.14, второе - в 09.00.
Как позднее сообщили в полиции, звонок поступил от неизвестного мужчины. Для проверки двух зданий всех людей из них эвакуировали.
Согласно законодательству, за "телефонный терроризм" виновному грозит штраф в размере от 27 500 до 42 500 леев или неоплачиваемая работа в пользу общества на срок от 180 до 240 часов либо лишение свободы на срок до двух лет.