https://ru.sputnik.md/20220126/kishinev-soobscheniya-bomb-zaminirovano-dva-suda-48321815.html

В Кишиневе - новые сообщения о бомбе: "заминировано" два здания суда

В Кишиневе - новые сообщения о бомбе: "заминировано" два здания суда

Утро среды началось с оцепления двух зданий в столице.

2022-01-26T09:25+0200

2022-01-26T09:25+0200

2022-01-26T09:41+0200

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КИШИНЕВ, 26 янв - Sputnik. Здания судов сектора Буюканы и Центр были оцеплены полицией в среду утром в связи с поступившим сообщением о заложенных там взрывных устройствах.Информацию корреспонденту Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь Генинспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Лилиана Пушкашу. "Оба здания оцеплены. На место событий выехали спецмашины для обеспечения безопасности", - пояснила Пушкашу. По ее словам, первое сообщение о "минировании" поступило в 08.14, второе - в 09.00. Как позднее сообщили в полиции, звонок поступил от неизвестного мужчины. Для проверки двух зданий всех людей из них эвакуировали. Согласно законодательству, за "телефонный терроризм" виновному грозит штраф в размере от 27 500 до 42 500 леев или неоплачиваемая работа в пользу общества на срок от 180 до 240 часов либо лишение свободы на срок до двух лет.

https://ru.sputnik.md/20220113/skolko-lozhnykh-soobscheniy-bomba-bylo-2021-godu-47996171.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, кишинев, молдова, сообщение о бомбе