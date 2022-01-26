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https://ru.sputnik.md/20220126/kozak-sammit-normandskoy-chetverki-ucheniya-nato-u-granits-rf-nedopustimy-48351014.html
Козак – по итогам саммита "нормандской четверки": учения НАТО у границ РФ недопустимы
Козак – по итогам саммита "нормандской четверки": учения НАТО у границ РФ недопустимы
Козак – по итогам саммита "нормандской четверки": учения НАТО у границ РФ недопустимы
2022-01-26T22:39+0200
2022-01-26T22:40+0200
украина
нато
нормандский формат
дмитрий козак
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КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. Учения стран НАТО у границ России недопустимы, они не имеют отношения к безопасности Украины, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак."Это недопустимо. У наших границ проводятся масштабные маневры вооруженных сил стран, прямо у наших границ, которые никакого отношения к Украине, к безопасности Украины не имеют. Мы не можем тоже на это смотреть сквозь пальцы", - заявил он журналистам по итогам встречи советников "нормандского формата" в Париже.Дмитрий Козак заявил, что в ходе встречи в Париже стороны провели инвентаризацию проблем, связанных с минскими соглашениями по урегулированию на востоке Украины, и договорились, что перемирие в Донбассе должно соблюдаться безусловно, передает РИА Новости."В целом первый, может быть, разговор довольно откровенный, чтобы провести инвентаризацию всех проблем, которые связаны с реализацией минских соглашений и урегулированию конфликта", - сказал Козак на пресс-конференции по итогам встречи советников лидеров "нормандской четверки"."Договорились о том, что независимо от разночтений по минским соглашениям, которые есть между Украиной, представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей, перемирие должно соблюдаться безусловно, и соглашение, которое было подписано 22 июля 2020 года, должно и по букве, и по духу выполняться", - отметил он.В Париже в среду прошла встреча советников лидеров "нормандской четверки". Российскую делегацию на переговорах возглавил замглавы администрации президента Дмитрий Козак, французскую - дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн, немецкую - внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плётнер, а украинскую - глава офиса президента Украины Андрей Ермак. В начале января Бонн и Плётнер посетили Москву, где провели встречу с Козаком, после чего французский и немецкий чиновники поехали в Киев и провели переговоры с Ермаком. Последний раз советники нормандского формата встречались в сентябре прошлого года по видеосвязи. Тогда консультации закончились безрезультатно.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что угроза провокаций со стороны Украины в Донбассе сейчас очень высока, она даже выше, чем раньше.
https://ru.sputnik.md/20220106/kozak-frg-vlasti-frantsii-minskim-soglasheniyam-47828481.html
https://ru.sputnik.md/20211210/zelenskiy-rasskazal-o-shlagbaume-nato-i-dopustil-referendum-po-donbassu-47140955.html
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украина, нато, нормандский формат, дмитрий козак

Козак – по итогам саммита "нормандской четверки": учения НАТО у границ РФ недопустимы

22:39 26.01.2022 (обновлено: 22:40 26.01.2022)
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КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. Учения стран НАТО у границ России недопустимы, они не имеют отношения к безопасности Украины, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
"Это недопустимо. У наших границ проводятся масштабные маневры вооруженных сил стран, прямо у наших границ, которые никакого отношения к Украине, к безопасности Украины не имеют. Мы не можем тоже на это смотреть сквозь пальцы", - заявил он журналистам по итогам встречи советников "нормандского формата" в Париже.
Дмитрий Козак заявил, что в ходе встречи в Париже стороны провели инвентаризацию проблем, связанных с минскими соглашениями по урегулированию на востоке Украины, и договорились, что перемирие в Донбассе должно соблюдаться безусловно, передает РИА Новости.

"В целом первый, может быть, разговор довольно откровенный, чтобы провести инвентаризацию всех проблем, которые связаны с реализацией минских соглашений и урегулированию конфликта", - сказал Козак на пресс-конференции по итогам встречи советников лидеров "нормандской четверки".

"Договорились о том, что независимо от разночтений по минским соглашениям, которые есть между Украиной, представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей, перемирие должно соблюдаться безусловно, и соглашение, которое было подписано 22 июля 2020 года, должно и по букве, и по духу выполняться", - отметил он.
Дмитрий Козак - Sputnik Молдова, 1920, 06.01.2022
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В Париже в среду прошла встреча советников лидеров "нормандской четверки". Российскую делегацию на переговорах возглавил замглавы администрации президента Дмитрий Козак, французскую - дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн, немецкую - внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плётнер, а украинскую - глава офиса президента Украины Андрей Ермак. В начале января Бонн и Плётнер посетили Москву, где провели встречу с Козаком, после чего французский и немецкий чиновники поехали в Киев и провели переговоры с Ермаком. Последний раз советники нормандского формата встречались в сентябре прошлого года по видеосвязи. Тогда консультации закончились безрезультатно.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.

В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что угроза провокаций со стороны Украины в Донбассе сейчас очень высока, она даже выше, чем раньше.
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