https://ru.sputnik.md/20220126/kurs-valyut-na-chetverg-padenie-evro-i-dollara-prodolzhaetsya-48347088.html

Курс валют на четверг: падение евро и доллара продолжается

Курс валют на четверг: падение евро и доллара продолжается

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

2022-01-26T22:03+0200

2022-01-26T22:03+0200

2022-01-26T22:03+0200

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КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 27 января. Евро и доллар вновь подешевеют по отношению к молдавскому лею.Доллар США станет дешевле на шесть банов и будет стоить 17,9288 лея.Евро упадет в цене более чем на пять банов и закрепится на уровне 20,2192 лея.Что касается остальных валют, то 27 января немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2265 лея. Стоимость украинской гривны опустится до 0,6228 лея. Румынский лей также станет дешевле и остановится на 4,0882 в пересчете на национальную валюту.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В 2021-м доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея.

https://ru.sputnik.md/20220103/tamozhennaya-sluzhba-postupleniya-byudzhet-47726859.html

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