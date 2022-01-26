https://ru.sputnik.md/20220126/lavrov-gosduma-48335340.html

Лавров: в мире все меньше желающих "таскать каштаны из огня" для Вашингтона

Лавров: в мире все меньше желающих "таскать каштаны из огня" для Вашингтона

Глава МИД РФ убежден, что мир давно перестал быть американоцентричным или западоцентричным, и никогда не станет однополярным.

2022-01-26T16:43+0200

2022-01-26T16:43+0200

2022-01-26T17:02+0200

россия

сергей лавров

государственная дума рф

украина

запад

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КИШИНЕВ, 26 янв — Sputnik. Запад очень хочет реальной провокации вокруг Украины, подталкивая Киев к силовой операции на Донбассе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в Госдуме во время "Правительственного часа"."Цель такого немножко сюрреалистического поведения Запада ... это либо все-таки сделать так, чтобы киевский режим сорвался на силовую операцию на Донбассе, либо иным каким-то способом похоронить окончательно Минские договоренности", – сказал глава российского МИД.Тем не менее, отметил Лавров, в мире все меньше желающих "таскать каштаны из огня" для Вашингтона.По словам министра, мир давно перестал быть американоцентричным или западоцентричным, и никогда не станет однополярным.Безусловным приоритетом внешнеполитического ведомства России Лавров назвал защиту законных прав и интересов соотечественников за рубежом."Будем и далее по максимуму задействовать рычаги экономической дипломатии, обеспечивать дипломатическое сопровождение инвестиционных проектов с российским участием за рубежом. И, конечно, постоянное внимание уделяем продвижению русского языка, достижениям русской культуры", – заявил глава МИД РФ.Лавров отметил, что по-прежнему возрастает актуальность борьбы с фальсификацией истории, прежде всего Второй мировой и Великой Отечественной войны."Жестко противодействуем любым попыткам героизировать нацистов и их приспешников. С нами солидарно подавляющее большинство членов мирового сообщества, что подтверждается итогами ежегодного голосования в Генеральной ассамблее ООН по продвигаемой нами резолюции о недопустимости героизации нацизма", – сказал российский министр.

https://ru.sputnik.md/20220121/lavrov-blinkenom-rossiya-nikogda-ne-ugrozhala-ukraina-48213721.html

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сергей лавров, государственная дума рф, украина, запад