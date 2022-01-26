https://ru.sputnik.md/20220126/lavrov-gosduma-48335340.html
Лавров: в мире все меньше желающих "таскать каштаны из огня" для Вашингтона
Лавров: в мире все меньше желающих "таскать каштаны из огня" для Вашингтона
Глава МИД РФ убежден, что мир давно перестал быть американоцентричным или западоцентричным, и никогда не станет однополярным.
2022-01-26T16:43+0200
2022-01-26T16:43+0200
2022-01-26T17:02+0200
россия
сергей лавров
государственная дума рф
украина
запад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/1a/48328589_0:0:2915:1640_1920x0_80_0_0_fd601a21b475ffecdcf43271d6263430.jpg
КИШИНЕВ, 26 янв — Sputnik. Запад очень хочет реальной провокации вокруг Украины, подталкивая Киев к силовой операции на Донбассе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в Госдуме во время "Правительственного часа"."Цель такого немножко сюрреалистического поведения Запада ... это либо все-таки сделать так, чтобы киевский режим сорвался на силовую операцию на Донбассе, либо иным каким-то способом похоронить окончательно Минские договоренности", – сказал глава российского МИД.Тем не менее, отметил Лавров, в мире все меньше желающих "таскать каштаны из огня" для Вашингтона.По словам министра, мир давно перестал быть американоцентричным или западоцентричным, и никогда не станет однополярным.Безусловным приоритетом внешнеполитического ведомства России Лавров назвал защиту законных прав и интересов соотечественников за рубежом."Будем и далее по максимуму задействовать рычаги экономической дипломатии, обеспечивать дипломатическое сопровождение инвестиционных проектов с российским участием за рубежом. И, конечно, постоянное внимание уделяем продвижению русского языка, достижениям русской культуры", – заявил глава МИД РФ.Лавров отметил, что по-прежнему возрастает актуальность борьбы с фальсификацией истории, прежде всего Второй мировой и Великой Отечественной войны."Жестко противодействуем любым попыткам героизировать нацистов и их приспешников. С нами солидарно подавляющее большинство членов мирового сообщества, что подтверждается итогами ежегодного голосования в Генеральной ассамблее ООН по продвигаемой нами резолюции о недопустимости героизации нацизма", – сказал российский министр.
https://ru.sputnik.md/20220121/lavrov-blinkenom-rossiya-nikogda-ne-ugrozhala-ukraina-48213721.html
украина
запад
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/1a/48328589_112:0:2761:1987_1920x0_80_0_0_5d18e7f41eda02b0a2f3d747d45c9cd7.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сергей лавров, государственная дума рф, украина, запад
Лавров: в мире все меньше желающих "таскать каштаны из огня" для Вашингтона
16:43 26.01.2022 (обновлено: 17:02 26.01.2022)
Глава МИД РФ убежден, что мир давно перестал быть американоцентричным или западоцентричным, и никогда не станет однополярным.
КИШИНЕВ, 26 янв — Sputnik. Запад очень хочет реальной провокации вокруг Украины, подталкивая Киев к силовой операции на Донбассе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в Госдуме во время "Правительственного часа".
"Цель такого немножко сюрреалистического поведения Запада ... это либо все-таки сделать так, чтобы киевский режим сорвался на силовую операцию на Донбассе, либо иным каким-то способом похоронить окончательно Минские договоренности", – сказал глава российского МИД.
Тем не менее, отметил Лавров, в мире все меньше желающих "таскать каштаны из огня" для Вашингтона.
"Человечество повзрослело. Жертвовать коренными национальными интересами, таскать, как говорится, каштаны из огня для старших товарищей из Вашингтона и Брюсселя желающих все меньше", – сказал Лавров.
По словам министра, мир давно перестал быть американоцентричным или западоцентричным, и никогда не станет однополярным.
"Сегодня подавляющее число государств разделяют наши подходы, которые отвергают идеологический диктат Запада и геополитические игры с нулевой суммой", – отметил глава МИД РФ.
Безусловным приоритетом внешнеполитического ведомства России Лавров назвал защиту законных прав и интересов соотечественников за рубежом.
"Будем и далее по максимуму задействовать рычаги экономической дипломатии, обеспечивать дипломатическое сопровождение инвестиционных проектов с российским участием за рубежом. И, конечно, постоянное внимание уделяем продвижению русского языка, достижениям русской культуры", – заявил глава МИД РФ.
Лавров отметил, что по-прежнему возрастает актуальность борьбы с фальсификацией истории, прежде всего Второй мировой и Великой Отечественной войны.
"Жестко противодействуем любым попыткам героизировать нацистов и их приспешников. С нами солидарно подавляющее большинство членов мирового сообщества, что подтверждается итогами ежегодного голосования в Генеральной ассамблее ООН по продвигаемой нами резолюции о недопустимости героизации нацизма", – сказал российский министр.