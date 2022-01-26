Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20220126/mer-kishinev-gubernator-sankt-peterburg-48336074.html
Мэр Кишинева встретился с губернатором Санкт-Петербурга
Мэр Кишинева встретился с губернатором Санкт-Петербурга
В северной столице России представители городских администрации обсудили планы сотрудничества на годы вперед.
2022-01-26T16:08+0200
2022-01-26T16:08+0200
общество
кишинев
сотрудничество
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/1a/48336392_0:43:1280:763_1920x0_80_0_0_7e2806196418078e88007feacca52d4a.jpg
КИШИНЕВ, 26 янв — Sputnik. Мэр Кишинева Ион Чебан в Санкт-Петербурге встретился с губернатором Александром Бегловым.Чебан поблагодарил власти Северной столицы России за помощь по составлению плана обустройства территории и стратегии социально-экономического развития Кишинева.Петербургские эксперты вместе с кишиневскими градостроителями работали над Генеральным градостроительным планом молдавской столицы, планами городской мобильности, сохранения исторического наследия.Мэр пригласил делегацию Северной столицы России в Кишинев на экономический форум. Обсудили и тему обмена студентами, а также вопрос об организации Дней Кишинева в Санкт-Петербурге.Два города в 2021 году подписали соглашение о сотрудничестве до 2024 года.
кишинев
санкт-петербург
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/1a/48336392_0:0:1212:909_1920x0_80_0_0_7666a79f840567843141dd17070e6354.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
кишинев, сотрудничество, санкт-петербург

Мэр Кишинева встретился с губернатором Санкт-Петербурга

16:08 26.01.2022
© Photo : Facebook / Iv CebanМэр Кишинева Ион Чебан в Санкт-Петербурге встретился с губернатором Александром Бегловым
Мэр Кишинева Ион Чебан в Санкт-Петербурге встретился с губернатором Александром Бегловым - Sputnik Молдова, 1920, 26.01.2022
© Photo : Facebook / Iv Ceban
Подписаться на
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
В Северной столице России представители городской администрации обсудили планы сотрудничества на годы вперед.
КИШИНЕВ, 26 янв — Sputnik. Мэр Кишинева Ион Чебан в Санкт-Петербурге встретился с губернатором Александром Бегловым.

Чебан поблагодарил власти Северной столицы России за помощь по составлению плана обустройства территории и стратегии социально-экономического развития Кишинева.
Петербургские эксперты вместе с кишиневскими градостроителями работали над Генеральным градостроительным планом молдавской столицы, планами городской мобильности, сохранения исторического наследия.
© Photo : Facebook / Iv CebanМэр Кишинева Ион Чебан в Санкт-Петербурге встретился с губернатором Александром Бегловым
Мэр Кишинева Ион Чебан в Санкт-Петербурге встретился с губернатором Александром Бегловым - Sputnik Молдова, 1920, 26.01.2022
Мэр Кишинева Ион Чебан в Санкт-Петербурге встретился с губернатором Александром Бегловым
© Photo : Facebook / Iv Ceban
Мэр пригласил делегацию Северной столицы России в Кишинев на экономический форум. Обсудили и тему обмена студентами, а также вопрос об организации Дней Кишинева в Санкт-Петербурге.
Два города в 2021 году подписали соглашение о сотрудничестве до 2024 года.
© Photo : Facebook / Iv CebanМэр Кишинева Ион Чебан в Санкт-Петербурге встретился с губернатором Александром Бегловым
Мэр Кишинева Ион Чебан в Санкт-Петербурге встретился с губернатором Александром Бегловым - Sputnik Молдова, 1920, 26.01.2022
Мэр Кишинева Ион Чебан в Санкт-Петербурге встретился с губернатором Александром Бегловым
© Photo : Facebook / Iv Ceban
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский