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Мэр Кишинева встретился с губернатором Санкт-Петербурга
© Photo : Facebook / Iv CebanМэр Кишинева Ион Чебан в Санкт-Петербурге встретился с губернатором Александром Бегловым
В Северной столице России представители городской администрации обсудили планы сотрудничества на годы вперед.
КИШИНЕВ, 26 янв — Sputnik. Мэр Кишинева Ион Чебан в Санкт-Петербурге встретился с губернатором Александром Бегловым.
Чебан поблагодарил власти Северной столицы России за помощь по составлению плана обустройства территории и стратегии социально-экономического развития Кишинева.
Чебан поблагодарил власти Северной столицы России за помощь по составлению плана обустройства территории и стратегии социально-экономического развития Кишинева.
Петербургские эксперты вместе с кишиневскими градостроителями работали над Генеральным градостроительным планом молдавской столицы, планами городской мобильности, сохранения исторического наследия.
© Photo : Facebook / Iv CebanМэр Кишинева Ион Чебан в Санкт-Петербурге встретился с губернатором Александром Бегловым
Мэр Кишинева Ион Чебан в Санкт-Петербурге встретился с губернатором Александром Бегловым
Мэр пригласил делегацию Северной столицы России в Кишинев на экономический форум. Обсудили и тему обмена студентами, а также вопрос об организации Дней Кишинева в Санкт-Петербурге.
Два города в 2021 году подписали соглашение о сотрудничестве до 2024 года.
© Photo : Facebook / Iv CebanМэр Кишинева Ион Чебан в Санкт-Петербурге встретился с губернатором Александром Бегловым
Мэр Кишинева Ион Чебан в Санкт-Петербурге встретился с губернатором Александром Бегловым