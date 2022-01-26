https://ru.sputnik.md/20220126/mer-kishinev-gubernator-sankt-peterburg-48336074.html

Мэр Кишинева встретился с губернатором Санкт-Петербурга

Мэр Кишинева встретился с губернатором Санкт-Петербурга

В северной столице России представители городских администрации обсудили планы сотрудничества на годы вперед.

2022-01-26T16:08+0200

2022-01-26T16:08+0200

2022-01-26T16:08+0200

общество

кишинев

сотрудничество

санкт-петербург

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КИШИНЕВ, 26 янв — Sputnik. Мэр Кишинева Ион Чебан в Санкт-Петербурге встретился с губернатором Александром Бегловым.Чебан поблагодарил власти Северной столицы России за помощь по составлению плана обустройства территории и стратегии социально-экономического развития Кишинева.Петербургские эксперты вместе с кишиневскими градостроителями работали над Генеральным градостроительным планом молдавской столицы, планами городской мобильности, сохранения исторического наследия.Мэр пригласил делегацию Северной столицы России в Кишинев на экономический форум. Обсудили и тему обмена студентами, а также вопрос об организации Дней Кишинева в Санкт-Петербурге.Два города в 2021 году подписали соглашение о сотрудничестве до 2024 года.

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санкт-петербург

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2022

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

кишинев, сотрудничество, санкт-петербург