https://ru.sputnik.md/20220126/mir-za-sutki-istrebiteli-belarusi-kovid-eltona-dzhona-vosem-lekarstv-omikrona-48319838.html

Мир за сутки: истребители в Беларуси, ковид у Элтона Джона и лекарства от "омикрона"

Мир за сутки: истребители в Беларуси, ковид у Элтона Джона и лекарства от "омикрона"

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2022-01-26T08:45+0200

2022-01-26T08:45+0200

2022-01-26T09:48+0200

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КИШИНЕВ, 26 янв - Sputnik. Современные истребители Су-35С перебазирует Россия на аэродромы в Белоруссию для проведения учений, передает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны."Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, продолжают перебазирование на белорусские аэродромы. Во время перелета экипажи совершают промежуточные посадки на аэродромах Центрального и Западного военных округов для подготовки к последующему вылету и отдыха экипажей", — информирует оборонное ведомство.По прибытии в Белоруссию истребители заступят на боевое дежурство в рамках проверки функционирования единой системы ПВО Союзного государства.Проверка сил реагирования Союзного государства предусматривает два этапа: до 9 февраля передислоцируют и создадут в кратчайшие сроки группировку войск на территории Белоруссии, а также организуют охрану и оборону важных государственных и военных объектов, воздушной границы, проверят готовность дежурных сил ПВО.На втором этапе — с 10 по 20 февраля — пройдут совместные учения "Союзная решимость-2022". Участники отработают вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.Элтон Джон заболел коронавирусомМузыкант сообщил в своем Instagram о переносе нескольких концертов в США из-за того, что заболел COVID, передает МИР24.Музыкант уточнил, что заболевание он переносит в легкой форме. Он подчеркнул, что вакцинирован и привит бустерной дозой."У меня слабые симптомы, поэтому я ожидаю, что смогу выступить в Арканзасе в предстоящие выходные", – добавил он.Восемь эффективных препаратов от "омикрона" назвали ученыеУченые из Кентского и Франкфуртского университетов провели исследование воздействия некоторых препаратов на штамм "омикрон", результаты их работы опубликованы в научном журнале Cell Research.Как передают "Известия", по итогам исследования были названы восемь наиболее эффективных для борьбы с этим штаммом коронавируса противовирусных препаратов. Ученые пришли к выводу, что "омикрон" чувствителен к некоторым противовирусным средствам, которые были эффективны в борьбе с предыдущими штаммами. Это EIDD-1931 (активный метаболит молнупиравира), апротинин, камостат, нафамостат, рибавирин, ремдезивир, фавипиравир и PF-07321332 (нирматрелвир, активный ингредиент паксловида).По мнению исследователей, "омикрон" реже переносится в тяжелой форме, так как штамм крайне чувствителен к подавлению интерферонового ответа, который присутствует во всех клетках организма.

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