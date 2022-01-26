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Мир за сутки: истребители в Беларуси, ковид у Элтона Джона и лекарства от "омикрона"
Мир за сутки: истребители в Беларуси, ковид у Элтона Джона и лекарства от "омикрона"
Самая свежая информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке.
2022-01-26T08:45+0200
2022-01-26T08:45+0200
2022-01-26T09:48+0200
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КИШИНЕВ, 26 янв - Sputnik. Современные истребители Су-35С перебазирует Россия на аэродромы в Белоруссию для проведения учений, передает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны."Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, продолжают перебазирование на белорусские аэродромы. Во время перелета экипажи совершают промежуточные посадки на аэродромах Центрального и Западного военных округов для подготовки к последующему вылету и отдыха экипажей", — информирует оборонное ведомство.По прибытии в Белоруссию истребители заступят на боевое дежурство в рамках проверки функционирования единой системы ПВО Союзного государства.Проверка сил реагирования Союзного государства предусматривает два этапа: до 9 февраля передислоцируют и создадут в кратчайшие сроки группировку войск на территории Белоруссии, а также организуют охрану и оборону важных государственных и военных объектов, воздушной границы, проверят готовность дежурных сил ПВО.На втором этапе — с 10 по 20 февраля — пройдут совместные учения "Союзная решимость-2022". Участники отработают вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.Элтон Джон заболел коронавирусомМузыкант сообщил в своем Instagram о переносе нескольких концертов в США из-за того, что заболел COVID, передает МИР24.Музыкант уточнил, что заболевание он переносит в легкой форме. Он подчеркнул, что вакцинирован и привит бустерной дозой."У меня слабые симптомы, поэтому я ожидаю, что смогу выступить в Арканзасе в предстоящие выходные", – добавил он.Восемь эффективных препаратов от "омикрона" назвали ученыеУченые из Кентского и Франкфуртского университетов провели исследование воздействия некоторых препаратов на штамм "омикрон", результаты их работы опубликованы в научном журнале Cell Research.Как передают "Известия", по итогам исследования были названы восемь наиболее эффективных для борьбы с этим штаммом коронавируса противовирусных препаратов. Ученые пришли к выводу, что "омикрон" чувствителен к некоторым противовирусным средствам, которые были эффективны в борьбе с предыдущими штаммами. Это EIDD-1931 (активный метаболит молнупиравира), апротинин, камостат, нафамостат, рибавирин, ремдезивир, фавипиравир и PF-07321332 (нирматрелвир, активный ингредиент паксловида).По мнению исследователей, "омикрон" реже переносится в тяжелой форме, так как штамм крайне чувствителен к подавлению интерферонового ответа, который присутствует во всех клетках организма.
https://ru.sputnik.md/20220121/kak-rossiya-iran-i-kitay-provodyat-morskie-ucheniya-protiv-piratov-48218347.html
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в мире
Мир за сутки: истребители в Беларуси, ковид у Элтона Джона и лекарства от "омикрона"
08:45 26.01.2022 (обновлено: 09:48 26.01.2022)
Самая свежая информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке.
КИШИНЕВ, 26 янв - Sputnik.
Современные истребители Су-35С перебазирует Россия на аэродромы в Белоруссию для проведения учений, передает РИА Новости
со ссылкой на Министерство обороны.
"Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, продолжают перебазирование на белорусские аэродромы. Во время перелета экипажи совершают промежуточные посадки на аэродромах Центрального и Западного военных округов для подготовки к последующему вылету и отдыха экипажей", — информирует оборонное ведомство.
По прибытии в Белоруссию истребители заступят на боевое дежурство в рамках проверки функционирования единой системы ПВО Союзного государства.
Проверка сил реагирования Союзного государства предусматривает два этапа: до 9 февраля передислоцируют и создадут в кратчайшие сроки группировку войск на территории Белоруссии, а также организуют охрану и оборону важных государственных и военных объектов, воздушной границы, проверят готовность дежурных сил ПВО.
На втором этапе — с 10 по 20 февраля — пройдут совместные учения "Союзная решимость-2022". Участники отработают вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.
Элтон Джон заболел коронавирусом
Музыкант сообщил в своем Instagram о переносе нескольких концертов в США из-за того, что заболел COVID, передает МИР24
.
"Перенос шоу – всегда большое разочарование. Прошу прощения у тех, кому доставил дискомфорт, но я хочу уберечь себя и свою команду", – написал Элтон Джон в сторис.
Музыкант уточнил, что заболевание он переносит в легкой форме. Он подчеркнул, что вакцинирован и привит бустерной дозой.
"У меня слабые симптомы, поэтому я ожидаю, что смогу выступить в Арканзасе в предстоящие выходные", – добавил он.
Восемь эффективных препаратов от "омикрона" назвали ученые
Ученые из Кентского и Франкфуртского университетов провели исследование воздействия некоторых препаратов на штамм "омикрон", результаты их работы опубликованы в научном журнале Cell Research
.
Как передают "Известия"
, по итогам исследования были названы восемь наиболее эффективных для борьбы с этим штаммом коронавируса противовирусных препаратов.
Ученые пришли к выводу, что "омикрон" чувствителен к некоторым противовирусным средствам, которые были эффективны в борьбе с предыдущими штаммами. Это EIDD-1931 (активный метаболит молнупиравира), апротинин, камостат, нафамостат, рибавирин, ремдезивир, фавипиравир и PF-07321332 (нирматрелвир, активный ингредиент паксловида).
По мнению исследователей, "омикрон" реже переносится в тяжелой форме, так как штамм крайне чувствителен к подавлению интерферонового ответа, который присутствует во всех клетках организма.