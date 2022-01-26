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Кырнац: блеск и нищета молдавских тюрем – почему там сидят по-разному

Кырнац: блеск и нищета молдавских тюрем – почему там сидят по-разному

В молдавских тюрьмах кого-то содержат в камерах, в условиях XIX века, иные сидят в персональных боксах с евроремонтом и бытовой техникой: почему так происходит?

2022-01-26T08:00+0200

2022-01-26T08:00+0200

2022-01-26T09:59+0200

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Кырнац: блеск и нищета молдавских тюрем, почему там сидят по-разному Кырнац: блеск и нищета молдавских тюрем, почему там сидят по-разному

Об условиях содержания в некоторых пенитенциарных учреждениях Молдовы известно давно. Об этом рассказывают и сами граждане, отбывавшие там срок или находившиеся под следствием, и их адвокаты и родственники. Во многих камерах господствует антисанитария, а условия содержания под стражей вряд ли можно назвать человеческими. Почему так происходит? Ответ на вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал профессор, доктор права, бывший член Высшего совета магистратуры Теодор Кырнац.По словам эксперта, государство, лишающее свободы человека за преступление, не должно нарушать базовые права человека: не содержать заключенного в сырости и грязи, обеспечивать, в случае необходимости, адекватную медицинскую помощь, приемлемое питание."Я защищал права таких людей еще в мою бытность членом Хельсинского комитета по правам человека. Сейчас я участвую в конкурсе на должность народного адвоката в Молдове. И советую всем тем, кого содержат в пенитенциарных учреждениях в негуманных условиях, писать жалобы во все профильные государственные инстанции. Если же ответа не последует – они могут обратиться в Европейский суд по правам человека", – добавил Кырнац.Эксперт, проведя мониторинг условий содержания под стражей заключенных в Молдове, пришел к выводу, что зачастую к ним просто относятся бесчеловечно. Но есть и редкие исключения. По словам Кырнаца, в тюрьмах Молдовы есть и VIP-камеры с хорошим ремонтом, вентиляцией, современными телевизорами и холодильниками, где создан уют для привилегированных заключенных. Эксперт заключил: для всего молдавского общества важно, чтобы человек, побывавший по той или иной причине в пенитенциарном учреждении, не вернулся туда, исправился бы, не представлял опасности для общества, да и чтобы его жизнь приобрела бы настоящий смысл, а криминальных рецидивов впредь не последовало.

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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