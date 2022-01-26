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Наконец-то США открыто сказали, чего добиваются - спикер Госдумы
10:02 26.01.2022 (обновлено: 10:12 26.01.2022)
© Sputnik / Сергей Гунеев/
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал новые возможные санкции США в отношении России.
КИШИНЕВ, 26 янв - Sputnik. США наконец-то открыто сказали, чего добиваются, хотят лояльного и управляемого президента России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя новые возможные санкции Вашингтона в отношении РФ, передает РИА Новости.
"Все встало на свои места. Наконец-то руководство США открыто сказало, чего добивается: Вашингтон хочет лояльного и управляемого им президента России", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Он также подчеркнул враждебность действий США, отметил, что Вашингтон не устраивает, что при Владимире Путине Россия стала сильной и самостоятельной.
"США не устраивает, что при президенте Владимире Путине Российская Федерация стала сильной и самостоятельной... Все ваши действия носят враждебный характер для нашего государства - России. Что стало очевидно всем", - написал спикер.
Володин отметил, что в понимании граждан России санкции направлены не против президента Владимира Путина, а против выбора народа РФ.
"Но в понимании граждан нашей страны это санкции не против Путина, а против выбора народа Российской Федерации", - написал он.
Ранее президент США Джо Байден не исключил введения санкций лично против президента России Путина в случае "вторжения" России на Украину.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.