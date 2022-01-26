https://ru.sputnik.md/20220126/nakonets-to-ssha-otkryto-skazali-chego-dobivayutsya-volodin-48321690.html

Наконец-то США открыто сказали, чего добиваются - спикер Госдумы

Наконец-то США открыто сказали, чего добиваются - спикер Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал новые возможные санкции США в отношении России.

2022-01-26T10:02+0200

2022-01-26T10:02+0200

2022-01-26T10:12+0200

россия

в мире

сша

вячеслав володин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/931/86/9318670_0:0:2853:1606_1920x0_80_0_0_4e88f2bb816a40061e3290e15e477e71.jpg

КИШИНЕВ, 26 янв - Sputnik. США наконец-то открыто сказали, чего добиваются, хотят лояльного и управляемого президента России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя новые возможные санкции Вашингтона в отношении РФ, передает РИА Новости.Он также подчеркнул враждебность действий США, отметил, что Вашингтон не устраивает, что при Владимире Путине Россия стала сильной и самостоятельной.Володин отметил, что в понимании граждан России санкции направлены не против президента Владимира Путина, а против выбора народа РФ."Но в понимании граждан нашей страны это санкции не против Путина, а против выбора народа Российской Федерации", - написал он.​​​​Ранее президент США Джо Байден не исключил введения санкций лично против президента России Путина в случае "вторжения" России на Украину.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ru.sputnik.md/20220121/lavrov-blinkenom-rossiya-nikogda-ne-ugrozhala-ukraina-48213721.html

сша

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, сша, вячеслав володин