https://ru.sputnik.md/20220126/nare-tseny-toplivo-podorozhanie-48328592.html

НАРЭ публикует цены на топливо на четверг: снова подорожание

НАРЭ публикует цены на топливо на четверг: снова подорожание

Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на четверг.

2022-01-26T11:51+0200

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общество

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молдова

цены на топливо

бензин

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КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в среду новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные с 27 января.Так, цена на 95-й бензин повысится на девять банов, до 22,85 лея за литр.Цена на дизтопливо вырастет на семь банов, до 19,82 лея за литр.Как объяснили в НАРЭ, ускоренный рост цен на основные нефтепродукты стандартного типа продиктован общей тенденцией роста котировок на международных биржах, которые в последние дни достигли новых рекордных значений.В НАРЭ уточнили, что в связи с законом ставки акцизов постепенно повышались на период в последующие 3 года, то есть с 2021 по 2023 год, для большинства товаров, подлежащих налогообложению данного вида.

https://ru.sputnik.md/20220122/moldova-rezko-podorozhal-metan-48236892.html

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в молдове, молдова, цены на топливо, бензин