https://ru.sputnik.md/20220126/natsionalnuyu-strategiyu-regionalnogo-razvitiya-2022-2028-48347494.html

Кабмин одобрил Национальную стратегию регионального развития на 2022-2028 годы

Кабмин одобрил Национальную стратегию регионального развития на 2022-2028 годы

Министры утвердили документ, согласно которому будут развиваться районы и населенные пункты страны

2022-01-26T20:18+0200

2022-01-26T20:18+0200

2022-01-26T20:18+0200

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КИШИНЕВ, 26 янв - Sputnik. Правительство утвердило в среду Национальную стратегию регионального развития (SNDR) на 2022-2028 годы.Стратегия направлена как на поддержку неблагополучных регионов, так и на повышение конкурентоспособности между регионами. SNDR основывается на межведомственной координации действий правительства, направленных на поддержку регионов и населенных пунктов страны. Приоритетными направлениями стратегии являются: Стратегия будет реализовываться через Региональные оперативные программы для регионов развития Центра, Севера, Юга и АТО Гагаузии, которые будут основываться на конкретных целях развития для каждого региона:Оперативные программы, разработанные в регионах, будут содержать конкретные планы действий, а также списки проектов, которые будут внедрены.Для реализации Стратегии будут использованы финансовые ресурсы, запланированные в рамках среднесрочного бюджета, и, косвенно, финансовые ресурсы, выделенные партнерами по развитию, местные бюджеты МПА и другие источники, предусмотренные законодательством.Для первого периода реализации SNDR Единый программный документ на 2022–2024 годы включает проекты с ориентировочной стоимостью 1,5 миллиарда долларов.

https://ru.sputnik.md/20211111/predstavlena-kontseptsiya-razvitiya-kishineva-2030-chto-ona-predpolagaet-46323384.html

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в молдове, правительство, стратегия, молдова, развитие