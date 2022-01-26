Оператор "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG учредил немецкую "дочку"
18:58 26.01.2022 (обновлено: 19:11 26.01.2022)
© Sputnik / Григорий Сысоев/
Учреждение дочерней структуры является необходимым условием для сертификации в соответствии с законом Германии.
КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. Для германского участка газопровода "Северный поток – 2" оператор Nord Stream 2 AG учредил дочернюю компанию Gas for Europe GmbH, передает РИА Новости. "Дочка" станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода "Северный поток – 2" в водах Германии, говорится в пресс-релизе Nord Stream 2 AG.
"Компания Nord Stream 2 AG учредила немецкую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH. Новая компания станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода "Северный поток – 2", расположенного в германских территориальных водах, и площадки береговых объектов в г. Любмин в качестве независимого оператора транспортной системы в соответствии с законом об энергетическом хозяйстве ФРГ", — сообщает Nord Stream 2 AG.
Головной офис компании Gas for Europe GmbH распложен в городе Шверин.
Nord Stream 2 AG напомнила, что учреждение дочерней структуры является необходимым условием для сертификации в соответствии с законом об энергетическом хозяйстве ФРГ.
"Компания Nord Stream 2 AG учредила немецкую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH. Новая компания станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода "Северный поток – 2", расположенного в германских территориальных водах, и площадки береговых объектов в г. Любмин в качестве независимого оператора транспортной системы в соответствии с законом об энергетическом хозяйстве ФРГ", — сообщает Nord Stream 2 AG.
Головной офис компании Gas for Europe GmbH распложен в городе Шверин.
Nord Stream 2 AG напомнила, что учреждение дочерней структуры является необходимым условием для сертификации в соответствии с законом об энергетическом хозяйстве ФРГ.
"Северный поток – 2" – газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его оператор – компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом". Европейские партнеры – Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall – суммарно профинансировали прокладку газопровода на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против газопровода активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток – 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
Против газопровода активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток – 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.