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https://ru.sputnik.md/20220126/nord-stream-2-ag-uchredil-nemetskaea-dochka-48345964.html
Оператор "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG учредил немецкую "дочку"
Оператор "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG учредил немецкую "дочку"
Для германского участка газопровода "Северный поток – 2" оператор Nord Stream 2 AG учредил дочернюю компанию Gas for Europe GmbH
2022-01-26T18:58+0200
2022-01-26T19:11+0200
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КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. Для германского участка газопровода "Северный поток – 2" оператор Nord Stream 2 AG учредил дочернюю компанию Gas for Europe GmbH, передает РИА Новости. "Дочка" станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода "Северный поток – 2" в водах Германии, говорится в пресс-релизе Nord Stream 2 AG."Компания Nord Stream 2 AG учредила немецкую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH. Новая компания станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода "Северный поток – 2", расположенного в германских территориальных водах, и площадки береговых объектов в г. Любмин в качестве независимого оператора транспортной системы в соответствии с законом об энергетическом хозяйстве ФРГ", — сообщает Nord Stream 2 AG.Головной офис компании Gas for Europe GmbH распложен в городе Шверин.Nord Stream 2 AG напомнила, что учреждение дочерней структуры является необходимым условием для сертификации в соответствии с законом об энергетическом хозяйстве ФРГ."Северный поток – 2" – газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его оператор – компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом". Европейские партнеры – Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall – суммарно профинансировали прокладку газопровода на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Против газопровода активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток – 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
https://ru.sputnik.md/20220109/severnyi-potok-rossiya-47872617.html
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Оператор "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG учредил немецкую "дочку"

18:58 26.01.2022 (обновлено: 19:11 26.01.2022)
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУчасток магистрального газопровода "Северный поток"
Участок магистрального газопровода Северный поток - Sputnik Молдова, 1920, 26.01.2022
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Учреждение дочерней структуры является необходимым условием для сертификации в соответствии с законом Германии.
КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. Для германского участка газопровода "Северный поток – 2" оператор Nord Stream 2 AG учредил дочернюю компанию Gas for Europe GmbH, передает РИА Новости. "Дочка" станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода "Северный поток – 2" в водах Германии, говорится в пресс-релизе Nord Stream 2 AG.

"Компания Nord Stream 2 AG учредила немецкую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH. Новая компания станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода "Северный поток – 2", расположенного в германских территориальных водах, и площадки береговых объектов в г. Любмин в качестве независимого оператора транспортной системы в соответствии с законом об энергетическом хозяйстве ФРГ", — сообщает Nord Stream 2 AG.

Головной офис компании Gas for Europe GmbH распложен в городе Шверин.

Nord Stream 2 AG напомнила, что учреждение дочерней структуры является необходимым условием для сертификации в соответствии с законом об энергетическом хозяйстве ФРГ.
"Северный поток – 2" – газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его оператор – компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом". Европейские партнеры – Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall – суммарно профинансировали прокладку газопровода на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

Против газопровода активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток – 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
Стальные трубы для строительства газопровода Северный поток-2, Германия - Sputnik Молдова, 1920, 09.01.2022
Россия
Не "Северным потоком" единым. Что еще с размахом строит Россия
9 января, 14:29
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