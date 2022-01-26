https://ru.sputnik.md/20220126/novyy-antirekord-skolko-sluchaev-covid-19-zaregistrirovano-v-moldove-48348778.html
Новый антирекорд: сколько случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Новый антирекорд: сколько случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
2022-01-26T20:38+0200
2022-01-26T20:38+0200
2022-01-26T20:38+0200
коронавирус
в молдове
минздрав
статистика
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КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 6199 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в среду.В том числе зарегистрировано 54 случая "импорта" инфекции: 14 – из Румынии, 10 — из Украины, восемь – из России, по четыре – из Италии и Германии, три — из Бельгии, по два — из Дании, Израиля, Ирландии, по одному — из Австрии, Польши, Эстонии, Великобритании и Украины.За минувшие сутки проведено 19 808 тестов.Общее число случаев заражения в стране достигло 423 568.У сотрудников системы здравоохранения выявлено 403 случая инфицирования: 107 – у врачей, 165 – у медсестер, 131 – у работников вспомогательного персонала.Госпитализированы 2476 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 198 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 32 человека).В то же время за сутки выздоровели 1694 человека, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 374 873.Минздрав сообщает о 18 погибших на фоне осложнений.Общее число скончавшихся на данный момент – 10 584.
https://ru.sputnik.md/20220122/v-moldove-vstupili-v-silu-zhestkie-antikovidnye-ogranicheniya-48235462.html
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Александр Исаев
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MIA „Rosiya Segodnya“
Александр Исаев
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в молдове, минздрав, статистика
Новый антирекорд: сколько случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 6199 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в среду.
В том числе зарегистрировано 54 случая "импорта" инфекции: 14 – из Румынии, 10 — из Украины, восемь – из России, по четыре – из Италии и Германии, три — из Бельгии, по два — из Дании, Израиля, Ирландии, по одному — из Австрии, Польши, Эстонии, Великобритании и Украины.
За минувшие сутки проведено 19 808 тестов.
Общее число случаев заражения в стране достигло 423 568.
У сотрудников системы здравоохранения выявлено 403 случая инфицирования: 107 – у врачей, 165 – у медсестер, 131 – у работников вспомогательного персонала.
Госпитализированы 2476 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 198 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 32 человека).
В то же время за сутки выздоровели 1694 человека, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 374 873.
Минздрав сообщает о 18 погибших на фоне осложнений.
Общее число скончавшихся на данный момент – 10 584.