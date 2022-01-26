https://ru.sputnik.md/20220126/pandemiya-horeca-sotrudniki-bez-raboty-48331114.html

Пандемия душит сектор HoReCa: 40% сотрудников остались без работы

Пандемия душит сектор HoReCa: 40% сотрудников остались без работы

Сектор HoReCa переживает кадровый кризис. Если раньше вакансии брали штурмом, то сейчас люди скептически относятся к трудоустройству в этой сфере, по которой снова ударили ограничения.

2022-01-26T14:00+0200

2022-01-26T14:00+0200

2022-01-26T14:00+0200

экономика

в молдове

банкротство

кафе

рестораны

horeca

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КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. О проблемах отрасли в радиостудии Sputnik Молдова рассказала глава Национальной ассоциации предприятий общественного питания и отдыха Анета Засавицки. По ее словам, многие предприятия общепита не в состоянии выплачивать зарплату своим работникам, также копятся долги за потребленные коммунальные услуги. С начала пандемии в Кишиневе около 30% заведений HoReCa закрылись окончательно, еще 20% были проданы тем, кто обладал финансовым потенциалом для их содержания. В столице насчитывается около 1800 объектов общественного питания.С 19 января вступили в силу новые ограничения, введенные Чрезвычайной национальной комиссией по общественному здравоохранению. Комиссия приняла решение, что рестораны сократят время работы до 22.00. Кроме того, заведения общественного питания будут организовывать свою деятельность с использованием не более 50% существующего количества мест в закрытых помещениях, с обязательным наличием у всех клиентов сертификатов COVID-19.

https://ru.sputnik.md/20220122/v-moldove-vstupili-v-silu-zhestkie-antikovidnye-ogranicheniya-48235462.html

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2022

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Кристина Баш https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/04/33140301_0:52:354:406_100x100_80_0_0_5e67ffc37ddc0167113239ac795efd29.jpg

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Кристина Баш https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/04/33140301_0:52:354:406_100x100_80_0_0_5e67ffc37ddc0167113239ac795efd29.jpg

в молдове, банкротство, кафе, рестораны, horeca