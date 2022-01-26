https://ru.sputnik.md/20220126/pandemiya-horeca-sotrudniki-bez-raboty-48331114.html
Пандемия душит сектор HoReCa: 40% сотрудников остались без работы
Пандемия душит сектор HoReCa: 40% сотрудников остались без работы
Сектор HoReCa переживает кадровый кризис. Если раньше вакансии брали штурмом, то сейчас люди скептически относятся к трудоустройству в этой сфере, по которой снова ударили ограничения.
2022-01-26T14:00+0200
2022-01-26T14:00+0200
2022-01-26T14:00+0200
экономика
в молдове
банкротство
кафе
рестораны
horeca
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КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. О проблемах отрасли в радиостудии Sputnik Молдова рассказала глава Национальной ассоциации предприятий общественного питания и отдыха Анета Засавицки. По ее словам, многие предприятия общепита не в состоянии выплачивать зарплату своим работникам, также копятся долги за потребленные коммунальные услуги. С начала пандемии в Кишиневе около 30% заведений HoReCa закрылись окончательно, еще 20% были проданы тем, кто обладал финансовым потенциалом для их содержания. В столице насчитывается около 1800 объектов общественного питания.С 19 января вступили в силу новые ограничения, введенные Чрезвычайной национальной комиссией по общественному здравоохранению. Комиссия приняла решение, что рестораны сократят время работы до 22.00. Кроме того, заведения общественного питания будут организовывать свою деятельность с использованием не более 50% существующего количества мест в закрытых помещениях, с обязательным наличием у всех клиентов сертификатов COVID-19.
https://ru.sputnik.md/20220122/v-moldove-vstupili-v-silu-zhestkie-antikovidnye-ogranicheniya-48235462.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
Кристина Баш
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в молдове, банкротство, кафе, рестораны, horeca
Пандемия душит сектор HoReCa: 40% сотрудников остались без работы
Сектор HoReCa переживает кадровый кризис. Если раньше вакансии брали штурмом, то сейчас люди скептически относятся к трудоустройству в этой сфере, по которой снова ударили ограничения.
КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik.
О проблемах отрасли в радиостудии Sputnik Молдова
рассказала глава Национальной ассоциации предприятий общественного питания и отдыха Анета Засавицки.
По ее словам, многие предприятия общепита не в состоянии выплачивать зарплату своим работникам, также копятся долги за потребленные коммунальные услуги.
"После простоя в сфере HoReCa во время пандемии 40% сотрудников ушли из отрасли либо по собственному желанию, либо по причине прекращения работы компании, в которой они трудились. В 2019 году в этом секторе работало 50 тысяч человек", – отметила Засавицки.
С начала пандемии в Кишиневе около 30% заведений HoReCa закрылись окончательно, еще 20% были проданы тем, кто обладал финансовым потенциалом для их содержания. В столице насчитывается около 1800 объектов общественного питания.
С 19 января вступили в силу новые ограничения, введенные Чрезвычайной национальной комиссией по общественному здравоохранению. Комиссия приняла решение, что рестораны сократят время работы до 22.00. Кроме того, заведения общественного питания будут организовывать свою деятельность с использованием не более 50% существующего количества мест в закрытых помещениях, с обязательным наличием у всех клиентов сертификатов COVID-19.