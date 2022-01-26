https://ru.sputnik.md/20220126/pogodnye-rekordy-48311388.html
Погодные рекорды Молдовы 26 января
Погодные рекорды Молдовы 26 января
Какой была температура в Молдове 26 января в разные годы
2022-01-26T00:01+0200
2022-01-26T00:01+0200
2022-01-26T00:01+0200
в молдове
синоптики
климат
рекорды
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КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. Наименьший температурный показатель на территории Молдовы 26 января был зарегистрирован почти семь десятилетий назад. Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.По информации метеорологов, в этот день в 1954 году столбик термометра опустился до –24,9 градуса по Цельсию.А температурный максимум на территории Молдовы 26 января зарегистрировали в 1994 году. Тогда воздух прогрелся до +10,5 градуса.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 26 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 35,4 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20210119/ledovaya-fantasmfgoria-baykal-33300445.html
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в молдове, синоптики, климат, рекорды
Погодные рекорды Молдовы 26 января
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. Наименьший температурный показатель на территории Молдовы 26 января был зарегистрирован почти семь десятилетий назад. Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.
По информации метеорологов, в этот день в 1954 году столбик термометра опустился до –24,9 градуса по Цельсию.
А температурный максимум на территории Молдовы 26 января зарегистрировали в 1994 году. Тогда воздух прогрелся до +10,5 градуса.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 26 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 35,4 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.