https://ru.sputnik.md/20220126/pogodnye-rekordy-48311388.html

Погодные рекорды Молдовы 26 января

Погодные рекорды Молдовы 26 января

Какой была температура в Молдове 26 января в разные годы

2022-01-26T00:01+0200

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в молдове

синоптики

климат

рекорды

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КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. Наименьший температурный показатель на территории Молдовы 26 января был зарегистрирован почти семь десятилетий назад. Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.По информации метеорологов, в этот день в 1954 году столбик термометра опустился до –24,9 градуса по Цельсию.А температурный максимум на территории Молдовы 26 января зарегистрировали в 1994 году. Тогда воздух прогрелся до +10,5 градуса.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 26 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 35,4 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20210119/ledovaya-fantasmfgoria-baykal-33300445.html

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2022

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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в молдове, синоптики, климат, рекорды