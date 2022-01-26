https://ru.sputnik.md/20220126/politsiya-ostanovila-pyanogo-voditelya-48338668.html

В шаге от трагедии: полиция остановила на трассе пьяного водителя

В шаге от трагедии: полиция остановила на трассе пьяного водителя

Экипаж патрульной полиции смог предотвратить несчастный случай на дороге, вовремя заметив автомобиль, которым управлял явно нетрезвый водитель.

2022-01-26T17:35+0200

2022-01-26T17:35+0200

2022-01-26T17:35+0200

общество

в молдове

пьяный водитель

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КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. Нетрезвого водителя задержал экипаж патрульной полиции на трассе у села Шипотены Каларашского района.Как сообщает пресс-служба Национального инспектората общественного порядка ГИП, инцидент произошел 25 января. Во время патрулирования экипаж полиции заметил хаотично передвигающийся по шоссе автомобиль Volkswagen Golf.По требованию полицейских водитель остановил транспортное средство для проверки. Водителя задержали за управление транспортным средством в состоянии сильного алкогольного опьянения, его автомобиль отправили на штрафстоянку. В соответствии с уголовным законодательством, задержанному грозит до 240 часов неоплачиваемого труда в пользу общества с лишением права управления транспортными средствами, а за превышение скоростного режима – штраф до 1200 леев и четыре штрафных пункта.Полиция предупреждает граждан об ответственности за вождение в нетрезвом виде.

https://ru.sputnik.md/20220102/tragediya-18-letnyaya-devushka-pogibla-47701781.html

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2022

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Ирина Каруш https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

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в молдове, пьяный водитель