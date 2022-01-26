https://ru.sputnik.md/20220126/pomozhet-li-krasnoe-vino-pri-koronaviruse-otvet-onischenko-48328179.html

Поможет ли красное вино при коронавирусе: ответ Онищенко

Поможет ли красное вино при коронавирусе: ответ Онищенко

Геннадий Онищенко прокомментировал информацию о том, может ли красное вино смягчить течение коронавируса.

2022-01-26T12:02+0200

2022-01-26T12:02+0200

2022-01-26T12:02+0200

коронавирус

вино

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КИШИНЕВ, 26 янв - Sputnik. Сказать, что содержание в вине антиоксидантов защищает от коронавируса – это отвлекать людей от действительно серьезных вещей: пойти и привиться. Об этом заявил академик Российской академии наук Геннадий Онищенко.Заявления прозвучали в среду в ходе видеомоста на тему "Станет ли "омикрон" завершающим штаммом пандемии коронавируса?".Сама идея о возможном использовании алкоголя как средства профилактики против заболевания вызвала у академика возмущение. Онищенко обратил внимание на то, что некоторые российские ученые "умудрились сказать, что водка помогает" при коронавирусе. "Если ее распылять, то она, дескать, будет помогать. Это позор", – считает академик.По его словам, антиоксиданты можно найти в разных продуктах, но это не решает проблему. Он отметил, что придумать можно что угодно – "чеснок кушать, лук, так как они содержат вещества, которые убивают вирус". "Ну и что? Можно интерфероном пользоваться. Но это не решает проблемы. Он помогает. Но это одна из деталей, а никак не решение проблемы. Но вы, журналисты, выворачиваете наизнанку и объявляете это панацеей, а народ вам верит. На вас лежит очень большая ответственность за то, как вы разумно, прислушиваясь к специалистам, подаете информацию", – заключил Онищенко.Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что антиоксиданты, которыми богаты красные сухие вина, якобы могут защитить от заражения коронавирусом.

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2022

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

вино