Все на показ: длинные ноги, принцесса-наездница и прозрачные платья в Париже
Модели во время презентации коллекции весна-лето – 2022 дизайнера Stephane Rolland на показе недели Высокой моды в Париже.
Модели во время презентации коллекции весна-лето – 2022 дизайнера Stephane Rolland на показе недели Высокой моды в Париже.
Принцесса Шарлотта Казираги верхом открывает показ коллекции дома Chanel сезона весна-лето – 2022 в Париже.
Принцесса Шарлотта Казираги верхом открывает показ коллекции дома Chanel сезона весна-лето – 2022 в Париже.
Модель во время показа коллекции дизайнера Alexis Mabille на показе Высокой моды весна-лето – 2022 в Париже.
Модель во время показа коллекции дизайнера Alexis Mabille на показе Высокой моды весна-лето – 2022 в Париже.
Модели демонстрируют коллекцию весна-лето – 2022 дизайнера Alexandre Vauthier на неделе Высокой моды в Париже.
Модели демонстрируют коллекцию весна-лето – 2022 дизайнера Alexandre Vauthier на неделе Высокой моды в Париже.
Иногда и принцессы теряют туфельку: показ коллекции весна-лето – 2022 дизайнера Alexandre Vauthier на неделе Высокой моды в Париже.
Иногда и принцессы теряют туфельку: показ коллекции весна-лето – 2022 дизайнера Alexandre Vauthier на неделе Высокой моды в Париже.
Свою коллекцию весна-лето – 2022 на неделе Высокой моды в Париже представил Stephane Rolland.
Свою коллекцию весна-лето – 2022 на неделе Высокой моды в Париже представил Stephane Rolland.
Необычные вырезы – одна из модных тенденций на показе коллекции весна-лето от Alexandre Vauthier.
Необычные вырезы – одна из модных тенденций на показе коллекции весна-лето от Alexandre Vauthier.
Тренд строгости в модной одежде по-своему обыгрывает Stephane Rolland на неделе Высокой моды сезон весна-лето – 2022 в Париже.
Тренд строгости в модной одежде по-своему обыгрывает Stephane Rolland на неделе Высокой моды сезон весна-лето – 2022 в Париже.
Платье невесты из новой коллекции Virginie Viard для дома Chanel на показе сезона весна-лето – 2022 в рамках недели Высокой моды в Париже.
Платье невесты из новой коллекции Virginie Viard для дома Chanel на показе сезона весна-лето – 2022 в рамках недели Высокой моды в Париже.
Virginie Viard в рамках недели Высокой моды в Париже представила весенне-летнюю коллекцию из невесомых шифоновых платьев.Асимметричный макияж прилагается. Интернет уже гудит!
Virginie Viard в рамках недели Высокой моды в Париже представила весенне-летнюю коллекцию из невесомых шифоновых платьев.Асимметричный макияж прилагается. Интернет уже гудит!
Показ коллекции весна-лето – 2022 дизайнера Alexis Mabille в рамках недели Высокой моды в Париже.
Показ коллекции весна-лето – 2022 дизайнера Alexis Mabille в рамках недели Высокой моды в Париже.
Костюмы от Chanel узнаваемы всегда! Коллекция весна-лето – 2022 в рамках недели Высокой моды в Париже.
Костюмы от Chanel узнаваемы всегда! Коллекция весна-лето – 2022 в рамках недели Высокой моды в Париже.
Коллекция весна-лето – 2022 модельера Alexandre Vauthier на неделе Высокой моды в Париже.
Коллекция весна-лето – 2022 модельера Alexandre Vauthier на неделе Высокой моды в Париже.
Иногда обратная сторона привлекательней: зрители делают снимки в рамках показа коллекции Alexis Mabille на Недели высокой моды в Париже.
Иногда обратная сторона привлекательней: зрители делают снимки в рамках показа коллекции Alexis Mabille на Недели высокой моды в Париже.