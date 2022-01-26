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Все на показ: длинные ноги, принцесса-наездница и прозрачные платья в Париже
Все на показ: длинные ноги, принцесса-наездница и прозрачные платья в Париже
Показ весенне-летней коллекции Высокой моды в Париже был необыкновенно красив, лучшие кадры - в фотоленте Sputnik.
2022-01-26T15:43+0200
2022-01-26T15:43+0200
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париж
мода
модный показ
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Неделя Высокой моды стартовала в столице Франции 24 января, на этот раз в привычном формате – с присутствием зрителей. Свои коллекции сезона весна-лето –2022 первыми по традиции представили гранды: Dior, Chanel, Jean Paul Gaultier, Alexandre Vauthier, Elie Saab, Fendi, Ulyana Sergeenko.Всех зрителей показа Chanel ждал сюрприз: шоу верхом на коне открыла принцесса Монако Шарлотта Казираги. Внучка знаменитой американской актрисы Грейс Келли и давний друг дома Chanel уже много лет профессионально занимается конным спортом.Парижская неделя Высокой моды продлится до 27 января, в ней примут участие 15 ведущих мировых брендов: почти вдвое больше, чем в прошлом сезоне.
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фото, фото, париж, мода, модный показ, весна-лето, мультимедиа

Все на показ: длинные ноги, принцесса-наездница и прозрачные платья в Париже

15:43 26.01.2022
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Показ коллекций весна-лето на неделе Высокой моды в Париже был необыкновенно красив, лучшие кадры с закрытого мероприятия – в фотоленте Sputnik.
Неделя Высокой моды стартовала в столице Франции 24 января, на этот раз в привычном формате – с присутствием зрителей. Свои коллекции сезона весна-лето –2022 первыми по традиции представили гранды: Dior, Chanel, Jean Paul Gaultier, Alexandre Vauthier, Elie Saab, Fendi, Ulyana Sergeenko.
Всех зрителей показа Chanel ждал сюрприз: шоу верхом на коне открыла принцесса Монако Шарлотта Казираги. Внучка знаменитой американской актрисы Грейс Келли и давний друг дома Chanel уже много лет профессионально занимается конным спортом.
Парижская неделя Высокой моды продлится до 27 января, в ней примут участие 15 ведущих мировых брендов: почти вдвое больше, чем в прошлом сезоне.
© AP Photo / Francois Mori

Модели во время презентации коллекции весна-лето – 2022 дизайнера Stephane Rolland на показе недели Высокой моды в Париже.

Модели во время презентации коллекции весна-лето – 2022 дизайнера Stephane Rolland на показе недели Высокой моды в Париже. - Sputnik Молдова
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© AP Photo / Francois Mori

Модели во время презентации коллекции весна-лето – 2022 дизайнера Stephane Rolland на показе недели Высокой моды в Париже.

© AP Photo / Lewis Joly

Принцесса Шарлотта Казираги верхом открывает показ коллекции дома Chanel сезона весна-лето – 2022 в Париже.

Принцесса Шарлотта Казираги верхом открывает показ коллекции дома Chanel сезона весна-лето – 2022 в Париже. - Sputnik Молдова
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© AP Photo / Lewis Joly

Принцесса Шарлотта Казираги верхом открывает показ коллекции дома Chanel сезона весна-лето – 2022 в Париже.

© AFP 2021 / Geoffroy Van Der Hasselt

Модель во время показа коллекции дизайнера Alexis Mabille на показе Высокой моды весна-лето – 2022 в Париже.

Модель во время показа коллекции дизайнера Alexis Mabille на показе Высокой моды весна-лето – 2022 в Париже. - Sputnik Молдова
3/14
© AFP 2021 / Geoffroy Van Der Hasselt

Модель во время показа коллекции дизайнера Alexis Mabille на показе Высокой моды весна-лето – 2022 в Париже.

© AFP 2021 / Geoffroy Van Der Hasselt

Модели демонстрируют коллекцию весна-лето – 2022 дизайнера Alexandre Vauthier на неделе Высокой моды в Париже.

Модели демонстрируют коллекцию весна-лето – 2022 дизайнера Alexandre Vauthier на неделе Высокой моды в Париже. - Sputnik Молдова
4/14
© AFP 2021 / Geoffroy Van Der Hasselt

Модели демонстрируют коллекцию весна-лето – 2022 дизайнера Alexandre Vauthier на неделе Высокой моды в Париже.

© AFP 2021 / Geoffroy Van Der Hasselt

Иногда и принцессы теряют туфельку: показ коллекции весна-лето – 2022 дизайнера Alexandre Vauthier на неделе Высокой моды в Париже.

Иногда и принцессы теряют туфельку: показ коллекции весна-лето – 2022 дизайнера Alexandre Vauthier на неделе Высокой моды в Париже. - Sputnik Молдова
5/14
© AFP 2021 / Geoffroy Van Der Hasselt

Иногда и принцессы теряют туфельку: показ коллекции весна-лето – 2022 дизайнера Alexandre Vauthier на неделе Высокой моды в Париже.

© REUTERS / Violeta Santos Moura

Свою коллекцию весна-лето – 2022 на неделе Высокой моды в Париже представил Stephane Rolland.

Свою коллекцию весна-лето – 2022 на неделе Высокой моды в Париже представил Stephane Rolland. - Sputnik Молдова
6/14
© REUTERS / Violeta Santos Moura

Свою коллекцию весна-лето – 2022 на неделе Высокой моды в Париже представил Stephane Rolland.

© AFP 2021 / Geoffroy Van Der Hasselt

Необычные вырезы – одна из модных тенденций на показе коллекции весна-лето от Alexandre Vauthier.

Необычные вырезы – одна из модных тенденций на показе коллекции весна-лето от Alexandre Vauthier. - Sputnik Молдова
7/14
© AFP 2021 / Geoffroy Van Der Hasselt

Необычные вырезы – одна из модных тенденций на показе коллекции весна-лето от Alexandre Vauthier.

© REUTERS / Violeta Santos Moura

Тренд строгости в модной одежде по-своему обыгрывает Stephane Rolland на неделе Высокой моды сезон весна-лето – 2022 в Париже.

Тренд строгости в модной одежде по-своему обыгрывает Stephane Rolland на неделе Высокой моды сезон весна-лето – 2022 в Париже. - Sputnik Молдова
8/14
© REUTERS / Violeta Santos Moura

Тренд строгости в модной одежде по-своему обыгрывает Stephane Rolland на неделе Высокой моды сезон весна-лето – 2022 в Париже.

© REUTERS / Violeta Santos Moura

Платье невесты из новой коллекции Virginie Viard для дома Chanel на показе сезона весна-лето – 2022 в рамках недели Высокой моды в Париже.

Платье невесты из новой коллекции Virginie Viard для дома Chanel на показе сезона весна-лето – 2022 в рамках недели Высокой моды в Париже. - Sputnik Молдова
9/14
© REUTERS / Violeta Santos Moura

Платье невесты из новой коллекции Virginie Viard для дома Chanel на показе сезона весна-лето – 2022 в рамках недели Высокой моды в Париже.

© REUTERS / Violeta Santos Moura

Virginie Viard в рамках недели Высокой моды в Париже представила весенне-летнюю коллекцию из невесомых шифоновых платьев.Асимметричный макияж прилагается. Интернет уже гудит!

Virginie Viard в рамках недели Высокой моды в Париже представила весенне-летнюю коллекцию из невесомых шифоновых платьев.Асимметричный макияж прилагается. Интернет уже гудит! - Sputnik Молдова
10/14
© REUTERS / Violeta Santos Moura

Virginie Viard в рамках недели Высокой моды в Париже представила весенне-летнюю коллекцию из невесомых шифоновых платьев.Асимметричный макияж прилагается. Интернет уже гудит!

© AFP 2021 / Geoffroy Van Der Hasselt

Показ коллекции весна-лето – 2022 дизайнера Alexis Mabille в рамках недели Высокой моды в Париже.

Показ коллекции весна-лето – 2022 дизайнера Alexis Mabille в рамках недели Высокой моды в Париже. - Sputnik Молдова
11/14
© AFP 2021 / Geoffroy Van Der Hasselt

Показ коллекции весна-лето – 2022 дизайнера Alexis Mabille в рамках недели Высокой моды в Париже.

© AP Photo / Lewis Joly

Костюмы от Chanel узнаваемы всегда! Коллекция весна-лето – 2022 в рамках недели Высокой моды в Париже.

Костюмы от Chanel узнаваемы всегда! Коллекция весна-лето – 2022 в рамках недели Высокой моды в Париже. - Sputnik Молдова
12/14
© AP Photo / Lewis Joly

Костюмы от Chanel узнаваемы всегда! Коллекция весна-лето – 2022 в рамках недели Высокой моды в Париже.

© AFP 2021 / Geoffroy Van Der Hasselt

Коллекция весна-лето – 2022 модельера Alexandre Vauthier на неделе Высокой моды в Париже.

Коллекция весна-лето – 2022 модельера Alexandre Vauthier на неделе Высокой моды в Париже. - Sputnik Молдова
13/14
© AFP 2021 / Geoffroy Van Der Hasselt

Коллекция весна-лето – 2022 модельера Alexandre Vauthier на неделе Высокой моды в Париже.

© AFP 2021 / Geoffroy Van Der Hasselt

Иногда обратная сторона привлекательней: зрители делают снимки в рамках показа коллекции Alexis Mabille на Недели высокой моды в Париже.

Иногда обратная сторона привлекательней: зрители делают снимки в рамках показа коллекции Alexis Mabille на Недели высокой моды в Париже. - Sputnik Молдова
14/14
© AFP 2021 / Geoffroy Van Der Hasselt

Иногда обратная сторона привлекательней: зрители делают снимки в рамках показа коллекции Alexis Mabille на Недели высокой моды в Париже.

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