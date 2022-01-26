https://ru.sputnik.md/20220126/printsessa-nayezdnitsa-prozrachnyye-platya-podium-parizh-48327893.html

Все на показ: длинные ноги, принцесса-наездница и прозрачные платья в Париже

Все на показ: длинные ноги, принцесса-наездница и прозрачные платья в Париже

Показ весенне-летней коллекции Высокой моды в Париже был необыкновенно красив, лучшие кадры - в фотоленте Sputnik.

2022-01-26T15:43+0200

2022-01-26T15:43+0200

2022-01-26T15:43+0200

фото

фото

париж

мода

модный показ

весна-лето

мультимедиа

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Неделя Высокой моды стартовала в столице Франции 24 января, на этот раз в привычном формате – с присутствием зрителей. Свои коллекции сезона весна-лето –2022 первыми по традиции представили гранды: Dior, Chanel, Jean Paul Gaultier, Alexandre Vauthier, Elie Saab, Fendi, Ulyana Sergeenko.Всех зрителей показа Chanel ждал сюрприз: шоу верхом на коне открыла принцесса Монако Шарлотта Казираги. Внучка знаменитой американской актрисы Грейс Келли и давний друг дома Chanel уже много лет профессионально занимается конным спортом.Парижская неделя Высокой моды продлится до 27 января, в ней примут участие 15 ведущих мировых брендов: почти вдвое больше, чем в прошлом сезоне.

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