https://ru.sputnik.md/20220126/proshli-novye-obyski-po-delu-bankovskom-moshennichestve-48345443.html
Прошли новые обыски по делу о "банковском мошенничестве": что нашли
Прошли новые обыски по делу о "банковском мошенничестве": что нашли
Правоохранительные органы продолжают расследование дела. На очередном этапе потребовались новые обыски у подозреваемых.
2022-01-26T18:39+0200
2022-01-26T18:39+0200
2022-01-26T18:39+0200
общество
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обыски
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КИШИНЕВ, 26 янв - Sputnik. Очередные обыски по уголовному делу под общим названием "банковское мошенничество" прошли во вторник и среду - 25 и 26 января 2022 года. Об этом сообщили в Антикоррупционной прокуратуре.Антикоррупционная прокуратура при поддержке Службы информации и безопасности (СИБ) и Национального антикоррупционного центра (НАЦ) провела обыски в домах двух физических лиц и в помещении, принадлежавшему юридическому лицу по делу о "банковском мошенничестве". Как отметили в Антикоррупционной прокуратуре, по итогам обысков для допроса в инстанцию вызвали двух человек.
https://ru.sputnik.md/20220104/plakhotnyuk-obvinenie-47758573.html
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Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
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в молдове, молдова, обыски
Прошли новые обыски по делу о "банковском мошенничестве": что нашли
Правоохранительные органы продолжают расследование. На очередном этапе потребовались новые обыски у подозреваемых.
КИШИНЕВ, 26 янв - Sputnik. Очередные обыски по уголовному делу под общим названием "банковское мошенничество" прошли во вторник и среду - 25 и 26 января 2022 года. Об этом сообщили в Антикоррупционной прокуратуре.
Антикоррупционная прокуратура при поддержке Службы информации и безопасности (СИБ) и Национального антикоррупционного центра (НАЦ) провела обыски в домах двух физических лиц и в помещении, принадлежавшему юридическому лицу по делу о "банковском мошенничестве".
"В результате обысков изъято несколько документов и компьютеров для изучения в рамках уголовного дела", - говорится в сообщении ведомства.
Как отметили в Антикоррупционной прокуратуре, по итогам обысков для допроса в инстанцию вызвали двух человек.