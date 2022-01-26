https://ru.sputnik.md/20220126/rekordnoe-s-nachala-pandemii-chislo-zarazheniy-covid-zaregistrirovano-v-egipte-48324570.html

Рекордное с начала пандемии число заражений COVID зарегистрировано в Египте

Рекордное с начала пандемии число заражений COVID зарегистрировано в Египте

Египет переживает пик пятой волны коронавируса.

2022-01-26T13:32+0200

2022-01-26T13:32+0200

2022-01-26T13:32+0200

коронавирус

в мире

египет

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КИШИНЕВ, 26 янв - Sputnik. В Египте зафиксировано рекордное с начала пандемии число заражений коронавирусом за сутки, следует из полученного РИА Новости сообщения Минздрава страны.Сейчас в стране - самый разгар пятой волны коронавируса.Как отметил представитель Минздрава, за сутки от вызванных заболеванием осложнений скончались 35 пациентов.По данным ведомства по здравоохранению, в общей сложности с начала пандемии в Египте зарегистрированы более 413 тысяч случаев ковида, выздоровели более 347 тысяч человек, скончались более 22 тысяч.Свыше 25 миллионов граждан прошли иммунизацию двумя дозами вакцины.

https://ru.sputnik.md/20220119/geyts-predupredil-ob-epidemii-khuzhe-koronavirusa-48158999.html

египет

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в мире, египет