https://ru.sputnik.md/20220126/rekordnoe-s-nachala-pandemii-chislo-zarazheniy-covid-zaregistrirovano-v-egipte-48324570.html
Рекордное с начала пандемии число заражений COVID зарегистрировано в Египте
Рекордное с начала пандемии число заражений COVID зарегистрировано в Египте
Египет переживает пик пятой волны коронавируса.
2022-01-26T13:32+0200
2022-01-26T13:32+0200
2022-01-26T13:32+0200
коронавирус
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египет
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КИШИНЕВ, 26 янв - Sputnik. В Египте зафиксировано рекордное с начала пандемии число заражений коронавирусом за сутки, следует из полученного РИА Новости сообщения Минздрава страны.Сейчас в стране - самый разгар пятой волны коронавируса.Как отметил представитель Минздрава, за сутки от вызванных заболеванием осложнений скончались 35 пациентов.По данным ведомства по здравоохранению, в общей сложности с начала пандемии в Египте зарегистрированы более 413 тысяч случаев ковида, выздоровели более 347 тысяч человек, скончались более 22 тысяч.Свыше 25 миллионов граждан прошли иммунизацию двумя дозами вакцины.
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в мире, египет
Рекордное с начала пандемии число заражений COVID зарегистрировано в Египте
Египет переживает пик пятой волны коронавируса.
КИШИНЕВ, 26 янв - Sputnik.
В Египте зафиксировано рекордное с начала пандемии число заражений коронавирусом за сутки, следует из полученного РИА Новости
сообщения Минздрава страны.
"За сутки выявлены 1809 новых заражений коронавирусом и его штаммами", - сообщил официальный представитель министерства Хуссам Абдулгаффар.
Сейчас в стране - самый разгар пятой волны коронавируса.
Как отметил представитель Минздрава, за сутки от вызванных заболеванием осложнений скончались 35 пациентов.
По данным ведомства по здравоохранению, в общей сложности с начала пандемии в Египте зарегистрированы более 413 тысяч случаев ковида, выздоровели более 347 тысяч человек, скончались более 22 тысяч.
Свыше 25 миллионов граждан прошли иммунизацию двумя дозами вакцины.