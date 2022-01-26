https://ru.sputnik.md/20220126/rukovodstvo-moldovy-ne-razvivaet-otnosheniya-s-rossiey-48299859.html
Почему руководство Молдовы не развивает отношения с Россией - подробности
Почему руководство Молдовы не развивает отношения с Россией - подробности
Эксперты о стратегии НАТО на восточном фланге, о том, какое место займет Молдова в противостоянии двух полюсов геополитического влияния, и почему чиновники от PAS не развивают отношения с РФ.
2022-01-26T08:30+0200
2022-01-26T08:30+0200
2022-01-26T09:52+0200
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Несмотря на открытость России к развитию диалога с Молдовой, чиновники высшего звена из нашей страны не раз позволяли себе, мягко говоря, недружественные высказывания в адрес РФ.Вопросов в двусторонних отношениях накопилось достаточно много, начиная от поставок природного газа и тарифов на него, заканчивая судьбой молдавских трудовых мигрантов и экспорта плодоовощной и винодельческой продукции на российские рынки.Недавно президент Майя Санду выступила в эфире одного из частных румынских телеканалов, заявив о том, что Россия хотела помешать выходу Молдовы из состава СССР, направив "своих людей" в Приднестровье во время конфликта 1992 года.Почему молдавские праволиберальные политики позволяют себе выпады и заявления в адрес России? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дает политолог, историк Анатолий Дубровский.Россия четко обозначила свою позицию по нерасширению НАТО на восток, заявив о том, что войска и вооружения Североатлантического альянса должны быть выведены с территории Болгарии и Румынии, а границы размещения сил этого геополитического союза должны быть установлены по состоянию как до 1997 года.Между тем "коллективный Запад" активно муссирует тему мифического нападения России на Украину, особенно обсуждают ее украинские и американские СМИ. Хотя российское руководство и военные специалисты не раз заявляли о том, что такого сценария быть не может.В то же время попытки заигрывания с НАТО наблюдаются и со стороны нейтральной Молдовы, руководство которой в лице чиновников от партии "Действие и солидарность" (PAS) подписали план индивидуального сотрудничества с этой военной организацией на 2022-2023 годы.Как будут развиваться геополитические события в регионе и как НАТО и США могут использовать Молдову в своих целях? Ответы на вопросы в программе "Утро на Sputnik'е" дает военный эксперт Виктор Литовкин.
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Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
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Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
россия, нато, молдова, отношения, геополитика, запад, видео
Почему руководство Молдовы не развивает отношения с Россией - подробности
08:30 26.01.2022 (обновлено: 09:52 26.01.2022)
Эксперты анализируют процессы, происходящие на европейском континенте, стратегию НАТО на восточном фланге, а также говорят о том, какое место займет Молдова в противостоянии двух полюсов геополитического влияния, и почему чиновники от PAS не развивают отношения с РФ.
Несмотря на открытость России к развитию диалога с Молдовой, чиновники высшего звена из нашей страны не раз позволяли себе, мягко говоря, недружественные высказывания в адрес РФ.
Вопросов в двусторонних отношениях накопилось достаточно много, начиная от поставок природного газа и тарифов на него, заканчивая судьбой молдавских трудовых мигрантов и экспорта плодоовощной и винодельческой продукции на российские рынки.
Недавно президент Майя Санду выступила в эфире одного из частных румынских телеканалов, заявив о том, что Россия хотела помешать выходу Молдовы из состава СССР, направив "своих людей" в Приднестровье во время конфликта 1992 года.
Почему молдавские праволиберальные политики позволяют себе выпады и заявления в адрес России? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова
дает политолог, историк Анатолий Дубровский.
Россия четко обозначила свою позицию по нерасширению НАТО на восток, заявив о том, что войска и вооружения Североатлантического альянса должны быть выведены с территории Болгарии и Румынии, а границы размещения сил этого геополитического союза должны быть установлены по состоянию как до 1997 года.
Между тем "коллективный Запад" активно муссирует тему мифического нападения России на Украину, особенно обсуждают ее украинские и американские СМИ. Хотя российское руководство и военные специалисты не раз заявляли о том, что такого сценария быть не может.
В то же время попытки заигрывания с НАТО наблюдаются и со стороны нейтральной Молдовы, руководство которой в лице чиновников от партии "Действие и солидарность" (PAS) подписали план индивидуального сотрудничества с этой военной организацией на 2022-2023 годы.
Как будут развиваться геополитические события в регионе и как НАТО и США могут использовать Молдову в своих целях? Ответы на вопросы в программе "Утро на Sputnik'е" дает военный эксперт Виктор Литовкин.