https://ru.sputnik.md/20220126/rukovodstvo-moldovy-ne-razvivaet-otnosheniya-s-rossiey-48299859.html

Почему руководство Молдовы не развивает отношения с Россией - подробности

Почему руководство Молдовы не развивает отношения с Россией - подробности

Эксперты о стратегии НАТО на восточном фланге, о том, какое место займет Молдова в противостоянии двух полюсов геополитического влияния, и почему чиновники от PAS не развивают отношения с РФ.

2022-01-26T08:30+0200

2022-01-26T08:30+0200

2022-01-26T09:52+0200

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Несмотря на открытость России к развитию диалога с Молдовой, чиновники высшего звена из нашей страны не раз позволяли себе, мягко говоря, недружественные высказывания в адрес РФ.Вопросов в двусторонних отношениях накопилось достаточно много, начиная от поставок природного газа и тарифов на него, заканчивая судьбой молдавских трудовых мигрантов и экспорта плодоовощной и винодельческой продукции на российские рынки.Недавно президент Майя Санду выступила в эфире одного из частных румынских телеканалов, заявив о том, что Россия хотела помешать выходу Молдовы из состава СССР, направив "своих людей" в Приднестровье во время конфликта 1992 года.Почему молдавские праволиберальные политики позволяют себе выпады и заявления в адрес России? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дает политолог, историк Анатолий Дубровский.Россия четко обозначила свою позицию по нерасширению НАТО на восток, заявив о том, что войска и вооружения Североатлантического альянса должны быть выведены с территории Болгарии и Румынии, а границы размещения сил этого геополитического союза должны быть установлены по состоянию как до 1997 года.Между тем "коллективный Запад" активно муссирует тему мифического нападения России на Украину, особенно обсуждают ее украинские и американские СМИ. Хотя российское руководство и военные специалисты не раз заявляли о том, что такого сценария быть не может.В то же время попытки заигрывания с НАТО наблюдаются и со стороны нейтральной Молдовы, руководство которой в лице чиновников от партии "Действие и солидарность" (PAS) подписали план индивидуального сотрудничества с этой военной организацией на 2022-2023 годы.Как будут развиваться геополитические события в регионе и как НАТО и США могут использовать Молдову в своих целях? Ответы на вопросы в программе "Утро на Sputnik'е" дает военный эксперт Виктор Литовкин.

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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