https://ru.sputnik.md/20220126/rumynia-uvelichit-prisutstvie-nato-strana-48343880.html

Президент Румынии намерен увеличить присутствие НАТО на территории страны

Президент Румынии намерен увеличить присутствие НАТО на территории страны

Президент Румынии Клаус Йоханнис сообщил о планах усилить присутствие НАТО на территории страны

2022-01-26T18:18+0200

2022-01-26T18:18+0200

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нато

румыния

клаус йоханнис

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КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. Президент Румынии Клаус Йоханнис сообщил о планах усилить присутствие НАТО на территории страны, передает РИА Новости."Мы обсудили на заседании Высшего совета безопасности ситуацию в Черноморском регионе. Мы решили предпринять ряд важных мер: осуществить конкретные шаги по увеличению присутствия союзников НАТО в Румынии, правительство продолжит планировать прием возможной волны беженцев на нашу территорию", - заявил Йоханнис.Президент также заявил о поддержке дипломатического диалога как наиболее правильного пути в условиях актуального кризиса и напряженной ситуации."Дипломатический диалог должен сыграть ключевую роль в стабилизации нынешней ситуации, поэтому важно, чтобы он продолжался. Недавние переговоры с Российской Федерацией, в том числе в рамках Совета Россия-НАТО, позволили подробно представить подход НАТО к текущей ситуации в области безопасности, подчеркнув четкую цель деэскалации", - добавил президент Румынии.У Румынии и Украины более шести тысяч километров общей границы.Ранее сообщалось о том, что одним из пунктов в российских предложениях по гарантиям безопасности является вывод сил и вооружений НАТО с территории Болгарии и Румынии.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по вопросам безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Первый раунд переговоров по этой теме состоялся в Женеве 10 января. За ним последовало заседание Совета Россия – НАТО в Брюсселе. После чего 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

https://ru.sputnik.md/20220121/voennyy-ekspert-rossiya-bolshe-ne-namerena-terpet-voyska-nato-v-rumynii-48229616.html

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нато, румыния, клаус йоханнис