https://ru.sputnik.md/20220126/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-v-moldove-tepleet-48313656.html

Самый точный прогноз погоды: в Молдове теплеет

Самый точный прогноз погоды: в Молдове теплеет

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2022-01-26T07:00+0200

2022-01-26T07:00+0200

2022-01-26T07:00+0200

в молдове

прогноз погоды

народные приметы

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КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 26 января погода будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.Облачно с прояснением, местами слабый снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный.Средняя температура в дневные часы в республике составит от 0 до +5 градусов по Цельсию, ночью – от –3 до –8.Точный прогноз погоды в Кишиневе 26 января: днем – от 0 до +2 , ночью – от –4 до –6 градусов.В последующие дни сохранится такая же погода.Праздники и народные приметыПравославная церковь вспоминает 26 января святого Ермила, диакона Сингидона (ныне – Белград). За веру во Христа он был приговорен к тюремному заключению. В тюрьме святого подвергали страшным мукам и истязаниям, но он так и не отрекся от своих убеждений. Погиб мученической смертью в водах Дуная. За смертью Ермила последовала еще одна жертва. Тюремный страж Стратоник был тайным христианином и сблизился с Ермилом во время его заключения. Когда он стал свидетелем страданий, которые выпали на долю друга, Стратоник не смог сдержать слез. В итоге его уличили в христовой вере и также утопили в Дунае. Мощи святых были обретены верующими на берегу реки и захоронены недалеко от Сингидона.

https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html

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2022

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

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в молдове, прогноз погоды, народные приметы