https://ru.sputnik.md/20220126/sbornaya-moldova-futzal-croatia-48317898.html

Сборная Молдовы по футзалу проведет три матча в Хорватии

Сборная Молдовы по футзалу проведет три матча в Хорватии

Все игры пройдут в рамках подготовки к Чемпионату мира.

2022-01-26T07:30+0200

2022-01-26T07:30+0200

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КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. В связи с подготовкой к чемпионату мира по футзалу 2024 года, Национальная сборная Молдовы проведет три матча. Все они пройдут в Хорватии в период с 28 по 31 января. Об этом сообщили в Молдавской федерации футбола (МФФ). Так, 28 января состоится игра Молдова – Австрия (16.00), затем 30 января пройдет ответный матч Австрия – Молдова (13.00). Последнюю игру сборная сыграет против Черногории 31 января (16.00)Все встречи состоятся в спортивном комплексе Finida в городе Пореч. Накануне, 25 января, молдавские футболисты провели сборы, а в Хорватию отправляются 26 января. В предстоящих матчах, по информации, полученной от главного тренера Владимира Вусатого, сыграют следующие игроки:О. Китороагы, М. Стан, А. Лупашко (все – из клуба"Стяуа Дентал"), А. Кубань, А. Капсамун, С. Такот, А. Лашку, К. Гуржуй, Д. Адам, И. Коваль (все – "Нистру"), К. Обадэ, К. Краснов, В. Гургуров, Л. Подлеснов, Л. Гуцу (все – "Клик Медиа"), К. Ница ("Балкан Фармасьютикалс"), А. Негара, В. Негара (оба – "Динамо Плюс"), Г. Брынзанюк ("Рымбком").Напомним, в отборочном цикле ЧМ-2024 наша команда сыграет в одной группе со Швейцарией, Эстонией и Грецией. Турнир пройдет в Молдове с 4 по 13 апреля.

https://ru.sputnik.md/20220121/moldova-futbol-razgrom-yuzhnaya-koreya-48214696.html

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