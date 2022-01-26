https://ru.sputnik.md/20220126/shapovalov-dlya-pas-evroigry-stali-vazhnee-interesov-naroda-moldovy-48276727.html

Шаповалов: для PAS "евроигры" стали важнее интересов народа Молдовы

Шаповалов: для PAS "евроигры" стали важнее интересов народа Молдовы

Эксперт проанализировал действия назначенцев партии "Действие и солидарность" на различных государственных должностях и объяснил, почему они не спешат выстраивать прагматические отношения с Россией.

2022-01-26T09:00+0200

2022-01-26T09:00+0200

2022-01-26T09:00+0200

радио

россия

молдова

отношения

запад

"партия действие и солидарность"

pas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/18/48276808_0:111:2121:1304_1920x0_80_0_0_d07448ba1335fa4eb61ae45165bb503b.jpg

Шаповалов: для PAS "евроигры" стали важнее интересов народа Молдовы Шаповалов: для PAS "евроигры" стали важнее интересов народа Молдовы

Ранее в эфире частного румынского телеканала президент Майя Санду заявила, что Россия якобы направила "своих людей" в Приднестровье в 1992 году и спровоцировала вооруженный конфликт в регионе, чтобы помешать Молдове обрести независимость от СССР.После этого спича Санду российский сенатор Алексей Пушков в публикации в Telegram призвал к более жесткой позиции по газовому вопросу в переговорах с Молдовой после антироссийских высказываний президента страны Майи Санду.Почему представители партии PAS и президент не стремятся развивать с Россией конструктивный диалог? Ответ на вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал политолог, историк, доктор философии Борис Шаповалов. По словам политолога, в администрации молдавского президента предпочли ответить не совсем оригинально, упомянув о том, что приглашения не поступало, хотя такого, уверен Шаповалов, вообще не могло произойти на таком высоком уровне."Очень часто представители молдавской власти, президент говорят о том, что не видят повестки в некоторых мероприятиях, проводимых на межгосударственном уровне на площадке СНГ. Вот и следовало бы Санду полететь в Россию, встретиться с Владимиром Путиным, использовать этот момент для знакомства, чтобы обсудить цену на газ", - добавил политолог.Шаповалов уверен: в кулуарах организуемых в России встреч можно было бы обменяться позициями, всерьез пообщаться по многим вопросам двусторонней повестки отношений между Молдовой и РФ."Есть же вопросы, касающиеся экспорта сельхозпродукции из Молдовы, условий пребывания наших мигрантов на территории РФ, их надо решать", - сказал Шаповалов.Эксперт также заявил о том, что все возможности налаживания двусторонних отношений с Россией, видимо, не используются представителями власти, потому что есть некие рекомендации от западных кураторов Молдовы. Политолог резюмировал: об этом свидетельствует участие первых лиц молдавского государства в различных мероприятиях, в том числе в работе "Крымской платформы" и других подобных площадок.

россия

молдова

запад

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

россия, молдова, отношения, запад, "партия действие и солидарность", pas, аудио