https://ru.sputnik.md/20220126/shkoly-v-pridnestrove-perevodyat-na-distantsionnoe-obuchenie-48346654.html

Школы в Приднестровье переводят на дистанционное обучение

Школы в Приднестровье переводят на дистанционное обучение

Решение принято Оперштабом в связи с повышением числа новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

2022-01-26T20:04+0200

2022-01-26T20:04+0200

2022-01-26T20:04+0200

коронавирус

приднестровье

здравоохранение

онлайн

школа

дистанционное образование

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КИШИНЕВ, 26 янв — Sputnik. Перевести школьников на дистанционное обучение и ввести новые противоэпидемические ограничения решили в Приднестровье.На заседании Оперштаба министерству просвещения региона поручили организовать с 31 января до 1 марта 2022 года обучение учащихся 1-11 классов с применением дистанционных образовательных технологий.Малокомплектным, а также спортивным школам предоставили решать вопрос о переходе на дистанционное обучение самостоятельно.Детские сады продолжат работать в обычном режиме. Однако при регистрации одного случая заболевания COVID-19 в группе администрацию детских садов обязали отправлять на карантин всю группу, а при регистрации случаев заболевания среди воспитанников более четырех групп – дошкольное образовательное учреждение закрывать полностью на карантин продолжительностью на десять дней.На дистанционное обучение переводят также Cуворовское училище, а также юридический и военный институты МВД и Минобороны Приднестровья.Кроме того, с 31 января по 1 марта в Приднестровье приостанавливается работа внешкольных организаций всех типов, а также занятия подготовительных курсов в школах для будущих первоклассников.Приостанавливают также работу физиотерапевтических центров и отделений в поликлиниках, в том числе массажных кабинетов, кинотеатров и театров, спортивных и фитнес-залов.

https://ru.sputnik.md/20220124/politsiya-mestnye-vlasti-orgeev-onlayn-obuchenie-48273952.html

приднестровье

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

приднестровье, здравоохранение, онлайн, школа, дистанционное образование