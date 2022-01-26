https://ru.sputnik.md/20220126/shkoly-v-pridnestrove-perevodyat-na-distantsionnoe-obuchenie-48346654.html
Школы в Приднестровье переводят на дистанционное обучение
Школы в Приднестровье переводят на дистанционное обучение
Решение принято Оперштабом в связи с повышением числа новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
2022-01-26T20:04+0200
2022-01-26T20:04+0200
2022-01-26T20:04+0200
коронавирус
приднестровье
здравоохранение
онлайн
школа
дистанционное образование
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КИШИНЕВ, 26 янв — Sputnik. Перевести школьников на дистанционное обучение и ввести новые противоэпидемические ограничения решили в Приднестровье.На заседании Оперштаба министерству просвещения региона поручили организовать с 31 января до 1 марта 2022 года обучение учащихся 1-11 классов с применением дистанционных образовательных технологий.Малокомплектным, а также спортивным школам предоставили решать вопрос о переходе на дистанционное обучение самостоятельно.Детские сады продолжат работать в обычном режиме. Однако при регистрации одного случая заболевания COVID-19 в группе администрацию детских садов обязали отправлять на карантин всю группу, а при регистрации случаев заболевания среди воспитанников более четырех групп – дошкольное образовательное учреждение закрывать полностью на карантин продолжительностью на десять дней.На дистанционное обучение переводят также Cуворовское училище, а также юридический и военный институты МВД и Минобороны Приднестровья.Кроме того, с 31 января по 1 марта в Приднестровье приостанавливается работа внешкольных организаций всех типов, а также занятия подготовительных курсов в школах для будущих первоклассников.Приостанавливают также работу физиотерапевтических центров и отделений в поликлиниках, в том числе массажных кабинетов, кинотеатров и театров, спортивных и фитнес-залов.
https://ru.sputnik.md/20220124/politsiya-mestnye-vlasti-orgeev-onlayn-obuchenie-48273952.html
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Александр Исаев
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Александр Исаев
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приднестровье, здравоохранение, онлайн, школа, дистанционное образование
Школы в Приднестровье переводят на дистанционное обучение
Решение принято Оперштабом в связи с повышением числа новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
КИШИНЕВ, 26 янв — Sputnik. Перевести школьников на дистанционное обучение и ввести новые противоэпидемические ограничения решили в Приднестровье.
На заседании Оперштаба министерству просвещения региона поручили организовать с 31 января до 1 марта 2022 года обучение учащихся 1-11 классов с применением дистанционных образовательных технологий.
Малокомплектным, а также спортивным школам предоставили решать вопрос о переходе на дистанционное обучение самостоятельно.
Детские сады продолжат работать в обычном режиме. Однако при регистрации одного случая заболевания COVID-19 в группе администрацию детских садов обязали отправлять на карантин всю группу, а при регистрации случаев заболевания среди воспитанников более четырех групп – дошкольное образовательное учреждение закрывать полностью на карантин продолжительностью на десять дней.
На дистанционное обучение переводят также Cуворовское училище, а также юридический и военный институты МВД и Минобороны Приднестровья.
Кроме того, с 31 января по 1 марта в Приднестровье приостанавливается работа внешкольных организаций всех типов, а также занятия подготовительных курсов в школах для будущих первоклассников.
Приостанавливают также работу физиотерапевтических центров и отделений в поликлиниках, в том числе массажных кабинетов, кинотеатров и театров, спортивных и фитнес-залов.