https://ru.sputnik.md/20220126/soobschenie-bomba-sud-kishinev-okazalos-lozhnym-48327176.html
Сообщение о бомбах в судах Кишинева оказалось ложным
Сообщение о бомбах в судах Кишинева оказалось ложным
Полицейские и саперы несколько часов разыскивали опасные предметы в зданиях судов.
2022-01-26T11:26+0200
2022-01-26T11:26+0200
2022-01-26T11:43+0200
в молдове
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молдова
сообщение о бомбе
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КИШИНЕВ, 26 янв - Sputnik. Сообщение о бомбах в судах сектора Центр и Буюканы в Кишиневе оказалось ложным. Об этом проинформировали в кишиневской полиции после тщательного осмотра двух зданий. Открыто уголовное дело по факту "заведомо ложного сообщения о террористическом акте".Как отметили в полиции, сотрудники отдела расследований и уголовного преследования Инспектората полиции сектора Буюканы провели несколько мероприятий в поисках опасных предметов. Напомним, сообщения о бомбе поступили в службу 112 в среду утром. К двум судам, которые якобы заминированы, направились сотрудники нескольких специализированных служб. Согласно законодательству, за "телефонный терроризм" виновному грозит штраф в размере от 27 500 до 42 500 леев или неоплачиваемая работа в пользу общества на срок от 180 до 240 часов либо лишение свободы на срок до двух лет.
https://ru.sputnik.md/20220121/spetssluzhby-ustanovili-lichnost-telefonnogo-minera-on-iz-gagauzii-48231600.html
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в молдове, кишинев, молдова, сообщение о бомбе
Сообщение о бомбах в судах Кишинева оказалось ложным
11:26 26.01.2022 (обновлено: 11:43 26.01.2022)
Полицейские и саперы несколько часов искали взрывоопасные предметы в зданиях судов.
КИШИНЕВ, 26 янв - Sputnik. Сообщение о бомбах в судах сектора Центр и Буюканы в Кишиневе оказалось ложным. Об этом проинформировали в кишиневской полиции после тщательного осмотра двух зданий.
"Полицейские не нашли взрывоопасные предметы и вещества", - говорится в сообщении ведомства.
Открыто уголовное дело по факту "заведомо ложного сообщения о террористическом акте".
Как отметили в полиции, сотрудники отдела расследований и уголовного преследования Инспектората полиции сектора Буюканы провели несколько мероприятий в поисках опасных предметов.
Напомним, сообщения о бомбе поступили в службу 112 в среду утром. К двум судам, которые якобы заминированы, направились сотрудники нескольких специализированных служб.
Согласно законодательству, за "телефонный терроризм" виновному грозит штраф в размере от 27 500 до 42 500 леев или неоплачиваемая работа в пользу общества на срок от 180 до 240 часов либо лишение свободы на срок до двух лет.