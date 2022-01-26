https://ru.sputnik.md/20220126/soobschenie-bomba-sud-kishinev-okazalos-lozhnym-48327176.html

Сообщение о бомбах в судах Кишинева оказалось ложным

Сообщение о бомбах в судах Кишинева оказалось ложным

Полицейские и саперы несколько часов разыскивали опасные предметы в зданиях судов.

2022-01-26T11:26+0200

2022-01-26T11:26+0200

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сообщение о бомбе

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КИШИНЕВ, 26 янв - Sputnik. Сообщение о бомбах в судах сектора Центр и Буюканы в Кишиневе оказалось ложным. Об этом проинформировали в кишиневской полиции после тщательного осмотра двух зданий. Открыто уголовное дело по факту "заведомо ложного сообщения о террористическом акте".Как отметили в полиции, сотрудники отдела расследований и уголовного преследования Инспектората полиции сектора Буюканы провели несколько мероприятий в поисках опасных предметов. Напомним, сообщения о бомбе поступили в службу 112 в среду утром. К двум судам, которые якобы заминированы, направились сотрудники нескольких специализированных служб. Согласно законодательству, за "телефонный терроризм" виновному грозит штраф в размере от 27 500 до 42 500 леев или неоплачиваемая работа в пользу общества на срок от 180 до 240 часов либо лишение свободы на срок до двух лет.

https://ru.sputnik.md/20220121/spetssluzhby-ustanovili-lichnost-telefonnogo-minera-on-iz-gagauzii-48231600.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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