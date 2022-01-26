https://ru.sputnik.md/20220126/ssha-rossia-otvet-predlozheniya-v-sfere-bezopasnosti-48346484.html

МИД России получил письменный ответ от США на предложения в сфере безопасности

МИД России получил письменный ответ от США на предложения в сфере безопасности

США передали российской стороне ответ в письменном виде на предложения в сфере безопасности

2022-01-26T19:15+0200

2022-01-26T19:15+0200

2022-01-26T19:22+0200

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КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. Российский МИД получил ответ США на свои предложения по безопасности, передает РИА Новости.Ранее сообщалось о том, что США передали российской стороне ответ в письменном виде на предложения в сфере безопасности, со ссылкой на Блумберг."Письменный ответ США России уже был доставлен", - сообщила в Twitter корреспондент агентства Дженнифер Джейкобс.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.Первая встреча между РФ и США, посвященная диалогу по российским инициативам, прошла 10 января на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств. Затем последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В продолжение дискуссий 21 января в Женеве прошли переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Лавров после переговоров с госсекретарем США заявил, что Вашингтон обещал в течение этой недели отправить РФ ответ на предложения по гарантиям безопасности. Лавров отметил, что было бы правильным предать гласности ответ Вашингтона по гарантиям безопасности, будет просить об этом Блинкена.

https://ru.sputnik.md/20220126/rumynia-uvelichit-prisutstvie-nato-strana-48343880.html

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