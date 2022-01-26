https://ru.sputnik.md/20220126/starysh-esli-nachnetsya-destabilizatsiya-na-ukraine-my-ne-otskochim-48350006.html
Старыш: если начнется дестабилизация на Украине, мы не отскочим
Старыш: если начнется дестабилизация на Украине, мы не отскочим
Молдавский парламентарий поделился своим мнением о происходящих событиях в стране и в мире.
2022-01-26T21:50+0200
2022-01-26T21:50+0200
2022-01-26T21:51+0200
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Обсудили с депутатом молдавского парламента Константином Старышем в эфире радиостудии Sputnik Молдова, почему власти Молдовы комплексуют перед президентом России Владимиром Путиным, кто донес на вице- премьера Андрея Спыну и почему ситуация с избранием председателя народного собрания Гагаузии невыгодна автономии и ее жителям. Старыш рассказал о том, почему пенсионеры стоят перед страшным выбором и лукавит ли Минздрав в своих подсчетах умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, а также о том, почему сейчас нецелесообразно поднимать протестную волну. Депутат заявил, что ОГРВ в Приднестровье состоит на 90% из граждан Республики Молдова, и пояснил, что ждет Кишинев в случае дестабилизации ситуации на Украине.
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Старыш: если начнется дестабилизация на Украине, мы не отскочим
21:50 26.01.2022 (обновлено: 21:51 26.01.2022)
Молдавский парламентарий поделился своим мнением о происходящих событиях в стране и в мире.
Обсудили с депутатом молдавского парламента Константином Старышем в эфире радиостудии Sputnik Молдова
, почему власти Молдовы комплексуют перед президентом России Владимиром Путиным, кто донес на вице- премьера Андрея Спыну и почему ситуация с избранием председателя народного собрания Гагаузии невыгодна автономии и ее жителям.
Старыш рассказал о том, почему пенсионеры стоят перед страшным выбором и лукавит ли Минздрав в своих подсчетах умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, а также о том, почему сейчас нецелесообразно поднимать протестную волну.
Депутат заявил, что ОГРВ в Приднестровье состоит на 90% из граждан Республики Молдова, и пояснил, что ждет Кишинев в случае дестабилизации ситуации на Украине.