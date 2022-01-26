https://ru.sputnik.md/20220126/starysh-vlasti-strana-diletanti-48348357.html

Старыш: мы предупреждали, что нельзя отдавать власть в стране дилетантам

Старыш: мы предупреждали, что нельзя отдавать власть в стране дилетантам

Парламентарий от оппозиционного блока утверждает, что действующая власть Молдовы успела провалить все, за что бралась.

2022-01-26T21:55+0200

2022-01-26T21:55+0200

2022-01-26T21:55+0200

политика

в молдове

власть

оппозиция

pas

массовый протест

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КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. Депутат парламента от фракции Блока социалистов и коммунистов Константин Старыш обсудил текущую внутриполитическую ситуацию в Молдове с ведущей программы "Главная тема с Ниной Димогло" YouTube-канала Sputnik Молдова."Судя по тому, что кабинет Гаврилицы ввел режим чрезвычайного положения в энергетике на 60 дней, надо полагать, что само правительство прогнозирует продолжение энергетического кризиса, - говорит Старыш. – При этом режим ЧП – абсолютно бессмысленный. Существует масса различных вопросов, которые правительство, в условиях действующей политической системы Молдовы, способно решать самостоятельно. В данном случае они могли спокойно разобраться с проблемой, не прибегая ко всей этой "чрезвычайщине", не напрягать общество, никого не пугать".Кроме того, Старыш полагает, что введение ЧП в молдавской энергетике – решение, в первую очередь, политическое."Власть понимает прекрасно, что протестные настроения в обществе растут, что люди возмущены галопирующим ростом цен на все, включая коммунальные тарифы. Люди уже не справляются с этим и возмущены. Поэтому, видимо, и решили ввести чрезвычайное положение "на всякий случай". ЧП, например, накладывает определенные ограничения на демократические процессы. В том числе – на протестные акции", - утверждает Старыш.Парламентарий открыто обвиняет представителей PAS во властных структурах в некомпетентности.При этом, по его мнению, в самой PAS и в среде ее сторонников сейчас есть сильное желание переложить ответственность за свои ошибки на удобные "внешние силы"."В ноябре они хвастались, что заключили "хороший контракт" с "Газпромом". Прошло совсем немного времени, и власть сменила победные реляции на риторику "Россия хочет лишить нас суверенитета". Эта версия становится основной, и это, конечно, полный бред, который к тому же еще более ухудшает ситуацию и делает невозможным прагматичный диалог, в том числе и о возможном пересмотре контракта", - считает депутат.На вопрос о том, почему ни Майя Санду, ни Наталья Гаврилица при всей важности газовой темы так и не встретились лично с руководством России и "Газпрома" Старыш отвечает:"Думаю, с одной стороны, это какие-то их личные комплексы, а с другой – им просто не велят "партнеры по развитию".Впрочем, "виноватых", как считает Старыш, действующая власть ныне активно ищет и внутри страны. Одним из них, похоже, станет Игорь Додон."Я не знаю всех нюансов дела, по которому Додона уже дважды вызывали в Генеральную прокуратуру, но здесь явно не обошлось без политики. Игорь Николаевич всегда был жупелом для PAS, вся их предвыборная кампания была построена на критике Додона. Когда в стране стагнирует экономика, люди продолжают уезжать, реформы проваливаются, не успев начаться, избирателю нужно хоть что-то предъявить. Конечно, Майя Санду и PAS мечтают, чтобы Додон удрал, но он остается в стране и тем самым путает им карты", - уверен Старыш.Неприкрытую иронию у него также вызывают и заявления о якобы беспрецедентной социальной поддержке, которую новая власть на фоне экономического и пандемического кризиса оказывает уязвимым слоям населения Молдовы.Старыш склонен жестко критиковать и нынешнею кадровую политику молдавского правительства. Он особо возмущен назначением Олега Серебряна вице-премьером по реинтеграции и Лилиана Дария – послом Молдовы в Российской Федерации."Серебрян на этой должность означает очень плохую переговорную позицию в рамках приднестровского урегулирования. Этот господин, напомню, среди прочего считает "так называемыми" российских миротворцев, которые за три десятка лет не дали пролиться ни капле крови на Днестре", - утверждает депутат от оппозиционного блока.Ярый сторонник вступления Молдовы в НАТО Лилиан Дарий, с точки зрения Старыша, - наихудшая кандидатура главы диппредставительства Молдовы в России.Отмечая рост протестных настроений в стране, Старыш все же полагает, что время для соответствующих акций не пришло."Надо понять, что в нынешней ситуации у оппозиции нет права на ошибку. Иначе она окончательно разочарует доверившихся ей людей. У протеста должен быть смысл и, главное, позитивный результат", - считает депутат.

https://ru.sputnik.md/20211014/blok-kommunistov-i-sotsialistov-vydvigaet-prostoy-votum-nedoveriya-minyustu-45504045.html

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2022

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в молдове, власть, оппозиция, pas, массовый протест