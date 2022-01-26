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Такси стало "золотым" – в Гагаузии вдвое увеличены цены на проезд
Такси стало "золотым" – в Гагаузии вдвое увеличены цены на проезд
Водители жалуются на то, что в условиях тотального роста цен на горючее автоперевозки перестали быть прибыльным бизнесом.
2022-01-26T14:29+0200
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КОМРАТ, 26 янв – Sputnik, Максим Топал. В минувшую субботу ценник на единственной на юге Молдовы автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АНГКС), расположенной в селе Буджак, повысился с 13,10 до 17,60 лея за кубометр газа. Столь значительный рост цен стал настоящим шоком для автовладельцев, чьи машины работают на метане.Сложнее всех работникам такси, которые вынуждены заправляться по 2-3 раза в день. Большинство служб уже повысило тариф до 6 леев за километр. При дальнейшем росте цен можно остаться без клиентов, опасаются водители.Стало дороже добираться на такси из Комрата в Кишинев. Если раньше цена составляла около 500 леев, то сегодня уже 770 леев. Сложившаяся ситуация может привести к тому, что таксисты вовсе откажутся от метана в пользу других видов топлива. Но и в этом случае они понесут затраты на переоборудование или закупку новых машин.По словам руководителя компании Transautogaz Александра Кисеева, повышение стоимости метана на заправках было неизбежным и связано с ростом закупочной стоимости голубого топлива.За последние два месяца стоимость метана на газовых автозаправках страны поднималась трижды. Сначала – с 8 до 12,80 лея за кубометр, затем цены скорректировали до 13,10, а на сегодняшний день стоимость газа составляет 17,60 лея за один кубометр.
https://ru.sputnik.md/20220124/na-tsentralnoy-ploschadi-kishineva-taksisty-protestuyut-protiv-rosta-tsen-na-metan-48263247.html
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в молдове, молдова, гагаузия, такси

Такси стало "золотым" – в Гагаузии вдвое увеличены цены на проезд

14:29 26.01.2022 (обновлено: 15:02 26.01.2022)
© Sputnik / Артем Житенев / Перейти в фотобанкТакси
Такси - Sputnik Молдова, 1920, 26.01.2022
© Sputnik / Артем Житенев
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Водители жалуются на то, что в условиях тотального роста цен на горючее автоперевозки перестали быть прибыльным бизнесом.
КОМРАТ, 26 янв – Sputnik, Максим Топал. В минувшую субботу ценник на единственной на юге Молдовы автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АНГКС), расположенной в селе Буджак, повысился с 13,10 до 17,60 лея за кубометр газа. Столь значительный рост цен стал настоящим шоком для автовладельцев, чьи машины работают на метане.
Сложнее всех работникам такси, которые вынуждены заправляться по 2-3 раза в день. Большинство служб уже повысило тариф до 6 леев за километр. При дальнейшем росте цен можно остаться без клиентов, опасаются водители.

"Заказы невозможно брать, у людей и так нет денег. Можем сказать, нам ничего не остается. С метаном еще больше проблем, сразу резко подорожал почти на 50%", – рассказывает один из водителей такси в Комрате.

Стало дороже добираться на такси из Комрата в Кишинев. Если раньше цена составляла около 500 леев, то сегодня уже 770 леев. Сложившаяся ситуация может привести к тому, что таксисты вовсе откажутся от метана в пользу других видов топлива. Но и в этом случае они понесут затраты на переоборудование или закупку новых машин.
Протест таксистов в Кишиневе 24 января 2022 - Sputnik Молдова, 1920, 24.01.2022
Общество
На центральной площади Кишинева таксисты протестуют против роста цен на метан
24 января, 11:50
По словам руководителя компании Transautogaz Александра Кисеева, повышение стоимости метана на заправках было неизбежным и связано с ростом закупочной стоимости голубого топлива.

"Наше предприятие работает, используя в качестве основного ресурса трубопроводный природный газ. Естественно, если повышается закупочная цена газа, мы сразу же должны это отразить и на наших ценах. По-другому мы не можем. Работать себе в убыток — это абсурдный бизнес", – сказал Кисеев.

За последние два месяца стоимость метана на газовых автозаправках страны поднималась трижды. Сначала – с 8 до 12,80 лея за кубометр, затем цены скорректировали до 13,10, а на сегодняшний день стоимость газа составляет 17,60 лея за один кубометр.
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