https://ru.sputnik.md/20220126/taksi-gagauzia-tseny-proezd-48335851.html

Такси стало "золотым" – в Гагаузии вдвое увеличены цены на проезд

Такси стало "золотым" – в Гагаузии вдвое увеличены цены на проезд

Водители жалуются на то, что в условиях тотального роста цен на горючее автоперевозки перестали быть прибыльным бизнесом.

2022-01-26T14:29+0200

2022-01-26T14:29+0200

2022-01-26T15:02+0200

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КОМРАТ, 26 янв – Sputnik, Максим Топал. В минувшую субботу ценник на единственной на юге Молдовы автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АНГКС), расположенной в селе Буджак, повысился с 13,10 до 17,60 лея за кубометр газа. Столь значительный рост цен стал настоящим шоком для автовладельцев, чьи машины работают на метане.Сложнее всех работникам такси, которые вынуждены заправляться по 2-3 раза в день. Большинство служб уже повысило тариф до 6 леев за километр. При дальнейшем росте цен можно остаться без клиентов, опасаются водители.Стало дороже добираться на такси из Комрата в Кишинев. Если раньше цена составляла около 500 леев, то сегодня уже 770 леев. Сложившаяся ситуация может привести к тому, что таксисты вовсе откажутся от метана в пользу других видов топлива. Но и в этом случае они понесут затраты на переоборудование или закупку новых машин.По словам руководителя компании Transautogaz Александра Кисеева, повышение стоимости метана на заправках было неизбежным и связано с ростом закупочной стоимости голубого топлива.За последние два месяца стоимость метана на газовых автозаправках страны поднималась трижды. Сначала – с 8 до 12,80 лея за кубометр, затем цены скорректировали до 13,10, а на сегодняшний день стоимость газа составляет 17,60 лея за один кубометр.

https://ru.sputnik.md/20220124/na-tsentralnoy-ploschadi-kishineva-taksisty-protestuyut-protiv-rosta-tsen-na-metan-48263247.html

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