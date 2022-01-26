https://ru.sputnik.md/20220126/ukreplenie-svyazey--krepko-li-v-nato-svyazali-moldovu-48348979.html

Укрепление связей — крепко ли в НАТО связали Молдову

Укрепление связей — крепко ли в НАТО связали Молдову

Правительство Молдовы утвердило новый индивидуальный план сотрудничества Молдова-НАТО на период до 2023 года. 26.01.2022, Sputnik Молдова

2022-01-26T22:15+0200

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политика

нейтралитет

нато

молдова

безопасность

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Глава МИДЕИ Нику Попеску, комментируя решение кабмина, заявил, что сотрудничество с НАТО "абсолютно необходимо для нашей страны".Какого рода эта необходимость, министр пояснил расплывчато. Сообщил, что это "принесет пользу гражданам Молдовы, укрепит институты в области обороны" и позволит нашей стране "оставаться фактором стабильности в регионе".На самом деле понятно, что никакой "необходимости" в сближении с военно-политическим альянсом у нейтральной Молдовы нет, и быть не может. Напротив, если что и необходимо государству, беспокоящемся о своем нейтралитете, — так это держаться подальше от любых военных союзов. Сохранять дистанцию, хотя бы на расстоянии вытянутой руки. А уж никак не кидаться в объятия — хлопая приятеля по спине, обтянутой бронежилетом и упираясь животом в металлические углы разного убойного оборудования, которым приятель обвешан с головы до ног.Видимо, министр иностранных дел и европейской интеграции просто ставит знак равенства между правительством, сформированным Партией "Действие и солидарность" и всей страной. Вот для кабинета министров и президента Молдовы — это да. Им сотрудничество с НАТО и вправду жизненно необходимо.Автоматически приветствовать любые, даже самые конфронтационные инициативы Запада, в том числе и военные — это обязательное условие политической поддержки властей Молдовы со стороны ЕС и США. Для прозападных политиков, пришедших к власти в Кишиневе, это не только гарантия удержания и укрепления своих кресел, но и залог личного будущего руководителей государства — их статуса, финансового положения и безбедной почетной старости, когда отойдут от дел.По сути, нынешний внешнеполитический курс Молдовы — это одна большая методичка, написанная не в Кишиневе. По этой методичке глава МИДЕИ и высказался, вряд ли задумываясь о том, что именно говорит. Главное, чтобы слова звучали бодро, оптимистично и позитивно.Если же задуматься, то станет решительно непонятно, зачем Молдове "укреплять институты в области обороны". В стране, на минуту, имеется неразрешенный приднестровский конфликт. Государству с таким багажом не "укреплять оборону" надо, а наоборот — ослаблять. Призывая на всех международных площадках к полной демилитаризации страны и утилизации ставшего ненужным вооружения.Именно вот такой курс и позволил бы Молдове "оставаться фактором стабильности в регионе". А вовсе не сближение с Североатлантическим альянсом, присутствие которого в стране напряженности только добавляет.Похожие инициативы — полного разоружения и демилитаризации — продвигались в Молдове на внешнеполитическом уровне лет двадцать назад, еще до обострения геополитической конфронтации. Много воды с той поры утекло. Но много и притекло.Притек, например, в Кишинев официальный Центр информирования НАТО — открытия которого политики в свое время грозно обещали не допустить, а затем — и закрыть этот центр, но так почему-то и не закрыли. Самолеты ВВС США, набитые неизвестно чем, начали регулярно приземляться в аэропорту Кишинева.А офицеры НАТО стали в Молдове настолько желанными гостями, что даже куратор из Пентагона был назначен в Минобороны на штатную должность. Хотя Минобороны, ожесточенно обороняясь от прессы, и отрицало всячески, что речь идет именно о кураторе — но какие еще, позвольте узнать, функции может исполнять высокопоставленный американский офицер в иностранном министерстве, вдали от родных берегов.Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ на днях в интервью заявил, что вопрос о вступлении Молдовы в НАТО "не рассматривается". Однако подразделения армии Молдовы уже участвуют в учениях под эгидой НАТО — даже в тех, где никто, кроме стран-членов НАТО, и не задействован. Политически Кишинев поддерживает все инициативы Североатлантического альянса. И в целом получается, что тонкая грань между членством и не-членством в НАТО размывается в отношении Молдовы все сильнее.В новом плане сотрудничества Молдова-НАТО говорится, что правительство будет проводить политические консультации со странами НАТО "на всех уровнях по вопросам внешней политики и безопасности". В реалиях 2022 года это означает, что именно НАТО, среди прочих западных партнеров, будет командовать внешней политикой Молдовы.А упоминание в плане приднестровской проблемы выглядит уже откровенно опасным. Там подчеркивается, что Молдова будет настойчиво требовать вывода российских военнослужащих и "активизации переговоров в формате "5+2". Но какое, спрашивается, дело Североатлантическому альянсу до наших переговоров в формате "5+2"? Никто не сможет дать убедительный ответ на этот вопрос.Импульс, которые придает молдавскому правительству сотрудничество с НАТО, совсем не выглядит "укреплением безопасности". Так, тот же глава МИДЕИ остро реагировал на проведение в Приднестровье штатных занятий ОГРВ — которые, как это бывает во всяких войсках, проводятся по ежегодно утвержденному учебному плану не первый год — и прежде это не вызывало особенной реакции в Кишиневе. Однако Нику Попеску связал эти занятия с "эскалацией в регионе" в контексте напряженной ситуации вокруг Украины.То есть, очевидно, что именно с подачи Запада, и в том числе НАТО, с которыми так стремится сблизиться правительство Молдовы, нагнетается напряженность в нашем регионе."Россия считает недопустимыми провокационные поставки американского оружия на Украину и постоянное присутствие кораблей ВМС США у российских берегов, — отмечает военный обозреватель МИА "Россия сегодня" Александр Хроленко. — Москва осуждает американское культивирование русофобии, двойные стандарты Вашингтона в международных отношениях. РФ готова к серьезной трансформации отношений с коллективным Западом – на основе договоров о взаимной безопасности или другим способом, не по "правилам" Соединенных Штатов."Систему глобальной безопасности ожидает радикальная трансформация, в основе которой – отказ от расширения НАТО, прекращение военного сотрудничества альянса с постсоветскими странами, вывод иностранных войск и вооружений из государств Восточной Европы", — заключает эксперт.К этим трендам в трансформирующемся мире стоит прислушаться и правительству Молдовы.

https://ru.sputnik.md/20220124/voennyy-ekspert-moldovu-zatyagivayut-v-orbitu-nato-chtoby-sdelat-upravlyaemoy-48281880.html

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нейтралитет, нато, молдова, безопасность