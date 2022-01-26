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Гинцбург рассказал о важности вакцинации подростков против COVID
Гинцбург рассказал о важности вакцинации подростков против COVID
В течение полугода в России необходимо привить от коронавируса примерно 10 миллионов подростков, чтобы обезопасить их от тяжелой болезни
2022-01-26T17:10+0200
2022-01-26T17:10+0200
коронавирус
вакцина
вакцинация
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КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. В течение полугода в России необходимо привить от коронавируса примерно 10 миллионов подростков, чтобы обезопасить их от тяжелой болезни. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Исходя из научных предпосылок и всей практики применения вакцинопрофилактики как у нас в стране, так и в мире, по крайней мере, 10 миллионов наших детишек в возрасте от 12 до 17 лет в течение полугода желательно привить той вакциной, которая есть, и обезопасить их от возможных тяжелых случаев, обусловленных COVID-19", – сказал Гинцбург в эфире канала "Россия 24".Он отметил, что до сих пор была выпущена относительно небольшая партия вакцины для подростков "Спутник М", поскольку трудно было спрогнозировать, какой будет спрос. При этом, по словам Гинцбурга, у Минздрава России есть возможности резко увеличить госзаказ на детские вакцины.Директор НИЦ имени Гамалеи также рассказал о том, что исследование вакцины от коронавирусной инфекции для детей в возрасте от 6 до 11 лет займет около трех - трех с половиной месяцев.Детская вакцина также будет двухкомпонентной, ученым предстоит по результатам исследования выбрать оптимальную дозу.
https://ru.sputnik.md/20220125/za-nedelyu-v-bolnitsy-moldovy-bylo-gospitalizirovano-pochti-1500-detey-48297159.html
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вакцина, вакцинация, спутник v

Гинцбург рассказал о важности вакцинации подростков против COVID

17:10 26.01.2022
© Sputnik / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВакцина "Спутник-М"
Вакцина Спутник-М - Sputnik Молдова, 1920, 26.01.2022
© Sputnik / Павел Лисицын
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Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал вакцинировать подростков от COVID-19.
КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. В течение полугода в России необходимо привить от коронавируса примерно 10 миллионов подростков, чтобы обезопасить их от тяжелой болезни. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Исходя из научных предпосылок и всей практики применения вакцинопрофилактики как у нас в стране, так и в мире, по крайней мере, 10 миллионов наших детишек в возрасте от 12 до 17 лет в течение полугода желательно привить той вакциной, которая есть, и обезопасить их от возможных тяжелых случаев, обусловленных COVID-19", – сказал Гинцбург в эфире канала "Россия 24".
Он отметил, что до сих пор была выпущена относительно небольшая партия вакцины для подростков "Спутник М", поскольку трудно было спрогнозировать, какой будет спрос. При этом, по словам Гинцбурга, у Минздрава России есть возможности резко увеличить госзаказ на детские вакцины.
Директор НИЦ имени Гамалеи также рассказал о том, что исследование вакцины от коронавирусной инфекции для детей в возрасте от 6 до 11 лет займет около трех - трех с половиной месяцев.
Детская вакцина также будет двухкомпонентной, ученым предстоит по результатам исследования выбрать оптимальную дозу.
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