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Вернется ли "дельта" после "омикрона" - ответ ученых
Вернется ли "дельта" после "омикрона" - ответ ученых
Ученые не исключают возможности возращения штамма "дельта" после волны "омикрона"
2022-01-26T22:50+0200
2022-01-26T22:51+0200
коронавирус
ученые
штаммы
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КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. Ученые не исключают возможности возращения штамма "дельта" после волны "омикрона", передает РИА Новости. Подробности возможного сценария пандемии рассказал глава исследовательской группы "Эволюция вирусов и бактерий" Биологического центра при Базельском университете Ричард Неер."Возможно, "дельта" вернется. "Дельта" – очень заразный вариант, который через некоторое время, когда иммунитет ослабнет, сможет конкурировать с "омикроном". К сожалению, "дельта" часто приводит к тяжелым заболеваниям", - сказал Неер в интервью, опубликованном на сайте Базельского университета.Также ученый не исключил появление нового штамма коронавируса."Поэтому мы должны продолжать внимательно следить за развитием и появлением новых вариантов, чтобы мы могли обнаружить новые варианты на ранней стадии и понять их свойства, чтобы не оказаться застигнутыми врасплох новой волной", - сказал ученый.Неер добавил, что на данный момент невозможно предсказать сроки и серьезность новой волны коронавируса.Штамм "дельта"Согласно данным ВОЗ, штамм коронавируса "дельта", названный B.1.617, был выявлен в Индии в октябре 2020 года.Штамм отличается сокращенным инкубационным периодом и повышенной нагрузкой на организм человека. Кроме того, у штамма удлинился период выведения из организма, что затрудняет определение медиками факта выздоровления.Главные симптомы – головная боль, насморк, боль в горле, высокая температура. Причем обычно обоняние не пропадает и нет кашля. Также, по данным специалистов, для него характерны боли в животе, рвота, а также обильные выделения из носа – как при риновирусе. Возможны быстрая утомляемость, чувство подавленности и уныния.Штамм "омикрон"Штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Всемирная организация здравоохранения присвоила варианту B.1.1.529 название "омикрон" и охарактеризовала его как "вызывающий озабоченность".
https://ru.sputnik.md/20220122/omikron-50-mutatsiy-pervonachalnyy-shtamm-48239019.html
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ученые, штаммы

Вернется ли "дельта" после "омикрона" - ответ ученых

22:50 26.01.2022 (обновлено: 22:51 26.01.2022)
© Pixabay / jarmolukЖенщина-ученый в лаборатории
Женщина-ученый в лаборатории - Sputnik Молдова, 1920, 26.01.2022
© Pixabay / jarmoluk
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Штамм коронавируса "дельта" часто приводит к тяжелым заболеваниям.
КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. Ученые не исключают возможности возращения штамма "дельта" после волны "омикрона", передает РИА Новости. Подробности возможного сценария пандемии рассказал глава исследовательской группы "Эволюция вирусов и бактерий" Биологического центра при Базельском университете Ричард Неер.

"Возможно, "дельта" вернется. "Дельта" – очень заразный вариант, который через некоторое время, когда иммунитет ослабнет, сможет конкурировать с "омикроном". К сожалению, "дельта" часто приводит к тяжелым заболеваниям", - сказал Неер в интервью, опубликованном на сайте Базельского университета.
Также ученый не исключил появление нового штамма коронавируса.

"Поэтому мы должны продолжать внимательно следить за развитием и появлением новых вариантов, чтобы мы могли обнаружить новые варианты на ранней стадии и понять их свойства, чтобы не оказаться застигнутыми врасплох новой волной", - сказал ученый.

Неер добавил, что на данный момент невозможно предсказать сроки и серьезность новой волны коронавируса.
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Штамм "дельта"

Согласно данным ВОЗ, штамм коронавируса "дельта", названный B.1.617, был выявлен в Индии в октябре 2020 года.
Штамм отличается сокращенным инкубационным периодом и повышенной нагрузкой на организм человека. Кроме того, у штамма удлинился период выведения из организма, что затрудняет определение медиками факта выздоровления.
Главные симптомы – головная боль, насморк, боль в горле, высокая температура. Причем обычно обоняние не пропадает и нет кашля. Также, по данным специалистов, для него характерны боли в животе, рвота, а также обильные выделения из носа – как при риновирусе. Возможны быстрая утомляемость, чувство подавленности и уныния.

Штамм "омикрон"

Штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Всемирная организация здравоохранения присвоила варианту B.1.1.529 название "омикрон" и охарактеризовала его как "вызывающий озабоченность".
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