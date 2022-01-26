https://ru.sputnik.md/20220126/vitse-premer-reintegratsii-vstretilsya-posol-russia-48346820.html

Вице-премьер по реинтеграции встретился с послом России в Молдове

Вице-премьер по реинтеграции встретился с послом России в Молдове

Стороны обсудили приднестровское урегулирование и сотрудничество.

2022-01-26T19:41+0200

2022-01-26T19:41+0200

2022-01-26T19:41+0200

политика

в молдове

молдова

олег васнецов

вице-премьер

олег серебрян

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КИШИНЕВ, 26 янв - Sputnik. Вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян провел в среду встречу с послом России в Молдове Олегом Васнецовым.По словам вице-премьера, в ходе встречи он высказал позиции Кишинева по ряду вопросов, связанных с приднестровской проблемой, и обозначил первоочередные шаги, которые необходимо предпринять в ближайшее время, чтобы обеспечить новую динамику процессов и решения реальных проблем граждан. "В завершение встречи была выражена готовность обеих сторон к поддержанию конструктивного сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении вице-премьера на его странице в социальных сетях. Олег Серебрян вступил в должность вице-премьера по реинтеграции 19 января. Он принес присягу в присутствии президента и премьера Молдовы.

https://ru.sputnik.md/20220119/novyy-vitse-premer-reintegratsii-48127836.html

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