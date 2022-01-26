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https://ru.sputnik.md/20220126/vitse-premer-reintegratsii-vstretilsya-posol-russia-48346820.html
Вице-премьер по реинтеграции встретился с послом России в Молдове
Вице-премьер по реинтеграции встретился с послом России в Молдове
Стороны обсудили приднестровское урегулирование и сотрудничество.
2022-01-26T19:41+0200
2022-01-26T19:41+0200
политика
в молдове
молдова
олег васнецов
вице-премьер
олег серебрян
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КИШИНЕВ, 26 янв - Sputnik. Вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян провел в среду встречу с послом России в Молдове Олегом Васнецовым.По словам вице-премьера, в ходе встречи он высказал позиции Кишинева по ряду вопросов, связанных с приднестровской проблемой, и обозначил первоочередные шаги, которые необходимо предпринять в ближайшее время, чтобы обеспечить новую динамику процессов и решения реальных проблем граждан. "В завершение встречи была выражена готовность обеих сторон к поддержанию конструктивного сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении вице-премьера на его странице в социальных сетях. Олег Серебрян вступил в должность вице-премьера по реинтеграции 19 января. Он принес присягу в присутствии президента и премьера Молдовы.
https://ru.sputnik.md/20220119/novyy-vitse-premer-reintegratsii-48127836.html
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в молдове, молдова, олег васнецов, вице-премьер, олег серебрян

Вице-премьер по реинтеграции встретился с послом России в Молдове

19:41 26.01.2022
© Photo : Președinția Republicii Moldova Новый вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян принес присягу
Новый вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян принес присягу - Sputnik Молдова, 1920, 26.01.2022
© Photo : Președinția Republicii Moldova
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Стороны обсудили приднестровское урегулирование и сотрудничество.
КИШИНЕВ, 26 янв - Sputnik. Вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян провел в среду встречу с послом России в Молдове Олегом Васнецовым.
По словам вице-премьера, в ходе встречи он высказал позиции Кишинева по ряду вопросов, связанных с приднестровской проблемой, и обозначил первоочередные шаги, которые необходимо предпринять в ближайшее время, чтобы обеспечить новую динамику процессов и решения реальных проблем граждан.
"В завершение встречи была выражена готовность обеих сторон к поддержанию конструктивного сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении вице-премьера на его странице в социальных сетях.
Олег Серебрян вступил в должность вице-премьера по реинтеграции 19 января. Он принес присягу в присутствии президента и премьера Молдовы.
Новый вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян принес присягу - Sputnik Молдова, 1920, 19.01.2022
Политика
Новый вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян принес присягу
19 января, 10:06
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