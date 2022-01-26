https://ru.sputnik.md/20220126/zakonnost-povysheniya-pensionnogo-vozrasta-48336841.html

Депутаты просят КС срочно рассмотреть законность повышения пенсионного возраста

Депутаты просят КС срочно рассмотреть законность повышения пенсионного возраста

Депутаты подали обращение в Конституционный суд еще в середине января, но его так и не рассмотрели.

2022-01-26T15:19+0200

2022-01-26T15:19+0200

2022-01-26T15:27+0200

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пенсия

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КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. Депутаты парламентской фракции "Шор" просят судей Конституционного суда (КС) рассмотреть в срочном порядке обращение, в котором был обжалован принятый фракцией "Действие и солидарность" (PAS) закон о повышении пенсионного возраста. Обращение было подано в адрес судей Конституционного суда депутатами Мариной Таубер и Региной Апостоловой.По словам депутатов фракции "Шор", обращение, касающееся повышения пенсионного возраста, необходимо рассмотреть в срочном порядке, учитывая чувствительность и важность этой проблемы для тысяч граждан, получающих пенсии по возрасту.Депутаты также утверждают, что закон содержит ряд фундаментальных нарушений прав человека, предусмотренных Конституцией страны. Помимо повышения пенсионного возраста до 63 лет, был увеличен и страховой стаж до 34 лет. Эти изменения в основном "бьют" по женщинам в условиях, когда ожидаемая продолжительность жизни ежегодно снижается, а в силу ряда объективных причин (учебы, отпусков по уходу за ребенком) очень немногие женщины в конечном итоге достигают необходимого страхового стажа.Еще одним возмутительным, по мнению фракции "Шор", положением является и введение так называемой досрочной пенсии за длительный стаж. Но только в этот стаж не включается ни период учебы, ни военной службы, ни отпуск по уходу за ребенком.Депутаты от Партии "Шор" опротестовали 13 января 2022 года новый закон о пенсиях, принятый в конце 2021 года большинством PAS.

https://ru.sputnik.md/20211202/pensionnaya-reforma-46902659.html

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