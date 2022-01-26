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Депутаты просят КС срочно рассмотреть законность повышения пенсионного возраста
Депутаты просят КС срочно рассмотреть законность повышения пенсионного возраста
Депутаты подали обращение в Конституционный суд еще в середине января, но его так и не рассмотрели.
2022-01-26T15:19+0200
2022-01-26T15:27+0200
в молдове
молдова
общество
конституционный суд
депутаты
пенсионный возраст
пенсия
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КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. Депутаты парламентской фракции "Шор" просят судей Конституционного суда (КС) рассмотреть в срочном порядке обращение, в котором был обжалован принятый фракцией "Действие и солидарность" (PAS) закон о повышении пенсионного возраста. Обращение было подано в адрес судей Конституционного суда депутатами Мариной Таубер и Региной Апостоловой.По словам депутатов фракции "Шор", обращение, касающееся повышения пенсионного возраста, необходимо рассмотреть в срочном порядке, учитывая чувствительность и важность этой проблемы для тысяч граждан, получающих пенсии по возрасту.Депутаты также утверждают, что закон содержит ряд фундаментальных нарушений прав человека, предусмотренных Конституцией страны. Помимо повышения пенсионного возраста до 63 лет, был увеличен и страховой стаж до 34 лет. Эти изменения в основном "бьют" по женщинам в условиях, когда ожидаемая продолжительность жизни ежегодно снижается, а в силу ряда объективных причин (учебы, отпусков по уходу за ребенком) очень немногие женщины в конечном итоге достигают необходимого страхового стажа.Еще одним возмутительным, по мнению фракции "Шор", положением является и введение так называемой досрочной пенсии за длительный стаж. Но только в этот стаж не включается ни период учебы, ни военной службы, ни отпуск по уходу за ребенком.Депутаты от Партии "Шор" опротестовали 13 января 2022 года новый закон о пенсиях, принятый в конце 2021 года большинством PAS.
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, конституционный суд, депутаты, пенсионный возраст, пенсия

Депутаты просят КС срочно рассмотреть законность повышения пенсионного возраста

15:19 26.01.2022 (обновлено: 15:27 26.01.2022)
© Sputnik / Mihai CarausКонституционный суд Молдовы
Конституционный суд Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 26.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая
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Депутаты подали обращение в Конституционный суд еще в середине января, но оно так и не было рассмотрено.
КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. Депутаты парламентской фракции "Шор" просят судей Конституционного суда (КС) рассмотреть в срочном порядке обращение, в котором был обжалован принятый фракцией "Действие и солидарность" (PAS) закон о повышении пенсионного возраста.
Обращение было подано в адрес судей Конституционного суда депутатами Мариной Таубер и Региной Апостоловой.
По словам депутатов фракции "Шор", обращение, касающееся повышения пенсионного возраста, необходимо рассмотреть в срочном порядке, учитывая чувствительность и важность этой проблемы для тысяч граждан, получающих пенсии по возрасту.

"Закон, который устанавливает, в том числе повышение пенсионного возраста, является скандальным и антинародным, а власти хотят лишить людей права на пенсию в пожилом возрасте", – считают авторы обращения.

Депутаты также утверждают, что закон содержит ряд фундаментальных нарушений прав человека, предусмотренных Конституцией страны.
Помимо повышения пенсионного возраста до 63 лет, был увеличен и страховой стаж до 34 лет. Эти изменения в основном "бьют" по женщинам в условиях, когда ожидаемая продолжительность жизни ежегодно снижается, а в силу ряда объективных причин (учебы, отпусков по уходу за ребенком) очень немногие женщины в конечном итоге достигают необходимого страхового стажа.
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Еще одним возмутительным, по мнению фракции "Шор", положением является и введение так называемой досрочной пенсии за длительный стаж. Но только в этот стаж не включается ни период учебы, ни военной службы, ни отпуск по уходу за ребенком.
Депутаты от Партии "Шор" опротестовали 13 января 2022 года новый закон о пенсиях, принятый в конце 2021 года большинством PAS.
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