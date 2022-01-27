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"Быть бедным становится дороже" - почему рост цен на продукты сильно ударил по Молдове
19:16 27.01.2022 (обновлено: 19:27 27.01.2022)
© Sputnik / Mihai CarausSupermarket
© Sputnik / Mihai Caraus
В 2021 году во всем мире наблюдался рекордный рост цен на продукты питания, которые составляют основу потребительской корзины малоимущих.
КИШИНЕВ, 27 янв — Sputnik. В 2021 году, в третий раз за последние 20 лет, покупательная способность жителей Молдовы в реальном выражении была ниже, чем в предыдущем году. И это несмотря на стремительное восстановление экономики после "пандемического" 2020 года. Об этом в своем блоге пишет экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.
По словам аналитика, рост цен на продукты питания в первую очередь затрагивает людей с низким достатком. Статус бедных, по его словам, в 2021 году означал гораздо более высокие расходы, чем для других категорий граждан.
Почему цены растут?
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, мировые цены на продовольствие в 2021 году выросли на рекордные 25,7% за последние 10 лет. Предыдущий рекорд был установлен в 2011 году, когда цены выросли на 31,9%.
По сравнению с 2010 годом мировые цены на продовольствие в настоящее время выше на 2,1 раза, но этот рост обусловлен периодом до 2014 года. Глобальному росту мировых цен на продовольствие в 2021 года предшествовало снижение мировых цен на продовольствие на протяжении шести лет, а в 2021 году рост только компенсировал снижение по сравнению с предыдущими шестью годами.
© Screenshot / Blog la WordPress / VEACESLAV IONIȚĂРост цен на продовольственные товары в молдове в 2021 году
Рост цен на продовольственные товары в молдове в 2021 году
Эксперты называют несколько главных причин роста цен на продовольствие в 2021 году. Триггером роста цен на продовольствие, как утверждают специалисты, сначала выступила пандемия COVID-19, следом в ход пошли последствия глобального эпидемиологического кризиса.
Потребительский рынок в 2021 году оказался перегрет — производство не успевало удовлетворять возросший спрос, логистические цепочки и темпы производства до конца не восстановились. И последнее, что подстегнуло рост цен в мире — глобальный энергетический кризис.
Ситуация в Молдове
В Молдове цены на продукты выросли на 17,5% в 2021 году, что, по данным Вячеслава Ионицэ, является абсолютным рекордом за последние 18 лет.
"Предыдущий рекорд был установлен в 2003 году, когда цены на продукты питания выросли на 20%. За весь период независимости в Молдове был только один год, когда цены на продукты питания снизились по сравнению с предыдущим годом. Это произошло в 2009 году, когда цены упали на 3,8%", — рассказывает эксперт.
В тройку "лидеров" по росту, по данным Национального бюро статистики, вошли овощи (рост на 44%), растительное масло (34%) и яйца (23%).
© Screenshot / Blog la WordPress / VEACESLAV IONIȚĂРост цен на продовольственные товары в молдове в 2021 году
Рост цен на продовольственные товары в молдове в 2021 году
Среди непродовольственных товаров по росту цен лидируют топливо и уголь (30%), стройматериалы (24%) и одежда (24%).
В сфере услуг буквально "взорвались" цены на газ (80%) и центральное отопление (25%), серьезный рост отмечен в сфере общественного питания (10%).
В начале 2022 года Национальное бюро статистики опубликовало данные об уровне инфляции в Молдове по итогам 2021 года, он составил 13,94%.
По словам Ионицэ, это третий раз за последние 20 лет, когда реальная покупательная способность продуктов питания в Молдове снижается.
"В 2021 году доходы населения в виде заработной платы выросли меньше, чем рост цен на продукты питания. Несмотря на рост зарплаты, граждане Молдовы смогли купить продуктов питания на 2,6% меньше, чем в 2020 году", — рассказывает эксперт.
Он же отмечает, что снижение покупательной способности в 2021 году является наименьшим по сравнению с предыдущими сокращениями и осталось таким за счет роста номинальной заработной платы, которой удалось в значительной степени компенсировать рост цен на продукты питания.
А для наиболее незащищенных социальных категорий — пенсионеров с минимальной пенсией — повышение минимальной пенсии до 2000 леев позволило получить в 2021 году еще большую покупательную способность, чем в 2020 году.
© Screenshot / Blog la WordPress / VEACESLAV IONIȚĂРост цен на продовольственные товары в молдове в 2021 году
Рост цен на продовольственные товары в молдове в 2021 году
В ответ на рост цен Национальный банк Молдовы в начале января уже повысил базовую ставку, применяемую к основным краткосрочным операциям денежно-кредитной политики, на 2 процентных пункта, до 8,5 процента годовых.
При этом процентные ставки по кредитам и депозитам овернайт тоже увеличатся на 2 пункта — до 10,5 и до 6,5 процента соответственно.
Несмотря на усилия НБМ, Ионицэ уверен, что в первой половине 2022 года Молдове, несмотря на ожидаемую стабильность национальной валюты, не удастся избежать высокой инфляции и, соответственно, роста цен на потребительские товары. По его мнению, зарплаты в Молдове также продолжат расти и, возможно, окажутся выше прогнозов правительства, однако из-за высокой инфляции их реальный рост будет стремиться к нулю.