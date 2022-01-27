https://ru.sputnik.md/20220127/byt-bednym-stanovitsya-dorozhe---pochemu-rost-tsen-na-produkty-silno-udaril-po-moldove-48380320.html

"Быть бедным становится дороже" - почему рост цен на продукты сильно ударил по Молдове

"Быть бедным становится дороже" - почему рост цен на продукты сильно ударил по Молдове

В 2021 году во всем мире наблюдался рекордный рост цен на продукты питания, которые составляют основу потребительской корзины малоимущих.

2022-01-27T19:16+0200

2022-01-27T19:16+0200

2022-01-27T19:27+0200

инфляция

цены

продовольствие

общество

молдова

продукты

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КИШИНЕВ, 27 янв — Sputnik. В 2021 году, в третий раз за последние 20 лет, покупательная способность жителей Молдовы в реальном выражении была ниже, чем в предыдущем году. И это несмотря на стремительное восстановление экономики после "пандемического" 2020 года. Об этом в своем блоге пишет экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.По словам аналитика, рост цен на продукты питания в первую очередь затрагивает людей с низким достатком. Статус бедных, по его словам, в 2021 году означал гораздо более высокие расходы, чем для других категорий граждан.Почему цены растут?По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, мировые цены на продовольствие в 2021 году выросли на рекордные 25,7% за последние 10 лет. Предыдущий рекорд был установлен в 2011 году, когда цены выросли на 31,9%.По сравнению с 2010 годом мировые цены на продовольствие в настоящее время выше на 2,1 раза, но этот рост обусловлен периодом до 2014 года. Глобальному росту мировых цен на продовольствие в 2021 года предшествовало снижение мировых цен на продовольствие на протяжении шести лет, а в 2021 году рост только компенсировал снижение по сравнению с предыдущими шестью годами.Эксперты называют несколько главных причин роста цен на продовольствие в 2021 году. Триггером роста цен на продовольствие, как утверждают специалисты, сначала выступила пандемия COVID-19, следом в ход пошли последствия глобального эпидемиологического кризиса.Потребительский рынок в 2021 году оказался перегрет — производство не успевало удовлетворять возросший спрос, логистические цепочки и темпы производства до конца не восстановились. И последнее, что подстегнуло рост цен в мире — глобальный энергетический кризис.Ситуация в МолдовеВ Молдове цены на продукты выросли на 17,5% в 2021 году, что, по данным Вячеслава Ионицэ, является абсолютным рекордом за последние 18 лет.В тройку "лидеров" по росту, по данным Национального бюро статистики, вошли овощи (рост на 44%), растительное масло (34%) и яйца (23%).Среди непродовольственных товаров по росту цен лидируют топливо и уголь (30%), стройматериалы (24%) и одежда (24%).В сфере услуг буквально "взорвались" цены на газ (80%) и центральное отопление (25%), серьезный рост отмечен в сфере общественного питания (10%).В начале 2022 года Национальное бюро статистики опубликовало данные об уровне инфляции в Молдове по итогам 2021 года, он составил 13,94%.По словам Ионицэ, это третий раз за последние 20 лет, когда реальная покупательная способность продуктов питания в Молдове снижается.Он же отмечает, что снижение покупательной способности в 2021 году является наименьшим по сравнению с предыдущими сокращениями и осталось таким за счет роста номинальной заработной платы, которой удалось в значительной степени компенсировать рост цен на продукты питания.А для наиболее незащищенных социальных категорий — пенсионеров с минимальной пенсией — повышение минимальной пенсии до 2000 леев позволило получить в 2021 году еще большую покупательную способность, чем в 2020 году.В ответ на рост цен Национальный банк Молдовы в начале января уже повысил базовую ставку, применяемую к основным краткосрочным операциям денежно-кредитной политики, на 2 процентных пункта, до 8,5 процента годовых.При этом процентные ставки по кредитам и депозитам овернайт тоже увеличатся на 2 пункта — до 10,5 и до 6,5 процента соответственно.Несмотря на усилия НБМ, Ионицэ уверен, что в первой половине 2022 года Молдове, несмотря на ожидаемую стабильность национальной валюты, не удастся избежать высокой инфляции и, соответственно, роста цен на потребительские товары. По его мнению, зарплаты в Молдове также продолжат расти и, возможно, окажутся выше прогнозов правительства, однако из-за высокой инфляции их реальный рост будет стремиться к нулю.

https://ru.sputnik.md/20220126/inflyatsionnyy-monstr-pochemu-rost-tsen-v-ssha-grozit-vsemu-miru-48323705.html

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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инфляция, цены, продовольствие, молдова, продукты