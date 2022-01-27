https://ru.sputnik.md/20220127/cheban-minzdrav-testirovaniya-covid-19-48383373.html

Чебан: Минздрав сокращает возможности тестирования на COVID-19

Чебан: Минздрав сокращает возможности тестирования на COVID-19

Кишиневский градоначальник утверждает, что медицинской ведомство вынуждает людей тратить деньги в частных лабораториях.

2022-01-27T22:15+0200

2022-01-27T22:15+0200

2022-01-27T22:15+0200

кишинев

ион чебан

тесты

минздрав молдовы

коронавирус

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/1d/47630055_0:52:3073:1780_1920x0_80_0_0_1e4b498a6774d23fd7b3bba5dd161f5b.jpg

КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Мэр Кишинева раскритиковал содержание письма, которое министерство здравоохранения страны направило руководителям государственных медицинских учреждений."В связи с распространением пандемии COVID-19, министерство здравоохранения сокращает возможности тестирования и приказывает семейным врачам ограничить количество ПЦР-тестов! Разрешается делать только 100 ПЦР-тестов в сутки, при большом потоке желающих сдать анализы в последние дни. Министерство "Абсурда!", - написал Чебан на своей странице в соцсети.В таких условиях, по его словам, людям придется еще чаще обращаться в частные лаборатории и всякий раз платить по 800 леев за тест.Чебан привел несколько советов от медицинских экспертов, "о которых министерство, возможно, не слышало":

https://ru.sputnik.md/20220124/vlasti-pytayutsya-zablokirovat-rabotu-merii-kishineva--ion-cheban-48262389.html

кишинев

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

кишинев, ион чебан, тесты, минздрав молдовы