https://ru.sputnik.md/20220127/cheban-minzdrav-testirovaniya-covid-19-48383373.html
Чебан: Минздрав сокращает возможности тестирования на COVID-19
Чебан: Минздрав сокращает возможности тестирования на COVID-19
Кишиневский градоначальник утверждает, что медицинской ведомство вынуждает людей тратить деньги в частных лабораториях.
2022-01-27T22:15+0200
2022-01-27T22:15+0200
2022-01-27T22:15+0200
кишинев
ион чебан
тесты
минздрав молдовы
коронавирус
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КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Мэр Кишинева раскритиковал содержание письма, которое министерство здравоохранения страны направило руководителям государственных медицинских учреждений."В связи с распространением пандемии COVID-19, министерство здравоохранения сокращает возможности тестирования и приказывает семейным врачам ограничить количество ПЦР-тестов! Разрешается делать только 100 ПЦР-тестов в сутки, при большом потоке желающих сдать анализы в последние дни. Министерство "Абсурда!", - написал Чебан на своей странице в соцсети.В таких условиях, по его словам, людям придется еще чаще обращаться в частные лаборатории и всякий раз платить по 800 леев за тест.Чебан привел несколько советов от медицинских экспертов, "о которых министерство, возможно, не слышало":
https://ru.sputnik.md/20220124/vlasti-pytayutsya-zablokirovat-rabotu-merii-kishineva--ion-cheban-48262389.html
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кишинев, ион чебан, тесты, минздрав молдовы
Чебан: Минздрав сокращает возможности тестирования на COVID-19
Кишиневский градоначальник утверждает, что медицинской ведомство буквально вынуждает людей тратить деньги в частных лабораториях.
КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Мэр Кишинева раскритиковал содержание письма, которое министерство здравоохранения страны направило руководителям государственных медицинских учреждений.
"В связи с распространением пандемии COVID-19, министерство здравоохранения сокращает возможности тестирования и приказывает семейным врачам ограничить количество ПЦР-тестов! Разрешается делать только 100 ПЦР-тестов в сутки, при большом потоке желающих сдать анализы в последние дни. Министерство "Абсурда!", - написал Чебан на своей странице в соцсети.
В таких условиях, по его словам, людям придется еще чаще обращаться в частные лаборатории и всякий раз платить по 800 леев за тест.
"И это на фоне всеобщего повышения цен", - посетовал столичный градоначальник.
Чебан привел несколько советов от медицинских экспертов, "о которых министерство, возможно, не слышало":
Заказать круглосуточную работу 3-х государственных лабораторий по проведению ПЦР-тестов в Кишиневе (подчиненных вам напрямую);
Определить, обучить и мотивировать дополнительный персонал лабораторий;
Срочно приобрести запасы ПЦР-тестов – спрос на них высок и останется высоким.
Заказать посредством инвестиционных проектов, финансируемые из фонда развития и модернизации поставщиков услуг общественного здравоохранения CNAM, закупку оборудования и организацию ПЦР-лабораторий в каждом территориальном медицинском объединении в Кишиневе.
Обеспечить достаточное экспресс-тестирование и организовать массовое тестирование населения без направления семейного врача.
Провести решения для систематического ПЦР-тестирования медицинского персонала
Заказать немедленную активацию ковидных отделений для детей в республиканских и районных учреждениях.