https://ru.sputnik.md/20220127/chislo-sluchaev-covid-moldova-48370769.html

Почти втрое выросло число случаев COVID в Молдове: что говорят специалисты

Почти втрое выросло число случаев COVID в Молдове: что говорят специалисты

В Молдове отмечено свыше 38 тысяч случаев COVID, за минувшую неделю новых заболевших стало в 2,5 раза больше

2022-01-27T20:33+0200

2022-01-27T20:33+0200

2022-01-27T20:33+0200

коронавирус

в молдове

специалисты

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КИШИНЕВ, 27 янв - Sputnik. В настоящее время в Молдове отмечено 38 135 активных случаев COVID-19, в тяжелом состоянии в больницах страны находится 221 человек - такие данные на пресс-конференции по эпидситуации в Молдове представил в четверг директор Нацагентства общественного здоровья (НАОЗ) Николае Желамски.По официальным данным, общее количество случаев инфицирования ковидом достигло 423 855. Необходимо отметить, что на прошлой неделе был зафиксирован резкий рост в cравнении с двумя предыдущими неделями. Специалисты объясняют ситуацию тем, что штамм "омикрон", первый случай заражения которым в Молдове зафиксировали в начале января, гораздо более заразен и распространяется быстрее. Глава НАОЗ также говорит, что резкий скачок числа заболевших по большей части произошел из-за того, что в период праздников люди не всегда строго следовали эпидправилам. В настоящее время в Молдове действует "красный код" эпидемиологической опасности, количество зараженных составляет 548 на сто тысяч населения. Наиболее сложная ситуация - в столице. Желамски уточнил, что на минувшей неделе был зарегистрирован 251 случай "импорта" инфекции, большинство - из соседних Украины и Румынии. На пресс-конференции главу НАОЗ спросили, необходимо ли в создавшейся ситуации продлевать период обучения онлайн. Желамски уточнил, что подобные решения принимает исключительно Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью, однако отметил, что дети нуждаются в защите, так как среди них растет число заболевших.Напомним, что в среду, 26 января, в Молдове было подтверждено 6199 новых случаев коронавируса, это национальный антирекорд. На пресс-конференции 27 января были объявлены результаты исследования на наличие штамма "омикрон". Из 16 проб 13 дали положительный результат.Глава НАОЗ также объявил о первом в Молдове случае "флуроны" - одновременном заражении гриппом и коронавирусом. Заболевание подтвердилось у пятилетнего ребенка.

https://ru.sputnik.md/20220126/vernetsya-delta-omikron-uchenykh-48345681.html

https://ru.sputnik.md/20220127/pervyy-sluchay-flurona-moldova-48361210.html

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2022

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в молдове, специалисты