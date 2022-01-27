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COVID в Приднестровье: шокирующие цифры и новые ограничения
COVID в Приднестровье: шокирующие цифры и новые ограничения
Приднестровье побило рекорд суточной заболеваемости COVID-19.
2022-01-27T14:44+0200
2022-01-27T14:44+0200
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ТИРАСПОЛЬ, 27 янв – Sputnik, Юлия Сорокопуд. В четверг утром Минздрав сообщил о 940 новых случаях заражения. При этом 697 инфицированных не вакцинированы.Новая вспышка привела к жестким ограничениям в регионе. С 27 января студенты перешли на дистанционное обучение, а треть госслужащих – на удаленку.С понедельника вступят в силу новые карантинные меры, накануне принятые Оперштабом.С 31 января до 1 марта будет приостановлена работа в очном режиме всех школ, включая спортивные, музыкальные и художественные. Суворовское училище, Юридический и Военный институты с понедельника тоже уходят на удаленку. Отменены также подготовительные курсы для первоклассников, кружки и занятия. На месяц закроются фитнес-залы, бассейны, спортивные клубы, массажные и физиокабинеты поликлиник, физиотерапевтические центры и водолечебницы. Под запрет в очередной раз попали кинотеатры и столичный театр.Борьба с пандемией коронавируса в регионе продолжается. Идет прививочная кампания. По данным приднестровского Минздрава, за прошедшие сутки вакцинировались еще 916 человек. Первую дозу вакцины получили 159 граждан, вторую – 42. Российским препаратом "Спутник V" привились 458 приднестровцев. Ревакцинацию прошли еще 715 человек (всего – 50 108). Полностью завершили иммунизацию 29,4% населения Приднестровья.
https://ru.sputnik.md/20220126/shkoly-v-pridnestrove-perevodyat-na-distantsionnoe-obuchenie-48346654.html
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в молдове, приднестровье, молдова

COVID в Приднестровье: шокирующие цифры и новые ограничения

14:44 27.01.2022
© Sputnik / Sorokopud JuliaМашина скорой помощи в Приднестровье
Машина скорой помощи в Приднестровье - Sputnik Молдова, 1920, 27.01.2022
© Sputnik / Sorokopud Julia
Подписаться на
Приднестровье побило рекорд суточной заболеваемости COVID-19.
ТИРАСПОЛЬ, 27 янв – Sputnik, Юлия Сорокопуд. В четверг утром Минздрав сообщил о 940 новых случаях заражения. При этом 697 инфицированных не вакцинированы.
Новая вспышка привела к жестким ограничениям в регионе. С 27 января студенты перешли на дистанционное обучение, а треть госслужащих – на удаленку.
С понедельника вступят в силу новые карантинные меры, накануне принятые Оперштабом.
© Sputnik / Sorokopud JuliaКарантин в Тирасполе
Карантин в Тирасполе - Sputnik Молдова, 1920, 27.01.2022
Карантин в Тирасполе
© Sputnik / Sorokopud Julia
С 31 января до 1 марта будет приостановлена работа в очном режиме всех школ, включая спортивные, музыкальные и художественные. Суворовское училище, Юридический и Военный институты с понедельника тоже уходят на удаленку.
Отменены также подготовительные курсы для первоклассников, кружки и занятия. На месяц закроются фитнес-залы, бассейны, спортивные клубы, массажные и физиокабинеты поликлиник, физиотерапевтические центры и водолечебницы. Под запрет в очередной раз попали кинотеатры и столичный театр.
Борьба с пандемией коронавируса в регионе продолжается. Идет прививочная кампания. По данным приднестровского Минздрава, за прошедшие сутки вакцинировались еще 916 человек.
Первую дозу вакцины получили 159 граждан, вторую – 42. Российским препаратом "Спутник V" привились 458 приднестровцев. Ревакцинацию прошли еще 715 человек (всего – 50 108). Полностью завершили иммунизацию 29,4% населения Приднестровья.
Первое сентября, русский лицей им. Пушкина в Новых Аненах - Sputnik Молдова, 1920, 26.01.2022
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Школы в Приднестровье переводят на дистанционное обучение
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