https://ru.sputnik.md/20220127/covid-pridnestrove-novye-ogranicheniya-48369729.html

COVID в Приднестровье: шокирующие цифры и новые ограничения

COVID в Приднестровье: шокирующие цифры и новые ограничения

Приднестровье побило рекорд суточной заболеваемости COVID-19.

2022-01-27T14:44+0200

2022-01-27T14:44+0200

2022-01-27T14:44+0200

коронавирус

в молдове

приднестровье

молдова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/1b/48369416_0:512:2731:2048_1920x0_80_0_0_4fe4dac4e15769b9063ee11273080e0f.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 27 янв – Sputnik, Юлия Сорокопуд. В четверг утром Минздрав сообщил о 940 новых случаях заражения. При этом 697 инфицированных не вакцинированы.Новая вспышка привела к жестким ограничениям в регионе. С 27 января студенты перешли на дистанционное обучение, а треть госслужащих – на удаленку.С понедельника вступят в силу новые карантинные меры, накануне принятые Оперштабом.С 31 января до 1 марта будет приостановлена работа в очном режиме всех школ, включая спортивные, музыкальные и художественные. Суворовское училище, Юридический и Военный институты с понедельника тоже уходят на удаленку. Отменены также подготовительные курсы для первоклассников, кружки и занятия. На месяц закроются фитнес-залы, бассейны, спортивные клубы, массажные и физиокабинеты поликлиник, физиотерапевтические центры и водолечебницы. Под запрет в очередной раз попали кинотеатры и столичный театр.Борьба с пандемией коронавируса в регионе продолжается. Идет прививочная кампания. По данным приднестровского Минздрава, за прошедшие сутки вакцинировались еще 916 человек. Первую дозу вакцины получили 159 граждан, вторую – 42. Российским препаратом "Спутник V" привились 458 приднестровцев. Ревакцинацию прошли еще 715 человек (всего – 50 108). Полностью завершили иммунизацию 29,4% населения Приднестровья.

https://ru.sputnik.md/20220126/shkoly-v-pridnestrove-perevodyat-na-distantsionnoe-obuchenie-48346654.html

приднестровье

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в молдове, приднестровье, молдова