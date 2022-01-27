https://ru.sputnik.md/20220127/deputat-gosdumy-nato-moldova-48366384.html
Депутат Госдумы ответил НАТО на требование "вывести войска" из Молдовы
Депутат Госдумы ответил НАТО на требование "вывести войска" из Молдовы
Ни НАТО, ни объединенный Запад не волнует судьба граждан Молдовы, как и граждан Грузии и Украины, заявил Артем Туров.
2022-01-27T14:03+0200
2022-01-27T14:03+0200
2022-01-27T14:39+0200
политика
нато
молдова
артем туров
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КИШИНЕВ, 27 янв — Sputnik. Молдову хотят сделать еще одной точкой напряженности для давления на Российскую Федерацию, заявил Sputnik Молдова зампред Комитета Государственной Думы по делам СНГ Артем Туров.Депутат подчеркнул, что это изначально провокационный вопрос, а определенное общественное мнение о том, что пребывание российских подразделений в Приднестровье якобы является "незаконным" — специально создается."На протяжении достаточно долгого времени идет "гибридная война", основное направление здесь — это дезинформация, и мы видим это практически по всем возможным направлениям", – сказал Туров. Он отметил, что Молдову ставят в один ряд с Грузией и Украиной, чтобы поддерживать очаги напряжения по периметру границ Российской Федерации."К сожалению, мы видим, что есть большая вероятность того, что НАТО и определенные страны Запада хотят такой точкой напряжения сделать и Молдову", — заявил депутат Госдумы."Ни объединенный Запад, ни НАТО не волнуют ни граждане Грузии и Украины, ни граждане Молдовы. Наши братские страны используются в большой многоходовке для сдерживания и создания напряженности вокруг Российской Федерации. Здесь мы видим четкий план, который НАТО реализует на протяжении последних лет", — сказал Туров.Он также прокомментировал заявления ряда высокопоставленных молдавских чиновников, которые заявляют о необходимости "вывода российских войск" из Молдовы. Депутат напомнил, что миротворческая группа формируется из состава ОГРВ, на базе которой проходит учеба, ротация и смена контингента, участвующего в миротворческой операции.Депутат Госдумы отметил, что на территории Приднестровья находятся склады в Колбасне, которые являются одними из крупнейших складов вооружений в Восточной Европе, которые необходимо охранять, в том числе в контексте непростой ситуации на Украине."Мы слышим заявления: давайте выведем миротворцев, давайте уберем то, уберем это. А что произойдет завтра, если уйдут миротворцы, авторы заявлений не думают. Потому что прекрасно понимают — пока мирное урегулирование не завершится, объединенная миротворческая группа, в смешанный состав которой входят и приднестровские, и молдавские военнослужащие, наблюдатели, в том числе от Украины, будет выполнять свою миссию.По мнению депутата Госдумы, подобные заявления "больше направлены на европейских партнеров и на определенных избирателей внутри самой Молдовы, с достаточно радикальными взглядами.
https://ru.sputnik.md/20220126/ukreplenie-svyazey--krepko-li-v-nato-svyazali-moldovu-48348979.html
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нато, молдова, артем туров
Депутат Госдумы ответил НАТО на требование "вывести войска" из Молдовы
14:03 27.01.2022 (обновлено: 14:39 27.01.2022)
Ни НАТО, ни объединенный Запад не волнует судьба граждан Молдовы, как и граждан Грузии и Украины, заявил Артем Туров.
КИШИНЕВ, 27 янв — Sputnik.
Молдову хотят сделать еще одной точкой напряженности для давления на Российскую Федерацию, заявил Sputnik Молдова
зампред Комитета Государственной Думы по делам СНГ Артем Туров.
"К сожалению, познания чиновников НАТО и ряда европейских стран в истории, в международных отношениях не поддаются никакой критике. Если бы господин Столтенберг знал, на основании каких документов были введены миротворцы РФ в Молдову, и на основании чего они до сих пор находятся в этом регионе, я думаю, не было бы никаких вопросов", — сказал Туров.
Депутат подчеркнул, что это изначально провокационный вопрос, а определенное общественное мнение о том, что пребывание российских подразделений в Приднестровье якобы является "незаконным" — специально создается.
"На протяжении достаточно долгого времени идет "гибридная война", основное направление здесь — это дезинформация, и мы видим это практически по всем возможным направлениям", – сказал Туров.
Он отметил, что Молдову ставят в один ряд с Грузией и Украиной, чтобы поддерживать очаги напряжения по периметру границ Российской Федерации.
"К сожалению, мы видим, что есть большая вероятность того, что НАТО и определенные страны Запада хотят такой точкой напряжения сделать и Молдову", — заявил депутат Госдумы.
"Ни объединенный Запад, ни НАТО не волнуют ни граждане Грузии и Украины, ни граждане Молдовы. Наши братские страны используются в большой многоходовке для сдерживания и создания напряженности вокруг Российской Федерации. Здесь мы видим четкий план, который НАТО реализует на протяжении последних лет", — сказал Туров.
Он также прокомментировал заявления ряда высокопоставленных молдавских чиновников, которые заявляют о необходимости "вывода российских войск" из Молдовы. Депутат напомнил, что миротворческая группа формируется из состава ОГРВ, на базе которой проходит учеба, ротация и смена контингента, участвующего в миротворческой операции.
"К сожалению, мы видим заявления представителей партии большинства, достаточно резкие, которые могут дестабилизировать ситуацию", — отметил Туров.
Депутат Госдумы отметил, что на территории Приднестровья находятся склады в Колбасне, которые являются одними из крупнейших складов вооружений в Восточной Европе, которые необходимо охранять, в том числе в контексте непростой ситуации на Украине.
"Мы слышим заявления: давайте выведем миротворцев, давайте уберем то, уберем это. А что произойдет завтра, если уйдут миротворцы, авторы заявлений не думают. Потому что прекрасно понимают — пока мирное урегулирование не завершится, объединенная миротворческая группа, в смешанный состав которой входят и приднестровские, и молдавские военнослужащие, наблюдатели, в том числе от Украины, будет выполнять свою миссию.
По мнению депутата Госдумы, подобные заявления "больше направлены на европейских партнеров и на определенных избирателей внутри самой Молдовы, с достаточно радикальными взглядами.